Legături

Laurenţiu şi Anamaria Reghecampf s-au îndrăgostit iremediabil de Bucovina în urmă patru ani, după ce au poposit pentru prima dată la deja celebra pensiune La Filuţă, de la Mălini. De fiecare dată când au timp trag câte o fugă pe aceste meleaguri, devenit locul perfect de relaxare pentru ei, bucurându-se de surprizele pregătite de gazda stabilimentului de la Mălini, Filuţă Cerlincă, recunoscut în ţară şi peste hotare pentru ospitalitatea sa. Între timp, relaţiile dintre familiile Reghecampf şi Cerlincă au devenit aşa de apropiate încât Laurenţiu şi Anamaria au revenit în Bucovina vinerea trecută, pentru a o creştina pe Elena Sofia, fiica cea mai mică a cunoscutului proprietar de pensiune sucevean. Ceremonia a avut loc duminică la prânz, la biserica din Mălini, într-un cerc restrâns, alcătuit numai din rude de gradul întâi. Anamaria şi-a făcut apariţia într-o rochie lungă, cu dungi verzi şi negre, care i-au pus în valoare noua siluetă, în vreme ce Reghe a optat pentru un costum clasic, negru, şi cămaşă albă. La botez, cei doi naşi au fost emoţionaţi, fiind foarte grijulii cu finuţa lor.

„Ne întoarcem de fiecare dată cu plăcere în Bucovina, mai ales că portul popular, tradiţiile şi obiceiurile voastre sunt incredibil de frumoase. De această dată am venit s-o botezăm pe Elena Sofia şi sper să fie cu noroc. Acum, Filuţă face parte din familia mea. Ne ştim deja de patru ani, am legat o prietenie strânsă, iar în momentul în care ajung aici mă deconectez total. Am găsit la el un colţ de rai şi mă bucur de fiecare dată de clipele petrecute aici. Vă spun sincer, ce oferă Filuţă la pensiunea lui şi felul în care tratează oaspeţii nu prea găseşti în România”, a declarat fostul antrenor al Stelei.

Despre Steaua, echipa naţională şi FRF

Inevitabil, discuţia a deviat către fotbal, iar noul tehnician al grupării Al Wahda din Emiratele Arabe Unite a acceptat să vorbească despre subiectele la zi din fotbalul românesc. Reghe spune că pleacă cu regretul că nu a reuşit să câştige titlul cu Steaua, însă încă mai speră ca echipa sa să aibă câştig de cauză în procesul intentat la Tribunalul Sportiv de la Lausanne. „Sper să izbutesc acest lucru în Emirate. Al Wahda este o echipă bună, condusă de un preşedinte ambiţios. Transferurile pe care le-am făcut sper să ne ajute să practicăm un fotbal bun şi, de ce nu, chiar să câştigăm campionatul. Ar fi o mare realizare ţinând cont că echipa a încheiat sezonul precedent pe locul 5”. Din stafful lui Laurenţiu Reghecampf face parte şi Cristian Ţermure, fotbalist care a evoluat pentru un an pe Areni, la sfârşitul anilor 2000, îmbrăcând tricoul Forestei.

Chiar dacă plecarea din România s-a produs înainte de încheierea contractului scadent cu Steaua, Reghe dă asigurări că a rămas în relaţii excelente cu patronul Stelei, Gigi Becali.

„Pe noi ne leagă o prietenie adevărată, aşa că relaţiile dintre noi sunt excelente, cum au fost întotdeauna. Oricum, am încercat să nu amestecăm niciodată relaţiile de muncă cu prietenia noastră. Nu am luat hotărârea de a pleca înainte să discut cu dânsul. Mă bucur că m-a înţeles, m-a susţinut în această direcţie şi a fost de acord cu mine”, a declarat Laurenţiu Reghecampf.

În continuare, l-am rugat pe Reghe să ne spună care va fi următorul jucător al Stelei care va pleca în străinătate pe bani mulţi, dar a evitat să pronunţe vreun nume: „Toţi jucătorii care ajung la Steaua sunt valoroşi, din partea fiecăruia existând aşteptări să facă pasul următor în carieră. Doar aşa se poate rezista în fotbal, crescând jucători şi vânzându-i ulterior pe sume mai mari, astfel încât să poată fi asigurat bugetul echipei pe anii care urmează”.

Întrebat cum întrevede lupta pentru titlu în România în sezonul următor, antrenorul în vârstă de 41 de ani o vede pe Steaua mare favorită: „Nu prea mă interesează să dau pronosticuri. Ştiu un singur lucru, că Steaua va fi mult mai puternică cu ajutorul jucătorilor veniţi în această vară la echipă. Chiar şi fără aceste întăriri Steaua avea forţa să se bată pentru titlu. Sunt sigur că va avea un cuvânt greu de spus”.

Referitor la echipa naţională, Laurenţiu Reghecampf n-a agreat încă de la început numirea germanului Christoph Daum ca selecţioner. „La timpul respectiv mi-am exprimat un punct de vedere şi îmi pare rău că temerile mele s-au adeverit. Acum, din păcate, este prea târziu. Eu îmi doresc ca echipa naţională să aibă rezultate, însă era clar că lui Daum îi va fi greu să gestioneze lucrurile de la prima reprezentativă şi să reuşească să cunoască fotbaliştii într-un timp atât de scurt. Poate era mai corect să i se ofere un contract pe o perioadă mai îndelungată, ca să aibă timp suficient să se familiarizeze cu realităţile din ţara noastră”, a declarat Reghe.

Ultimul subiect fotbalistic atins în discuţia cu Laurenţiu Reghecampf a fost referitor la poziţia sa în privinţa viitoarelor alegeri pentru funcţia de preşedinte al FRF, care se anunţă de foc.

„Nu este problema mea ca să vorbesc despre ceea ce se întâmplă la Federaţie. Cred totuşi că este cazul să se facă o analiză adevărată în fotbalul românesc. Oamenii cu putere de decizie trebuie să treacă în revistă tot ce s-a întâmplat în ultimii ani. Nu ştiu dacă este bună sau nu schimbarea lui Răzvan Burleanu, nu mă interesează acest lucru şi nu vreau să intru în conflict cu nimeni. Fără să fiu fanul actualului preşedinte al FRF, sunt sigur că acesta are acum o cu totul altă experienţă decât avea la momentul instalării. Cred că fotbalul românesc ar trebui să fie condus de oameni care cunosc toate aceste probleme şi sunt capabili să le găsească rezolvarea”, a conchis fostul antrenor al Stelei.

Familia Reghecampf a părăsit ieri Bucovina cu destinaţia Bucureşti, tehnicianul român urmând să fie prezent pe 10 iulie în Emiratele Arabe Unite, la noul său loc de muncă.