Sălbăticie

Șocantul omor din Olanda în care a căzut victimă un sucevean în vârstă de 38 de ani a fost comis tot de români, presa olandeză relatând că există un numeros grup de suspecţi, format din cinci bărbaţi şi o tânără femeie. Florin Tabarcea, în vârstă de 38 de ani, care locuia în cartierul Burdujeni al municipiului Suceava şi era plecat de aproximativ o săptămână în Olanda, a fost ucis în oraşul Roosendaal, în provincia Barbantul de Nord. Crima a fost sesizată poliţiei olandeze în dimineaţa zilei de 28 iunie, aproximativ la 4.20. Iniţial, poliţia a fost anunţată că este vorba de o maşină incendiată şi o victimă găsită alături de ea, fiind alertaţi şi pompierii. Maşina incendiată nu a fost găsită, dar pe o cărare de la colţul unei case a fost găsit trupul unui bărbat care avea să fie identificat ulterior în persoana lui Florin Tabarcea. Presa olandeză mai scrie că în respectiva casă au fost găsiţi o fetiţă de 8 ani şi un bebeluş de 6 luni de zile, care au fost duşi la spital, pentru îngrijiri, fără a se preciza ce legătură au aceştia cu suceveanul. Moartea acestuia a fost violentă, bărbatul fiind atacat de un grup mai numeros de persoane, care l-au ucis în bătaie, fără a se preciza dacă s-au folosit arme albe. Conform primelor informaţii, acesta a fost atacat cu un topor şi cu săbii.

Amănuntul cel mai important despre care a scris presa olandeză a fost că au fost reţinuţi cinci bărbaţi de naţionalitate română, cu vârste de 22, 26, 36, 48 şi 54 de ani. De asemenea, anchetatorii olandezi au mai reţinut şi o femeie, o româncă în vârstă de 18 ani.

În articolul scris de olandezi se făcea apel la martori ori la alte persoane care ar putea avea detalii despre conflictul dintre români care a sfârşit atât de sângeros.

Florin Tabarcea era un om cu o constituţie robustă, ceea ce explică şi numărul mare de persoane care l-au atacat.

Florin Tabarcea era căsătorit şi avea o fetiţă. Soţia sa a plecat de la finele săptămânii trecute, imediat ce a primit vestea, spre Olanda, pentru repatrierea trupului lui Florin Tabarcea şi pentru a primi informaţii referitoare la cine şi de ce i-a fost ucis bărbatul.

Un omor atât de crud, care are în prim plan români, nu face decât să ştirbească şi mai mult imaginea României, la câteva zile după ce un alt sucevean a fost arestat sub acuzaţia că a ucis o femeie din ţara vecină, Belgia. Crima din Belgia a fost comisă în luna ianuarie a acestui an, iar după cinci luni de anchetă belgienii au ajuns la concluzia că au indicii serioase că autorul este un tânăr în vârstă de 23 de ani, din Salcea, care s-a aflat în ziua crimei în oraşul belgian în care a avut loc omorul. Nu este clar încă dacă faţă de sucevean există sau nu confirmarea faptului că ADN-ul său a fost găsit pe trupul victimei. Cererea de extrădare în Belgia a suceveanului Alexandru Caliniuc se va judeca peste două zile.