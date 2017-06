La Casa de Cultură

Pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava a avut loc săptămâna trecută spectacolul „Visul unei nopţi de... vacanţă”, organizat de Școala Gimnazială „Miron Costin”. Spectacolul, plin de lumină şi culoare, a fost precedat de festivitatea de premiere a elevilor care s-au remarcat la fazele judeţene şi naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare din calendarul specific al ministerului. Aceşti elevi şi profesorii lor coordonatori au primit, pe lângă diplome, şi recompense materiale, asigurate cu sprijinul Asociaţiei de părinţi a şcolii, reprezentate de Mihaela Aconstantinesei, dar şi de sponsorii SC Comilga SRL, Dinadrom Suceava şi SC Flaga SA.

Festivitatea de celebrare a performanţei şcolare a fost urmată de un spectacol care a avut un mesaj profund: „într-o lume în care timpul nu mai are răbdare cu noi, trebuie să reînvăţăm să ne bucurăm de vară, de copilărie şi de fiecare moment frumos al existenţei”. Noutatea din acest an a fost aceea că momentele artistice au fost integrate într-o poveste intitulată „Visul unei nopţi de ...vacanţă”. Personajul central, Maria (interpretată de Adela Șulea, din clasa a II-a A) doreşte să oprească timpul pentru a rămâne alături de prietenii ei de la şcoală. În mod surprinzător, ea nu iubeşte vacanţa, pe care o consideră plictisitoare, deoarece rămâne singură. Este drama copiilor excepţionali, care învaţă foarte bine şi se simt valorizaţi doar în mediul şcolar, iar în afara acestuia devin asociali, nesiguri pe ei, incapabili de a-şi face prieteni. Ca-n orice poveste, prin rostirea unei formule magice „O, de-aş putea întoarce timpul!”, fetiţa se transpune în Atemporalia, Țara de dincolo de timp, unde se întâlneşte cu Cronos (Alex Frunzeti, din clasa a VI-a A), care, la sfatul fiicei sale, Vara (Bianca Andone, din clasa a II-a B), face posibilă călătoria prin lumile vacanţei. Diversitatea locurilor prin care Maria hoinăreşte, asemeni lui Alice în Țara Minunilor, a fost asigurată de multitudinea de momente artistice, pe care elevii talentaţi ai şcolii le-au prezentat.

Muzică, dans, demonstraţii de karate

Lumea satului, păstrătoare de tradiţii şi legende, a fost adusă la viaţă de un grup vocal, coordonat de prof. Adriana Caliniuc, alături de dansatorii clasei a II-a E, pregătiţi de înv. Teodosia Cornea. Copiii din grupul folk au recreat atmosfera din jurul focului de tabără. Nu au lipsit momentele clasice, aduse în scenă de Paula Poenaru şi Sebastian Pînzari, prin interpretările la pian şi saxofon. Publicul a fost impresionat de vocile de excepţie ale artistelor: Diana Alkhallouf, Sandra Tudurache, Daria Laur şi Bianca Vasiliu. S-au remarcat perechile de dansatori: Radu Adrobotoaei – Amalia Zabraţan, Peter Ștefură – Timeea Irimescu Kruk şi David Ștefură – Maya Anton. Ritmul valurilor a fost asociat cu dansurile latino, dar şi cu o demonstraţie de karate, plină de energie, oferită de Teodor Muha şi Alexandra Crihan. Finalul a fost grandios, după cum ne-au spus organizatorii: în scenă au fost invitaţi participanţii, cu mic cu mare, bucurându-se de minunea de a fi copil, în acordurile melodiei interpretate de Diana Axinia. „Moş Timp” dă verdictul: „Gata, am decretat: Să fie vacanţă neîncetat!”

Acest spectacol alegoric a avut două obiective clare, susţin organizatorii, promovarea talentelor şcolii şi transmiterea unui mesaj optimist şi educativ publicului. Sala mare a Casei de Cultură a Sindicatelor a fost arhiplină, iar pe scenă au evoluat artişti de la clasa pregătitoare până la clasa a VIII-a. Decorurile au constituit un element esenţial în reuşita spectacolului, remarcându-se talentul deosebit al profesoarei Mihaela Aneculăesei, dar şi implicarea părinţilor care au contribuit la realizarea costumelor şi achiziţionarea materialelor necesare. Scenariul spectacolului a fost realizat de profesoara Elena Adrobotoaei, iar echipa de organizare a fost constituită din: prof. Dumitru Moraru - director, prof. Raluca Alexa – director adjunct, prof. Adriana Caliniuc, prof. Mihaela Aneculăesei, prof. Gabriela Apetrea, prof. Ancuţa Gulei, prof. Maria Bestiuc Afansov şi prof. Cosmina Pelin.