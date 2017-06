Decizie

Tinerii medici Cătălina Aldea şi Denis Baican, specializaţi în chirurgie toracică, recrutaţi de Spitalul de Urgenţă ”Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, s-au prezentat la post şi au declarat, ieri, public, că au venit la Suceava pentru a rămâne timp îndelungat aici. În cadrul unei conferinţe de presă, la care au participat alături de directorul medical, dr. Doina Ganea Motan, şi de purtătorul de cuvânt al spitalului, dr. Mihai Ardeleanu, cei doi medici şi-au explicat opţiunea pentru unitatea medicală suceveană prin aceea că ”este un spital monobloc, modern şi cu dotări la standarde ridicate”, care le oferă oportunitatea de a se dezvolta din punct de vedere profesional.

Dr. Aldea a subliniat că, în România, chirurgia toracică este practicată doar în spitalele clinice, Suceava fiind printre puţine spitale judeţene, dacă nu chiar singurul, care are dotarea necesară pentru această specializare.

“Am considerat că este un loc foarte bun pentru noi să ne desfăşurăm activitatea şi, totodată, să progresăm. Desigur, pe lângă cazuistica de politraumă şi de preponderenţa cancerului bronho-pulmonar semnificativă ca patologie în chirurgia toracică, există şi afecţiunile pleurale, mediastinale, de perete toracic, esofagiene, pericardice sau chiar diafragmatice pe care noi le putem aborda şi care ne permit intervenţii chirurgicale”, a afirmat dr. Cătălina Aldea. Ca tipuri de intervenţie, cei doi medici pot efectua chirurgie toracoscopică, chirurgie toracică video asistată, clasica toracotomie, biopsii pulmonare, tumorale, rezecţii pulmonare, până la decorticări pleuro. Doctorul Denis Baican a adresat mulţumiri conducerii Spitalului de Urgenţă ”pentru oportunitatea de a putea profesa într-un spital modern”, subliniind că împreună cu colega sa va face tot posibilul pentru a dezvolta chirurgia toracică la Suceava.

Biopsiile şi intervenţia chirurgicală în cancerul bronho-pulmonar se vor putea efectua de acum şi la Suceava

Medicii au arătat că au efectuat stagii de specializare la spitale din Franţa, de 6 luni, respectiv un an şi jumătate, în chirurgie generală, vasculară şi toracică şi, deşi au avut posibilitatea să rămână să profeseze acolo, au preferat să revină în ţară. ”Ni s-a oferit oportunitatea de a rămâne în străinătate, dar ne-am spus că e preferabil să stai în ţara ta şi să lucrezi pentru ai tăi. Nu am avut niciodată intenţia de a pleca definitiv în străinătate. Am venit la Spitalul de Urgenţă din Suceava cu intenţia să rămânem”, a spus dr. Cătălina Aldea.

Directorul medical, dr. Doina Ganea Motan, a precizat că venirea celor doi medici este un câştig pentru spital deoarece, pe lângă necesitatea intervenţiei lor în cazurile de politraumă consecutivă accidentelor, de acum înainte la Spitalul de Urgenţă se vor putea realiza intervenţii specifice la pacienţii cu cancer bronho-pulmonar, afecţiune foarte frecventă în judeţ. Printre altele, se va putea preleva, în condiţii de siguranţă pentru pacient, biopsie din tumoră, ceea ce va ajuta la realizarea mai rapidă a planului terapeutic personalizat al pacientului.

Ea a precizat că, în lipsa unui specialist în chirurgie toracică, pacienţii suceveni trebuiau trimişi la Spitalul de Pneumologie Iaşi şi la Institutul “Marius Nasta” Bucureşti, pentru confirmarea diagnosticului sau, eventual, pentru tratamentul chirurgical în cazul pacienţilor cu cancer bronho-pulmonar.

Cei doi medici au absolvit Facultatea de Medicină din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie “ Gr.T. Popa” Iaşi şi au efectuat 5 ani rezidenţiat în specialitatea chirurgie toracică tot la Iaşi, sub coordonarea conf. univ. dr. Cristina Grigorescu.

În Franţa, dr. Cătălina Aldea a urmat un stagiu de pregătire timp de şase luni în chirurgie generală şi vasculară, iar medicul Denis Baican, în chirurgie vasculară şi toracică, timp de un an şi jumătate.

Compartimentul de Chirurgie Toracică va fi funcţional din data de 1 iulie a.c.