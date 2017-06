Pierdere de memorie?

Neculae Miron, primarul comunei Bosanci, fie are pierderi serioase de memorie, fie minte deliberat. După ce sâmbătă a declarat că a reziliat contractul pe care Primăria Bosanci îl avea pe linie de salubrizare cu firma Florconstruct din cauză că era încheiat „la sume colosale”, adevărul pare să fie cu totul şi cu totul altul.

Mai exact, chiar Neculae Miron este cel care a încheiat un contract de servicii la preţuri de două ori mai mari decât cele din perioada în care la conducerea Primăriei Bosanci se afla Anton Curic.

Iar documentele vorbesc de la sine, inclusiv semnăturile care sunt aplicate pe cele două contracte de fostul şi actualul primar.

Pe 16 octombrie 2015, între Primăria Bosanci, reprezentată de Anton Curic, şi SC Florconstruct SRL s-a încheiat un contract pentru colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor din comună într-un spaţiu special amenajat în acest sens.

Suma totală pe care Primăria Bosanci se angaja să o plătească era de 112 lei/tona de gunoi, în timp ce pentru deşeurile refolosibile suma din contract era de aproape 150 lei/tonă.

Pe 20 februarie 2017, Primăria Bosanci, reprezentată de această dată de Neculae Miron, încheia un alt contract cu firma SC Fritehnic SRL Suceava pentru sume într-adevăr colosale. Mai exact, Primăria se angaja să achite 240 lei/tonă, fără TVA, pentru colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor menajere din satele Bosanci şi Cumpărătura, respectiv 250 lei/tonă pentru colectarea şi transportul deşeurilor reciclabile.

În cursul zilei de ieri am încercat să luăm legătura şi cu Neculae Miron pentru un punct de vedere, însă acesta nu a răspuns la telefon.

Ce declara sâmbătă primarul Neculae Miron

Declaraţiile de sâmbătă ale primarului Neculae Miron au fost date pe un imaş din Bosanci, acolo unde din dispoziţia sa angajaţii primăriei aruncau gunoiul menajer adunat de la gospodăriile oamenilor din comună.Cu acel prilej, primarul din Bosanci s-a justificat pentru această încălcare a legislaţiei de mediu prin aceea că se plătesc prea mulţi bani de la bugetul local în urma unui contract oneros încheiat de fostul primar Anton Curic.

„Este o depozitare temporară, urmează să fie depozitată la rampele autorizate, iar aici se va face o sortare a materialelor reciclabile, iar mai apoi nu se va mai depozita nimic. Contractul pe care fostul primar l-a făcut cu firma Florconstruct era la sume colosale, duble faţă de alte comune alăturate. În ultima lună am plătit 41.000 de lei, penultima lună a fost 28.000 de lei, iar în luna martie suma plătită a fost de 31.000 de lei. Datorită acestor sume exorbitante plătite am ajuns la concluzia că este necesară achiziţionarea unei autospeciale pentru colectarea gunoiului, şi din acest motiv am ajuns săptămâna aceasta să-l depozităm aici pentru că am rămas descoperiţi”, a spus primarul comunei Bosanci.

Ceea ce a omis să spună Neculae Miron este că sumele achitate în lunile martie, aprilie şi mai sunt cele pe care chiar el şi-a pus semnătura. Ce să mai crezi din toată această poveste?

Mai trebuie spus că pentru depozitarea ilegală a gunoiului pe imaş, Garda de Mediu Suceava a amendat Primăria Bosanci cu 15.000 de lei şi a dispus ca întreaga cantitate de gunoi, pe care angajaţii Primăriei Bosanci au îngropat-o la dispoziţia aceluiaşi Neculae Miron, să fie scoasă la lumină şi dusă apoi la un depozit autorizat.

Reamintim că sâmbătă Neculae Miron a recunoscut că depozitul de gunoi funcţionează fără a exista actele necesare, dar promite că va igieniza zona într-un timp cât mai scurt.

„Nu este nici un aviz de la APM pentru acest depozit temporar. Toate deşeurile vor fi ridicate de aici şi duse la firma Ritmic, dar pentru că nu avem nici un contract momentan nu suntem primiţi acolo. Oricum, vom face curăţenie aici şi vom transfera toate deşeurile într-un depozit autorizat”, a concluzionat Neculae Miron.