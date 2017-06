Aniversare

Complexul de Recuperare “Blijdorp – O Nouă Viaţă” a marcat ieri 15 ani de la înfiinţare, în prezenţa copiilor şi adulţilor care sunt beneficiari ai centrului, în prezenţa personalului care zi de zi are grijă de persoanele cu dizabilităţi, a oficialităţilor şi a invitaţilor din Belgia. Nu a fost o acţiune oarecare, ci una plină de emoţii şi bucurie, desfăşurată în curtea instituţiei. Acţiunea, care a cuprins mesaje ale oficialităţilor şi o poveste emoţionantă creată de beneficiarii centrului de recuperare, a fost organizată de Asociaţia Blijdorp România, Asociaţia Părinţilor cu Copii cu Nevoi Speciale şi Fundaţia Cristos pentru România.

„Povestea celor 15 ani de... împreună”

Manuela Pohoaţă, şef Servicii sociale pentru adulţi cu handicap „Blijdorp - O Nouă Viaţă” Suceava, a fost cea care a moderat „povestea Blijdorp”, „povestea celor 15 ani de... împreună”, poveste în care, în neputinţa lor, copiii şi mai apoi adulţii cu dizabilităţi de la Blijdorp „ne-au învăţat cât de importantă este răbdarea, cât valorează o strângere de mână sau ce putere are un zâmbet sau poate o şoptire numai de ei ştiută”.

Cel care cunoaşte cel mai bine povestea celor 15 ani de Blijdorp la Suceava, pentru că este parte activă din poveste, este Ionel Ivan, preşedintele Asociaţiei Blijdorp România. „<Blijdorp – O Nouă Viaţă> - 15 ani este o poveste de succes, spunem noi. În anul 2002 s-a deschis acest centru. În iunie s-a deschis Centrul de zi, cu două grupe de copii. În luna septembrie am ajuns la cele cinci grupe iniţiale ale Centrului de zi. Fundaţia <O Nouă Viaţă>, parteneră în acest proiect, a venit şi a înfiinţat Casa de tip familial, această casă care găzduieşte la acest moment şi copii din afara fostului spital de neuropsihiatrie de la Siret, dar iniţial au fost copii doar de la Siret. Avem în acest moment, după 15 ani de activitate, servicii dezvoltate şi pentru adulţi. Începând cu anul 2008, avem Centrul de zi pentru adulţi. Avem centru de recuperare pentru persoane adulte cu dizabilităţi. Am format un serviciu pentru adulţi cu dizabilităţi, un centru de tip rezidenţial şi cele două centre de respiro pentru adulţi şi pentru copii. De la 1 iunie, Complexul acesta s-a mărit prin preluarea de către noi a două căsuţe de tip familial, de la Şcheia şi Mihoveni, cu copii cu dizabilităţi pe care-i avem aici, alături de noi”, a spus Ionel Ivan.

Tot el a completat că la iniţiativa Asociaţiei Blijdorp Belgia, în 2003, s-a înfiinţat prima echipă mobilă din ţară. „Ea a fost preluată de DGASPC Suceava şi a fost dezvoltată la nivelul câtorva oraşe din judeţ. Ulterior, am încheiat parteneriate cu diferite şcoli, licee din judeţ, parteneriate cu fundaţii umanitare, Asociaţia părinţilor cu copii cu nevoie speciale, Fundaţia Cristos pentru România”, a mai adăugat Ionel Ivan.

Emoţie şi respect

Şefa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Suceava, Nadia Creţuleac, a declarat că îi cunoaşte pe copiii şi personalul Complexului de Recuperare “Blijdorp – O Nouă Viaţă” de 10 ani. „Când mă gândesc la acest centru, pot spune doar: emoţie şi respect. Emoţie, prin ceea ce transmiteţi, prin ceea ce faceţi şi respect faţă de dumneavoastră, echipa de la Blijdorp, o echipă foarte implicată, atât de aproape de copii, de aceste suflete, respect faţă de părinţii care au copii aici şi ştiu că sunt foarte implicaţi şi le mulţumim, respect pentru acest parteneriat pe care-l derulaţi cu Blijdorp Belgia, care sper că continue”, a fost mesajul Nadiei Creţuleac.

Preşedinta Asociaţiei SEVA, Angela Zarojanu, a spus la rândul ei că are un respect deosebit pentru personalul care lucrează la Blijdorp, pentru părinţii care au copii aici, cărora le-a transmis multă putere şi multă răbdare şi i-a asigurat de tot sprijinul ei.

Misiune încheiată

La eveniment a fost prezentă şi o delegaţie a Asociaţiei Blijdorp Belgia, formată din Christine Van Mol şi Kamiel Janssens. „15 ani este o perioadă lungă de timp”, a spus Kamiel Janssens. „Acum 20 de ani am încercat să găsim sprijin în această regiune. Christine Van Mol a găsit această regiune, iar cu toţii am reuşit să ridicăm acest centru. Ne bucurăm să fim aici, pentru că tot ce a oferit acest proiect a adus atâta bucurie în inimile copiilor şi ale noastre, ale tuturor. Sunt mândru că am putut să construim această clădire, care împreună cu personalul şi copiii formează ceea ce noi numim astăzi Blijdorp. Sunt foarte mândru de ceea ce s-a construit şi sperăm că vom duce acest proiect mai departe”, a spus Kamiel Janssens, profund emoţionat, fiind pentru ultima dată când a venit la Suceava în calitate de persoană delegată a fi responsabilă de legătura dintre Asociaţia Blijdorp Belgia şi instituţiile partenere din România.

Tot ieri, în partea a doua a zilei, a avut loc o întâlnire a delegaţiei belgiene cu reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava şi ai Consiliului Judeţean Suceava, în cadrul căreia a fost prezentată noua persoană delegată a fi responsabilă de legătura dintre Asociaţia Blijdorp Belgia şi instituţiile partenere din România, dr. Christine Van Mol, vicepreşedintă a Asociaţiei Blijdorp Belgia.

„Îngerii” din „satul fericirii”

Cele mai emoţionante momente ale acţiunii de ieri au fost create de „îngeraşii” de la Blijdorp – „satul fericirii”. „Îngerii”, aşa cum sunt numiţi copiii cu dizabilităţi care de 15 ani trăiesc într-o lume aparte, în „satul fericirii”, care pentru ei este Complexul Terapeutic „Blijdorp România – O Nouă Viaţă” Suceava, şi-au spus ieri povestea, în faţa oaspeţilor din ţară şi din străinătate. Emoţiile au fost mari atunci când câţiva beneficiari ai Complexului Blijdorp, copii cu dizabilităţi, au montat pe un panou, asemeni unui joc de puzzle, mici „piese”, chipuri de copii, unii în scaune cu rotile, flori, jucării, icoane, o mică capelă, pentru ca, la final, noi toţi să vedem imaginea Complexului terapeutic „Blijdorp România – O Nouă Viaţă” Suceava, cu „Casa Emmanuel”, Centrul de zi Blijdorp etc.

Evenimentul de ieri a creat în fiecare dintre noi o speranţă că şi aceşti copii nevinovaţi au dreptul şi pot să trăiască în condiţii normale, dacă sunt ajutaţi. Beneficiarii Complexului de Recuperare Neuro-Psiho-Motorie “Blijdorp – O Nouă Viaţă” Suceava au fost prezenţi la toate acţiunile organizate în curtea instituţiei. Nu a lipsit tortul aniversar, cele 15 baloane alb-albastre înălţate spre cer, în cinstea celor 15 ani de activitate Blijdorp la Suceava şi tradiţionalul „La mulţi ani!”, cântat de toţi cei prezenţi la eveniment.