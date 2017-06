În această dimineață

Racla cu moaştele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava a fost așezată în această dimineață sub baldachinul din curtea mănăstirii, după ce în jurul orei 5:30 a fost scoasă din biserică. Urmează câteva zile în care la Mănăstirea Sf. Ioan cel Nou sunt aşteptaţi pelerini din toate colţurile ţării. Astăzi, câteva zeci de credincioşi veniţi din municipiul Suceava şi din localităţi limitrofe s-au aşezat ordonat la rând şi au atins racla aşezată sub baldachinul din curtea mănăstirii, alături de icoana Sf. Ioan cel Nou de la Suceava „îmbrăcată” în flori, au dat câte un pomelnic preotului care stă la căpătâiul Sfântului şi au înălţat rugăciuni către acesta. La ora 18:00, în curtea mănăstirii sunetul de toacă, apoi clopotele vor anunţa începerea slujbei de priveghere, în cinstea Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul şi a Sfântului Ioan cel Nou, ocrotitorul Sucevei. Slujba va fi oficiată de ÎPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi.

Patru ierarhi vor oficia Sfânta Liturghie de Sânziene

Părintele arhim. Vartolomeu Chira, eclesiarh al Mănăstirii Sfântul Ioan cel Nou, ne-a spus că, la fel ca şi în ceilalţi ani, pelerinii sunt aşteptaţi să vină în număr cât mai mare la Suceava, să participe la toate slujbele oficiate la mănăstire. Ospitalitatea bucovineană va fi şi de această dată la înălţime. După cum a precizat părintele arhim. Vartolomeu Chira, Mănăstirea Sf. Ioan cel Nou va oferi pelerinilor cazare şi hrană. De asemenea, pelerinilor li se sugerează să rămână la Suceava şi duminică, după Sânziene, la Sfânta Liturghie care va avea loc la mănăstirea suceveană. În acest an, a adăugat părintele Vartolomeu, sunt invitaţi şi aşteptaţi să participe, alături de ÎPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, la Sfânta Liturghie de sâmbătă, 24 iunie, ÎPS Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, Preasfințitul Părinte Macarie al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord. Unii dintre aceşti invitaţi ar putea să ajungă astăzi la Suceava şi să participe şi la Slujba de Priveghere din această seară, de la ora 18:00.

Traseul procesiunii de Sânziene

Sfânta Liturghie de mâine, 24 iunie, va începe la ora 9:00 şi va avea loc în curtea mănăstirii, pe o scenă special amenajată. Pe tot parcursul Liturghiei, credincioşii vor putea sta în continuare la rând pentru a ajunge la raclă şi pentru a se închina Sfântului Ioan cel Nou. După Sfânta Liturghie şi cuvintele de învăţătură ce vor fi rostite de preoţi, racla cu moaştele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava va fi purtată pe braţe de câţiva preoţi şi călugări prin municipiul Suceava, în jurul orei 11:00, după cum este obiceiul străvechi de Sânziene, la Suceava. În acest timp, soborul de preoţi şi pelerinii care însoţesc racla se vor opri la bisericile aflate pe traseu (Biserica Sf. Înviere, Biserica Sf. Gheorghe - Mirăuţi, Biserica Sf. Dumitru, Biserica Sf. Nicolae, Catedrala Naşterea Domnului – de pe Mărăşeşti, Biserica Naşterea Maicii Domnului – de la Tribunal) şi înapoi la mănăstirea suceveană.

În timpul procesiunii, ierarhii vor fi întâmpinaţi de preoţii slujitori de la mai multe biserici

În timpul procesiunii, credincioşii se vor aşeza de o parte şi de alta a străzilor pe unde vor trece sfintele moaşte. La fiecare biserică în dreptul căreia racla cu sfintele moaşte se va opri, ierarhii vor fi întâmpinaţi de preoţii slujitori cu Sfânta Evanghelie şi Sfânta Cruce în mâini, preoţi care vor rosti şi câte o rugăciune. Clopotele acestor sfinte lăcaşuri vor bate până când convoiul va ajunge la următorul lăcaş de rugăciune. Preoţii care vor lua parte la pelerinaj îi vor binecuvânta de-a lungul traseului pe credincioşi şi îi vor stropi cu agheasmă. La întoarcere, racla va fi aşezată din nou sub baldachinul din curtea mănăstirii, unde va rămâne până spre seară, pentru ca toţi credincioşii care vor să atingă racla şi să se închine Sfântului să o poată face. Sărbătoarea de pe 24 iunie, cunoscută şi sub denumirea de Sânziene, rememorează nu numai Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul, ci şi strămutarea moaştelor Sfântului Ioan cel Nou de la Cetatea Albă la Suceava, ce a avut loc în anul 1415, sub domnia şi la iniţiativa domnitorului Alexandru cel Bun. Ulterior, pe 24 iunie 1589, au fost aşezate în noua Catedrală a Sucevei, ctitorită de Bogdan al III-lea şi fiul său, Ştefăniţă. 24 iunie rămâne cea mai veche zi de slăvire a cinstitului mucenic Sfântului Ioan cel Nou.

Jandarmi, poliţişti, lucrători ISU şi poliţişti locali vor asigura ordinea de Sânziene

În perioada 22 - 25 iunie, 75 de jandarmi alături de poliţişti, lucrători ISU şi poliţişti locali vor asigura măsurile de ordine publică şi protecţia participanţilor în zonele în care se desfăşoară evenimentele cultural-artistice incluse în programul Zilele Sucevei. De asemenea, în intervalul 23-24 iunie, vor fi asigurate măsurile de ordine în vederea desfăşurării în bune condiţii a manifestărilor religioase prilejuite de sărbătorirea Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. În ziua de 24 iunie, peste 100 de jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Bacău, poliţişti, lucrători ISU şi poliţişti locali vor acţiona în zona Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava precum şi pe traseul procesiunii ce se va desfăşura în zona centrală a municipiului. Conform unui comunicat trimis de Compartimentul Informare şi Relaţii Publice - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Suceava, „Jandarmeria recomandă participanţilor la manifestări să respecte regulile stabilite de organizatori şi forţele de ordine pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţilor, să acorde o atenţie sporită la modul de asigurare a bunurilor de valoare şi să evite implicarea în conflicte de orice natură. De asemenea, solicităm persoanelor care intenţionează să ia parte la manifestările religioase să manifeste calm, înţelegere şi să respecte regulile stabilite pentru accesul la baldachinul situat în curtea mănăstirii”.În cazul în care sunt victime ale unor fapte antisociale sau observă producerea unor astfel de fapte, sucevenii şi nu numai se pot adresa direct jandarmilor şi poliţiştilor aflaţi în dispozitivele de ordine publică sau pot solicita sprijin prin intermediul numărului unic pentru apeluri de urgenţă 112.