Nemulţumire

Primarul municipiului Fălticeni, Cătălin Coman, este indignat de faptul că judeţul Suceava este promovat doar pe zona istorică Bucovina, zona fostului Regat fiind exclusă. Fără să o spună în mod expres, primarul l-a atins pe preşedintele Consiliului Judeţean, Gheorghe Flutur, cel care pune în practică strategia de promovare a judeţului Suceava. Cătălin Coman constată că graniţa între Bucovina şi Regat a fost reinventată şi consideră acest lucru ca fiind anormal. ”Există o graniţă nefirească între Bucovina şi restul judeţului. Este o graniţă artificială. Tot se vehiculează că Bucovina face, că Bucovina drege şi se trage graniţa care a fost odată pe timpul imperiului care trecea pe la Buneşti, pe la Cornu Luncii. Era o graniţă. Aşa a fost atunci. Nu cred că e normal şi firesc să reinventăm această graniţă. E Bucovina până la Buneşti. Aşa a fost, dar şi noi, cei din Regat şi cei care sunt de la Cumpărătura, suntem suceveni cu toţii şi cred că o modalitate de promovare a Bucovinei odată cu noi e normal să se întâmple. Vorbim de Fălticeni, de Mănăstirea Probota, care are <un mare păcat>, nu e în Bucovina. Nu ştiu dacă între Mănăstirea Dragomirna şi Probota putem vorbi că una e mai frumoasă şi cealaltă mai urâtă, una e mai jos, alta e mai sus, una e mai mare, cealaltă e mai mică. Nu sunt chestiuni cuantificabile şi nu cred că e normal ca Probota să fie într-un con de umbră, pentru că e după graniţa cu Buneştiul, şi Fălticeniul la fel, iar în partea cealaltă totul să fie în regulă”, a spus Coman. El a afirmat că va avea o discuţie cu conducerea Consiliului Judeţean, căreia îi va cere ca promovarea judeţului Suceava să fie făcută unitar. ”La nivel judeţean o să am o discuţie cu toate divergenţele de ordin politic, dar nu cred că are treabă politica aici, pentru ca municipiul Fălticeni şi întreaga zonă a fostului Regat să fie promovată ca un tot unitar cu Bucovina, cu judeţul. Nu poţi promova Bucovina fără să treci prin Fălticeni. Și din punct de vedere rutier nu poţi să ajungi în Bucovina dacă nu treci prin Fălticeni. Nu cred că aici suntem o insulă mai săracă, aşa, mai paria şi deodată se deschide la Buneşti o zonă extraordinar de frumoasă. Cred că voi găsi înţelegerea la Consiliul Judeţean ca întreaga zonă să fie promovată unitar, iar Fălticeniul să devină un reper pentru cei care vor să vină în Bucovina”, a declarat primarul.