Recunoştinţă

Frumoasa tradiţie de sărbătorire a „Cuplurilor de aur” din municipiul reşedinţă de judeţ a adus şi anul acesta pe scena Zilelor Sucevei 24 de perechi care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Toţi au primit din partea municipalităţii, prin intermediul primarului Ion Lungu, câte un buchet de flori – pentru doamne, diplome de fidelitate şi un premiu bănesc.

„Conform tradiţiei, am sărbătorit cuplurile de aur. Am avut 24 de cupluri de aur sărbătorite în acest trimestru, sunt peste 1.100 de cupluri sărbătorite din 2005 până acum. M-am ţinut de cuvânt, am majorat indemnizaţia „Cuplurilor de aur”, de la 200 de lei la 400 de lei, ei sunt primii beneficiari”, a spus edilul sucevean, după eveniment.

„Sunt oameni care au tot respectul nostru, al comunităţii, care s-au sacrificat pentru oraşul nostru şi au un deosebit spirit civic. Ei sunt mereu aproape de primărie, sunt primii la plata taxelor şi impozitelor. Le doresc multă sănătate, în primul rând, pentru că au nevoie, la vârsta dumnealor, cu mulţi din ei am lucrat, mă bucur să-i văd sănătoşi, că arată bine, le doresc să se bucure de familiile lor, de nepoţi”, a adăugat Ion Lungu, care a iniţiat acordarea acestor premii în urmă cu 12 ani.