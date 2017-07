Ecotrophelia

Pasiunea pentru bucatele cu gust şi savoare, interesul pentru produsele de calitate şi preocuparea pentru un stil de viaţă sănătos şi echilibrat au reunit, la Suceava, zeci de studenţi de la universităţi din Galaţi, Oradea, Târgovişte, Timişoara, Cluj-Napoca şi Suceava, în cadrul fazei naţionale a concursului Ecotrophelia.

Este a VI-a ediţie a concursului de inovare în domeniul produselor alimentare, care desemnează în final echipajul care va reprezenta România la etapa internaţională.

15 produse alimentare inspirate fie din reţete tradiţionale, fie create de la „A” la „Z” de studenţi au fost oferite degustării juriului care desemnează câştigătorii concursului naţional.

De la idei şi reţete năstruşnice, cum ar fi portofele cu glazură de coacăze roşii şi negre sau paste din griş şi piure de fructe, la combinaţii interesante precum pateurile din carne de vânat cu fistic şi gălbiori sau cele din fazan cu caise, dar şi deserturi răcoritoare şi pline de savoare precum îngheţata de dovleac sau tarte „curcubeu”, au fost prezentate în competiţia găzduită de Facultatea de Inginerie Alimentară.

Nu au fost uitate nici alternativele sănătoase la gustările de peste zi, studenţii propunând fie batoane proteice cu seminţe, fie aperitive din cremă de dovleac.

Fiecare din cele 15 echipaje a mizat pe inovare, aspect tentant, calităţi nutritive şi potenţialul comercial al produselor prezentate. Toate fără coloranţi sau aditivi, după cum ne-au mărturisit tinerii.

Marii câştigători de la Suceava se vor califica la faza internaţională, care va avea loc în perioada 21-22 noiembrie 2017, la Londra, în Marea Britanie.

Reţete variate

Echipajele s-au prezentat în competiţie cu zeci de propuneri alimentare inedite, produse bio, inovative, diferite de tot ceea ce există în comerţ şi care ar putea avea succes pe piaţă.

Echipajul din Galaţi a propus juriului un baton proteic „HiProBar”, care vine în sprijinul celor care îşi doresc gustări sănătoase între mesele principale.

„Am avut două surse proteice, din zer şi din soia, şi le-am combinat pentru a face raţia perfectă din punct de vedere nutriţional. Am adăugat alune, merişoare, miere. Unul din atuurile produsului nostru este faptul că este foarte puţin procesat, respectiv strivire şi tăiere şi doar un singur proces de încălzire pentru a reduce încărcătura microbiologică şi pentru a uni aluatul”, a explicat Cristian Dragomir, de la Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi. De menţionat că firma SanoVita şi-a arătat interesul pentru produsul studenţilor, dorind o colaborare cu tinerii gălăţeni în vederea realizării unui baton proteic.

Câteva studente ale Universităţii „Ștefan cel Mare” Suceava au pregătit pentru concurs un desert din făină de spelta şi o glazură din coacăze roşii şi negre. „Se poate consuma dimineaţa alături de o cană de lapte sau ceai. Poate fi o gustare pentru copii, pentru studenţi. Este făcut din ingrediente 100% naturale cum ar fi ouă, unt, fructoză şi fructele care vin cu un aport mare de vitamina C”, a menţionat studenta Daniela Zaharia.

Tot spre un desert s-a orientat şi echipa Navoga a Universităţii din Suceava, care a propus un dulce răcoritor, fresh şi îmbietor – îngheţată de dovleac.

”Ne-am gândit să valorificăm banalul dovleac la maximum. Pulpa am folosit-o pentru îngheţată, iar din seminţe am extras făina şi uleiul. Făina am folosit-o pentru vafă, iar uleiul l-am folosit atât în vafă, cât şi în îngheţată. Din resturile vegetale ale dovleacului vrem să creăm un ambalaj biodegradabil”, a arătat studentul Facultăţii de Inginerie Alimentară a USV, Alexandru Buchi.

Și produsele din carne, bogate în proteine, au fost bine reprezentate în concurs. Echipa din Timişoara a oferit spre servire pateuri de fazan cu caise deshidratate şi sâmburi de caise.

„Folosim o nouă metodă de preparare, îmbunătăţită, respectiv sous vide, pentru păstrarea tuturor nutrienţilor”, a precizat Patricia, de la Timişoara.

Tot pe un produs din carne - pateu din carne de mistreţ cu fistic şi gălbiori - a mizat şi echipa Mild, de la Universitatea din Suceava.

„Am dorit un produs cu un aport mare de proteine, dar unul scăzut de grăsimi şi sărac în calorii. E o masă săţioasă”, ne-a declarat Maria.

Ceremonia de premiere a echipei câştigătoare va avea loc astăzi, la USV. De menţionat că ediţia naţională din 2016 a concursului Ecotrophelia a fost câştigată de studenţi ai USV. ”ForestROut – conserve de păstrăv tip pastă” este produsul cu care echipajul Universităţii „Ștefan cel Mare” a convins juriul naţional şi pe care l-a prezentat la Paris.