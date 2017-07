Mesaj

Deputata PSD de Suceava Maricela Cobuz a reacţionat după ce partidul a luat-o în discuţie şi i-a reproşat, printre altele, că a postat pe pagina sa de Facebook o fotografie în care apare alături de preşedintele României, Klaus Iohannis. Parlamentara a fost pusă în discuţia Organizaţiei Municipale Suceava a PSD la sfârşitul săptămânii trecute. ”Pe lângă responsabilităţile din Camera Deputaţilor şi îndatoririle faţă de cetăţenii care m-au ales, ca deputat român am manifestat întotdeauna o atitudine <Pro România> şi mi-am manifestat respect tot timpul faţă de simbolurile statului, de cei care reprezintă România, de Guvern, inclusiv faţă de domnul preşedinte Klaus Iohannis. Consider că este o datorie morală, ca deputat, să îmi manifest un respect faţă de preşedintele României deoarece a fost ales prin votul majoritar al alegătorilor, aşa cum PSD-ALDE deţine majoritatea în Parlament”, a transmis Maricela Cobuz printr-un comunicat de presă.

”Deciziile mele politice din ultima perioadă au fost pentru susţinerea programului de guvernare”

Aceasta a arătat că ”numai împreună”, indiferent de culoarea politică, se pot face lucruri care să ducă România spre prosperitate şi unitate. ”Este în moralitatea tuturor să credem în România şi numai împreună, indiferent de apartenenţa politică, vom putea să facem o ţară mai bogată, mai prosperă şi un loc în care să putem trăi cu toţii în unitate. Înainte de toate, sunt medic primar pediatru şi prin prisma activităţii mele de bază am fost alături de sute de copii care s-au născut în Spitalul Judeţean Suceava şi care, împreună cu toţi ceilalţi copii, reprezintă viitorul acestei ţări. Activitatea mea parlamentară este pentru România, pentru a asigura tuturor un trai mai bun, indiferent de vârstă. Deciziile mele politice din ultima perioadă au fost pentru susţinerea programului de guvernare, pentru cetăţenii care m-au ales să-i reprezint în Parlamentul României, astfel încât nici un alegător să nu simtă dezamăgire la adresa mea, deoarece schimbarea clasei politice vine din interior”, a spus Cobuz.

Ea a arătat că în calitate de deputat PSD şi membru al Comisiei pentru Sănătate şi Familie, comisie cu rol permanent al Camerei Deputaţilor, a reuşit în prima sesiune parlamentară, din primul mandat, să iniţieze 15 propuneri legislative, din care una a fost promulgată ca lege, Proiectul Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, iar una este în curs de promulgare.

”Am avut ocazia să adresez două interpelări ministrului Sănătăţii, domnul Florian Dorel Bodog, în şedinţa de plen a Camerei Deputaţilor: prima interpelare a fost privind Modificarea Ordinului 39/2008 cu referire la reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului,iar a doua, despre Normele metodologice de aplicare a Legii Dieteticianului 256/2015.Trebuie să mai adaug faptul că Normele Legii Dieteticianului sunt în curs de avizare interministerială datorită intervenţiei mele în Parlament printr-o interpelare şi o declaraţie politică susţinută pe acest subiect”, a completat parlamentarul social-democrat. Maricela Cobuz a subliniat că este membru şi în Grupurile Parlamentare de prietenie cu Republica Arabă Siriană, Muntenegru, Islanda şi în grupul "Prietenii Unirii", constituit în data de 29 mai 2017 din 100 de parlamentari, cu rol de colaborare a autorităţilor locale din Republica Moldova cu autorităţile din România.

”Am contribuit în anul 2016 la toate luptele importante duse de organizaţia PSD”

Potrivit statisticii sale, deputatul PSD de Suceava a avut 13 luări de cuvânt în şedinţa de plen a Camerei Deputaţilor, a susţinut 11 declaraţii politice şi pe site-ul oficial al Camerei Deputaţilor are 11 comunicate de presă. ”Aducerea la cunoştinţă a realizărilor Guvernului PSD-ALDE prin Programul de Guvernare a fost o prioritate venită din partea PSD şi am relaţionat cu presa locală în acest sens. Pentru viitorul apropiat, am pregătit o propunere legislativă, iniţiată personal, şi încă una în curs de lucru. Pe lângă activitatea parlamentară, în cadrul colegiului electoral, am iniţiat mai multe activităţi cu scopul de a sprijini copiii cu dizabilităţi şi cei aflaţi în Centrele de Plasament de tip familial din Suceava. Am fost alături de mamele care au luat copii în plasament din municipiul Suceava, am oferit pachete copiilor de la Centrul de plasament <Colţ Alb> din Suceava, cu ocazia sărbătorilor pascale, iar cu ocazia Zilei Copilului, de 1 iunie, le-am oferit hăinuţe şi alimente”, a spus Cobuz. Ea a mai adăugat că în ceea ce priveşte activitatea în PSD Suceava, în calitate de preşedinte al Organizaţiei Municipale Suceava a femeilor social-democrate (OFSD) a organizat diverse acţiuni în scopul revigorării întregii organizaţii municipale, ”aceasta pentru că OFSD este o structură importantă a PSD-ului, dar şi o parte vitală a acestuia. Am contribuit în anul 2016 la toate luptele importante duse de organizaţia PSD – iar victoriile istorice obţinute ni se datorează şi nouă, doamnelor”.