Eveniment

Mai multe cărţi au ajuns recent la Şcoala Gimnazială Păltinoasa prin donaţie, cărţi ai căror autori sunt fii ai comunei Păltinoasa. Donaţia de carte s-a făcut într-un mod festiv, în prezenţa conducerii şcolii, a cadrelor didactice, dar şi a elevilor din Păltinoasa.

Profesorul Mircea Mihăilă, directorul şcolii din Păltinoasa, a făcut oficiile de gazdă, creând o atmosferă propice evenimentului. Nu au lipsit de la acţiune primarul comunei Păltinoasa, Eduard-Rudolf Wendling, dir. adjunct al Şcolii Gimnaziale Păltinoasa, Mihaela Coman, preotul Mihai Manolache, paroh al Bisericii „Sf. Ilie” din Păltinoasa, octogenarul Ionel Orşivschi, fiu al satului Păltinoasa, stabilit la Vama, dar şi unul dintre donatorii de carte, Alexandru Rotaru, autorul lucrărilor monografice „Păltinoasa, şcoala primară mixtă de stat (1890-2015)” şi „Păltinoasa, satul de la răscruce (1857-2007)”.

Prof. univ. dr. Constantin Aslam: „Şcoala m-a învăţat că în viaţă contează doar efortul tău propriu”

Directorul Mircea Mihăilă a făcut prezentările şi a ţinut un mic discurs despre importanţa bibliotecilor ce funcţionează în cadrul şcolilor. Pe o masă, în curtea şcolii, în prezenţa unui public numeros, au fost aşezate cărţi donate de autorul prof. univ. dr. Constantin Aslam („Constantin Noica, spre un model neoclasic de gândire - Perspective interpretative asupra scrierilor timpurii” şi „Palimpsestul identităţii româneşti - Reflecţii asupra fundamentelor culturale ale filosofiei”).

Alexandru Rotaru, fiul al satului Păltinoasa, la fel ca şi Constantin Aslam, a transmis gândurile bune ale distinsului profesor universitar Constantin Aslam, plecat în lume pentru a sluji pe altarul culturii poporului român. Distinsul autor Aslam regretă că nu a putut veni la eveniment, dar a transmis un mesaj: „Şcoala m-a învăţat că în viaţă contează doar efortul tău propriu şi că cine munceşte culege rezultatele muncii sale, dacă este răbdător. În şcoală am învăţat că în faţa învăţăturii şi a cărturăriei nu contează nici numele, nici faptul că aparţii unei familii de vază ori că eşti rudă cu cei care sunt bogaţi şi deţin puterea de a hotărî în numele celorlalţi. Aceste valori legate de şanse egale, de dreptate şi de egalitate a tuturor oamenilor în faţă ştiinţei şi cunoaşterii, care m-au însoţit în întreaga mea viaţă şi pe care le-am transmis şi copiilor mei, mi-au fost dăruite gratis de învăţătorii şi profesorii pe care i-am avut şi cărora le mulţumesc pentru ceea ce sunt eu astăzi”.

Constantin Aslam a ţinut să precizeze faptul că de mic copil a început să citească, atunci când avea răgaz, cărţile existente în biblioteca comunei natale. „Cu această bogăţie am plecat din Păltinoasa şi în întreaga mea viaţă am încercat să o sporesc. De aceea am ales, după multe peripeţii şi cu foarte multă trudă, calea profesoratului şi a scrisului de cărţi cu scopul de a dărui şi altora ceea ce am primit şi eu de la dascălii şi magiştri mei”, a mai transmis prof. univ. dr. Constantin Aslam, de la Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti - directorul Departamentului Teorie şi Cercetare, membru în Consiliul de Conducere al Şcolii Doctorale a Facultăţii de Filozofie, Universitatea din Bucureşti.

Satul copilăriei

Alexandru Rotaru a donat mai multe volume care-i poartă semnătura, spunând că „de fiecare dată când ajung în Păltinoasa, satul copilăriei mele, îmi doresc să străbat cele trei drumuri care duc către casa părintească de pe uliţa paralelă cu pârâul Păltinoasa, drumul către Biserica <Sf. Nicolae> (unde regăsesc icoanele la care m-am închinat după sfatul părinţilor mei şi al preotului Grosu Silvestru), cu cimitirul din apropiere (unde, cuprins de lacrimi şi regrete, revăd imagini apuse), iar al treilea drum este cel care duce către Şcoala Păltinoasa – tărâm al tinereţii veşnice – de unde am fost expulzat la absolvire, când dirigintele clasei noastre, regretatul profesor Ioan Chichiriţă, a deschis larg uşa şcolii, trimiţându-ne în lume”.