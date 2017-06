În ajun de Sânziene, vineri, 23 iunie, pelerinii au înfruntat căldura, dar şi ploaia care a urmat şi s-au rugat neîncetat Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. În prima parte a zilei, vremea frumoasă a adunat un număr mare de pelerini în curtea mănăstirii, însă ploaia care s-a pornit în jurul amiezii i-a mai dispersat, fără să-i îndepărteze prea mult de racla cu moaştele Sfântului Ioan cel Nou. După-amiază, soarele şi-a făcut din nou simţită prezenţa, astfel că umbrelele unor pelerini au ţinut la distanţă razele de soare, după ce i-au protejat pe oameni de stropii de ploaie.

În curtea Mănăstirii Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava a avut loc aseară, începând cu ora 18:00, slujba de priveghere în cinstea Naşterii Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul (Sânzienele sau Drăgaica) şi Aducerea moaştelor Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, la care au participat pelerini şi localnici. Într-o atmosferă de rugăciune şi sfinţenie, în comuniune cu Dumnezeu, cu Sfântul Ioan cel Nou, sunetul de toacă, apoi clopotele au anunţat începerea slujbei de priveghere, care a fost oficiată de ÎPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, Preasfințitul Părinte Macarie al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi.

Într-un gând, la rugăciune

Slujba a avut loc în curtea mănăstirii, pe o scenă împodobită cu flori naturale multicolore, cu ghirlande de cetină, din loc în loc prinse cu panglică tricoloră, ca în fiecare an, la zi de sărbătoare. Pe parcursul slujbei, pelerinii au continuat să se închine la racla cu moaştele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava care a fost așezată vineri dimineaţă sub baldachinul din curtea mănăstirii, după ce în jurul orei 5:30 a fost scoasă din biserică. Oamenii s-au aşezat ordonat la rând încă de dimineaţă (între gardurile montate de Jandarmerie) şi au atins racla aşezată sub baldachinul din curtea mănăstirii, alături de icoana Sf. Ioan cel Nou de la Suceava îmbrăcată în flori. Fiecare credincios care trecea să se închine la Sf. Ioan cel Nou primea de la preotul care stătea la căpătâiul Sfântului un pliant cu viaţa Sf. Ioan cel Nou, o iconiţă cu chipul Sfântului, flori de crin alb şi sânziene, toate sfinţite, şi era miruit de preot. Până la ora 13:00, totul a decurs normal, pentru că vremea a ţinut cu pelerinii şi nu a fost foarte cald, însă după această oră a început să plouă, ploaie care nu a contenit până pe la ora 14:30. Majoritatea pelerinilor s-au adăpostit în biserica mănăstirii, unii s-au lipit de zidurile mănăstirii, fiind protejaţi de streşini, iar alţii au stat sub umbrele, înfruntând vremea capricioasă. Până să „plângă cerul”, să înceapă să plouă (după unii pelerini, acest semn este unul foarte bun, pentru că pământul are nevoie de apă şi tradiţia spune că în fiecare an de Sânziene trebuie să plouă), pelerinii s-au rugat în curtea mănăstirii stând pe pături aduse de acasă, pe scaune pliante, lipiţi de zidurile mănăstirii sau stând drepţi, asemeni unei lumânări, cu inima şi cugetul la rugăciune. Au fost localnici care le-au împărţit pelerinilor apă, sucuri, dar şi pachete cu hrană (pâine, sarmale, plăcinte, fructe), de sufletul celor adormiţi.

Rugăciuni pentru sănătate, pentru familie, pentru bine în lume

Am întâlnit-o printre pelerini pe Ana Pop, din Ocna Şugatag, care ne-a spus că a venit să se roage pentru sănătate, „să ne ajute Dumnezeu în toate”. Nu este prima dată când femeia face acest drum obositor, „dar atât de folositor pentru suflet”.

Oamenii care vin să se închine ocrotitorului Sucevei, după cum este numit Sf. Ioan cel Nou, se roagă nu numai pentru familiile lor, ci şi pentru pace în lume. Este şi cazul doamnei Mărioara din localitatea Putna, care vine încă din copilărie să se închine la mănăstirea suceveană şi care ne-a spus că „Sfântul Ioan cel Nou este răsuflarea noastră. Fără el nu cred că putem trăi. Am venit să ne rugăm pentru pace în lume. Este atâta război în lumea asta şi am venit să ne rugăm pentru familii, dar mai ales pentru pace în lume. Dacă este pace în lume, avem pace şi în familie”. Femeia a completat să simte în fiecare clipă ajutorul Sf. Ioan cel Nou. „Atâta milă, atâta putere, atâta ajutor are acest Sfânt! Nici nu conştientizăm câteodată când primim ajutorul. Nu ştim de unde vine. După un timp ne dăm seama că Sfântul ne-a ajutat. Numai cu el am putut trece peste necazuri, peste o boală, peste examenele copiilor. Multă pace aduce Sfântul!”, a completat femeia.

O suceveancă ne-a spus că doar prin puterea Sfântului Ioan cel Nou a reuşit să înfrunte bolile de care suferă. „Am venit la Sfânt să îi mulţumesc pentru că mi-au reuşit cele 20 de operaţii pe care le-am suportat. Mă rog să am mult spor şi ajutor, şi eu şi familiile copiilor mei. Vin în fiecare an să mă închin Sfântului, mai ales de Sânziene, încă de mic copil”, ne-a spus Vica Ţâmpău, în vârstă de 61 de ani.

O altă femeie, Floarea Balău, în vârstă de 79 de ani, din Gura Humorului, a venit sprijinită în cârje, din cauza unei probleme la un genunchi, doar pentru a nu întrerupe obiceiul de a fi de Sânziene la Suceava, cât mai aproape de racla Sfântului Ioan cel Nou. „Am venit să mă rog pentru sănătate, iertare de păcate pentru mine, dar mai ales pentru cei bolnavi care nu pot veni la Sfânt, pentru că este tare dureros pentru cei care stau în pat şi nu are cine să-i hrănească, să îi spele. Ei aşteaptă un ajutor. Doar de la Dumnezeu vine acest ajutor”, ne-a povestit femeia.

Stând pe o pătură, la mică distanţă de tanti Floarea, am întâlnit două surori, Mihaela, în vârstă de 12 ani, şi Alina, în vârstă de 9 ani, care au venit, împreună cu mama lor, de la Paşcani, pentru a se ruga ca bunica suferindă să se ridice de pe patul bolii. „Am venit să ne rugăm pentru sănătatea bunicii, care este în spital. Vom rămâne peste noapte la mănăstire”, ne-a spus sora mai mare, Mihaela.

De la Suceviţa a venit special pentru a se închina Sfântului Ioan cel Nou, aşa cum face de câţiva ani încoace, Iuliana, care, cu evlavie, ne-a mărturisit, că „Sf. Ioan cel Nou pe mine m-a ajutat foarte mult şi am mare evlavie la el şi vin cu drag să mă închin de fiecare dată la sărbătoarea aceasta. Anul acesta am venit cu gândul să mă rog Sf. Ioan cel Nou să-mi dea răbdare, să pot să-mi duc crucea şi să-i ajute şi pe ceilalţi de lângă mine, să mergem toţi, împreună, spre mântuire”. Nu au lipsit nici grupurile de turişti străini care au trecut ieri pe la Mănăstirea Sf. Ioan cel Nou. Turiştii au primit mai multe informaţii de la ghidul care-i însoţea.

Peste 100 de jandarmi, poliţişti, lucrători ISU şi poliţişti locali, în zona Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou”

Peste 100 de jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Bacău, poliţişti, lucrători ISU şi poliţişti locali vor acţiona astăzi, 24 iunie, în zona Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, precum şi pe traseul procesiunii ce se va desfăşura în zona centrală a municipiului. Jandarmeria recomandă participanţilor la manifestări să respecte regulile stabilite de organizatori şi forţele de ordine pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţilor, să acorde o atenţie sporită la modul de asigurare a bunurilor de valoare şi să evite implicarea în conflicte de orice natură. În cazul în care sunt victime ale unor fapte antisociale sau observă producerea unor astfel de fapte, sucevenii şi nu numai se pot adresa direct jandarmilor şi poliţiştilor aflaţi în dispozitivele de ordine publică sau pot solicita sprijin prin intermediul numărului unic pentru apeluri de urgenţă 112.

Procesiune pe străzile Sucevei, astăzi după ora 11:00