Cartile pentru copii, un strict esential pentru dezvoltarea armonioasa a celor mici

O dezvoltare armonioasa a copiilor reprezinta o prioritate pentru orice parinte, acesta fiind si motivul pentru care este ideal sa ne asiguram ca educatia pe care o primeste copilul la oricare dintre institutiile de invatamant este cea corespunzatoare. Este adevarat ca educatia incepe inca din primii ani de viata, unde parintii indeplinesc un rol foarte important in formarea copiilor proprii. Sunt foarte bine cunoscute beneficiile unei lecturari suplimentare si cu toate acestea nu de putine ori uitam acest aspect important, mai ales daca ne raportam la copii. Din pacate tehnologiile moderne la care avem astazi acces sunt mult mai atractive pentru copii decat lecturatul unei carti care este mult mai benefica pentru dezvoltarea lui.

Carti pentru copii regasim astazi intr-o diversitate de-a dreptul uluitoare, astfel ca parintii au multiple posibilitati de a-i atrage pe cei mici spre fascinanta lume a cartilor. O carte pentru copii aleasa in mod corespunzator le poate aduce celor mici multiple beneficii si in plus ii poate tine departe vreme indelungata de dispozitivele tehnologice care ocupa din ce in ce mai mult timp liber din viata unui copil. Iata asadar cateva lucruri pe care este bine sa le stim despre beneficiile cartilor si importanta lor in dezvoltarea armonioasa a copiilor.

Cartile pentru copii ajuta la dezvoltarea imaginatiei.

Imaginatia este foarte importanta, mai ales atunci cand vorbim despre copii, iar una dintre cele mai bune modalitati prin care ii putem ajuta sa si-o dezvolte in mod corespunzator este fara indoiala prin intermediul cartilor. Aceste carti contin povesti si ilustratii care le permit celor mici sa-si creeze in mintea lor o lume proprie, cu personaje proprii. Acest lucru poate contribui totodata si la o dezvoltare a creativitatii copiilor, un aspect care de asemenea este foarte important pentru ca un copil sa poata creste si sa se dezvolte armonios.

Cartile pentru copii le permit sa experimenteze diverse trairi.

Lectura reprezinta in esenta unica modalitate prin care un copil poate intelege foarte bine anumite stari precum: iubire, ura, teama, fericire, tristete. Aceste concepte sunt destul de dificil de explicat copiilor prin cuvinte, astfel ca o carte poate sa ii pune pe acestia in fiecare dintre aceste stari. Este insa important sa avem in vedere achizitionarea unei carti adaptate varstei copilului. O alegere nepotrivita s-ar putea dovedi a fi o carte dificil de inteles si poate chiar plictisitoare pentru copil vand in vedere ca nu va intelege despre ce ste vorba.

Cartile ii pot tine pe cei mici departe de tehnologie.

Chiar daca poate nu este corect sa declaram razboi total tehnologiei avand in vedere ca si aceasta are avantajele ei pana la urma, este totusi indicat sa nu le permitem copiilor sa petreaca foarte mult timp in fata televizorului/calculatorului/telefonului mobil. Acest lucru poate avea efecte negative asupra vietii sociale celor mici si cu siguranta nu pot inlocui lectura. O carte interesanta, cu sau fara ilustratii ii poate tine departe pe cei mici de aceste tehnologii si in plus poate contribui in mod direct la dezvoltarea caracterului, imaginatiei si limbajului.