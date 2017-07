Competiţii de alergare montană

Au mai rămas două zile până la startul concursului „Moldoviţa – Colţ de Rai”, competiţie de alergare montană ce se va desfăşura sâmbătă, 8 iulie, la Moldoviţa. Evenimentul, aflat la prima ediţie, este organizat de Asociaţia Club Sportiv Invictus Moldoviţa şi are ca scop promovarea Moldoviţei, a Bucovinei, a turismului şi a tradiţiei, a sănătăţii prin mişcare şi sport. Sub genericul „Donează o speranţă!”, în cadrul competiţiei, organizatorii vor încerca să strângă bani din donaţii pentru Ioana Sorina Amariţei, din Moldoviţa, care are mare nevoie de ajutorul nostru, al tuturor, după ce, în urma unui accident rutier, a ajuns imobilizată la pat şi nu se poate deplasa decât în scaun cu rotile. Ea se află într-un program de recuperare, destul de costisitor, care dă rezultate dacă este susţinut o perioadă îndelungată. „Ioana a făcut parte din echipa noastră, dar acum sportul pentru ea a rămas o amintire. Trebuie să o ajutăm să se recupereze”, este mesajul organizatorilor. Cei care nu vor putea fi prezenţi la eveniment şi vor să o ajute financiar pe Ioana, în vârstă de 18 ani, o pot face în conturile următoare: cont în euro: RO73BRDE340SV61916653400 (Amariţei Lory); cont în lei: RO85BRDE340SV55943153400 (Amariţei Silviu Vlăduţ).

În trasee sunt incluse obiectivele turistice

Organizatorii competiţiei ne-au spus că sâmbătă, la Moldoviţa sunt aşteptaţi alergători din toată ţara, atât amatori, cât şi profesionişti, de la cel mai mic până la cel mai mare. Competiţia are trei trasee, unul de maraton de 37 km, cel de semimaraton de 19 km, cel de cros de 11 km şi cursa copiilor, care se va desfăşura în apropierea zonei de start, pe 1 km. În trasee sunt incluse obiectivele turistice: Mănăstirea Moldoviţa, Schitul Putna Secrieşi. Sportivii vor alerga pe traseul Mocăniţei "Huţulca", vor atinge cel mai înalt vârf din Moldoviţa, vârful Tonte, şi nu numai.

Iniţiatoarea Clubului Sportiv Invictus Moldoviţa, Emanuela Alina Mititel, ne-a spus că indiferent de locul pe care îl vor ocupa, toţi alergătorii care vor trece linia de finiş vor primi o medalie de învingător al propriei curse, medalia de finisher. „În impecabila zonă a Bucovinei, unde haiducii şi-au găsit adăpost şi dacii au fost liberi, Asociaţia Club Sportiv Invictus Moldoviţa organizează o competiţie de alergare montană atât pentru amatori, cât şi pentru profesionişti. Frumoasele peisaje aşteaptă să fie străbătute cu ardoare în alergare şi la pas, de la start până la finiş. Alergăm pentru natură şi pentru o schimbare în viaţa noastră. Noi ne dorim să facem din această competiţie una cu tradiţie”, este mesajul iniţiatoarei Clubului Sportiv Invictus Moldoviţa, Emanuela Alina Mititel.