Care sunt cele mai importante calitati ale unei anvelope de vara?

Odata cu sosirea sezonului cald, soferii se grabesc sa inlocuiasca anvelopele de iarna cu cele de vara dintr-o varietate de motive. Desi trecerea la anvelopele de vara nu este reglementata in niciun fel de lege, multi soferi aleg sa faca aceasta trecere imediat ce temperaturile ramana pozitive in mod constant. In timp ce multi soferi fac acest lucru din pricina sigurantei, altii aleg aceste pneuri pentru a putea obtine performante mai bune. Indiferent de motivul pentru care optam pentru inlocuirea anvelopelor, aceste pneuri au o serie de calitati notabile care le fac potrivite pentru sezonul cald si pe care nu le reintalnim la niciun alt tip de anvelopa.

Aceste anvelope de vara sunt la fel de importante in acest sezon, precum sunt cele de iarna in sezonul rece, chiar nu este obligatoriu sa ne dotam autovehiculul cu acestea pe timpul verii. Anvelopele de vara insa dispun de o serie de calitati care le diferentiaza de cele de iarna, astfel ca ele reprezinta algerea ideala pentru acest sezon. Iata asadar cateva lucruri interesante despre anvelopele de vara si despre importanta utilizarii acestora pe timpul sezonului cald.

Grad de siguranta ridicat pe timpul verii.

Anvelopele de vara reprezinta alegerea ideala pe timpul sezonului cald, mai ales in ceea ce priveste siguranta. Desi conditiile meteo nu sunt atat de dezastroase precum sunt cele din timpul iernii, acvaplanarea reprezinta o problema destul de comuna in timpul verii. Avand in vedere ca adesea putem vorbi de precipitatii insemnate, acestea sunt pricipala cauza care duc la fenomenul de acvaplanare (derapaj datorat stratului de apa de pe sosea), un fenom deosebit de periculos. Anvelopele de vara pot preintampina acest fenomen atat de comun si de periculos din timpul verii.

Franare mult mai eficienta.

Spre deosebire de anvelopele de iarna care dispun de un numar mult mai mare de lamele pentru a putea face fata conditiilor meteo nefavorabile, anvelopele de vara dispun de un numar redus de lamele de cauciuc. Aceste anvelople ofera o franare mult mai eficienta, deci putem vorbi despre un grad de siguranta mai ridicat pe intreg parcursul sezonului cald, chiar si atunci cand pe carosabil regasim un strat de apa datorat precipitatiilor specifice acestei perioade a anului.

Cauciuc mult mai dur.

In general cauciucul se deformeaza la temperaturi ridicate, de aceea anvelopele de vara sunt create dintr-un cauciuc mai dur, tocmai pentru a putea face fata uzurii pe un termen mai lung. Utilizarea unei anvelope de iarna pe timpul verii va duce la uzarea precoce a acesteia in scurt timp, astfel ca vei fi pus in situatia neplacuta de a le schimba inainte de venirea iernii. Anvelopa de vara poate fi utilizata ani la rand avand in vedere ca se uzeaza destul de incet spre deosebire de cele de iarna care sunt destul de problematice daca sunt utilizate pe timpul verii. Nu trebuie sa uitam insa faptul ca fiecare tip de anvelopa in parte este creata pentru a oferi performanta si grade de siguranta cat mai ridicate pentru sezoane specifice.