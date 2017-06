Bilanţ de activitate

La împlinirea unui an din noul mandat de primar al Sucevei, pe 21 iunie, Ion Lungu a venit în faţa sucevenilor cu bilanţul de activitate pentru perioada iunie 2016 – iunie 2017.

În privinţa lucrărilor de modernizare a infrastructurii stradale, edilul sucevean a amintit de cele efectuate pe străzile Ștefan cel Mare, Zamca, Gavril Tudoraş, Mihai Viteazu, Locotenent Ienceanu, Aleea Nucului, Aleea Cimitirului Pacea, str. Eternităţii, precum şi de mai multe parcări de reşedinţă amenajate.

Tot în această perioadă au fost demarate lucrările de asfaltare a străzilor de pământ Lev Tolstoi – Burdujeni-sat, C. Moraru – Iţcani, în vreme ce pentru Mihail Sadoveanu – Serpentine şi Bogdan Vodă – Zamca lucrările sunt licitate, dar contestate.

Odată cu aprobarea studiului de circulaţie pentru fluidizarea traficului pe Calea Unirii au fost realizate şi mare parte din lucrările necesare.

Pe lângă stabilirea traseului unui nou pod peste râul Suceava, acum este în curs de realizare studiul topo+geo, necesar pentru a se trece la etapa următoare.

Demararea proiectului pentru Sala Polivalentă a fost un pas mare, studiul de prefezabilitate fiind aprobat de Compania Naţională de Investiţii.

Demararea lucrărilor de amenajare a Zonei de Agrement Tătăraşi, precum şi cele de străzi şi parcări în cartierul Europa, în paralel cu cele de alimentare cu energie electrică, sunt de asemeni pe lista realizărilor importante.

În acest an de mandat a fost demarat efectiv şi proiectul de extindere a reţelei de gaz metan în Burdujeni Sat, fiind aprobată şi asocierea cu E.ON Gaz.

Lucrările de construire a 80 apartamente ANL noi, pornite în acest an de mandat, vor fi finalizate până în decembrie.

Proiectul de modernizare a pieţelor a continuat cu demararea lucrărilor de modernizare a Piaţei Burdujeni, în vreme ce montarea sistemului de încălzire în Piaţa Centrală a fost licitată, în prezent fiind evaluate ofertele.

O realizare importantă este demararea lucrărilor pentru proiectele finanţate din fonduri elveţiene - modernizarea iluminatului public cu lămpi de tip LED, montarea echipamentelor pentru punctele de încărcare standard şi rapide din proiectul ”Electromobilitate – Vehicule electrice pentru o municipalitate verde”, achiziţia a 10 biciclete electrice şi infrastructurii de încărcare a panourilor fotovoltaice, precum şi achiziţia de autovehicule electrice - 11 autoturisme şi 4 autoutilitare.

În privinţa pregătirii documentaţiilor pentru accesarea fondurilor europene în perioada 2014-2020 merită menţionate finalizarea SIDU +PMUD, care sunt acum în dezbatere publică, realizarea studiului pentru transport ecologic în Suceava, necesar pentru achiziţia 40 de autobuze electrice, demararea proiectului de realizare a unui centru multifuncţional la Iţcani, cel al unei grădiniţe în Burdujeni Sat, cel de reabilitare termică a sediului primăriei şi studiile de reabilitare a reţelelor termice pe POIM.

În primul an din cel de-al patrulea mandat a fost aprobată şi înfiinţarea GAL urban Suceava, prin care se pot atrage finanţări de 7 milioane de euro, în special pentru construirea de locuinţe sociale.

Pentru finalizarea PUG –ului, care este acum în faza de avizare de mediu, a fost iniţiat transferul a 150 ha pădure de la Romsilva către municipiul Suceava (50 ha în Parcul Șipote şi 100 ha în Pădurea Zamca), proiectul de lege fiind ajuns în Parlament.

În domeniul cultural, printre realizările acestui an se numără organizarea Festivalului Internaţional de Film Amator UNICA, în august 2016, realizarea primelor spectacole ale Teatrului municipal „Matei Vişniec”, semnarea parteneriatului ”Oraşe Europene” cu ministrul Culturii pe o perioadă de 5 ani şi realizarea proiectului „Zilele teatrului Matei Vişniec”, în parteneriat cu Ministerul Culturii.

În acest an de mandat a fost acordat un sprijin financiar important Spitalului Judeţean „Sf. Ioan cel Nou” Suceava – un milion de lei, achitaţi în mai 2017.

Sprijinirea activităţilor sportive şi a unităţilor de cult, inclusiv prin acordarea sumei de 500.000 lei pentru construirea sediului nou al Arhiepiscopiei, demararea altor acţiuni culturale, precum proiectul Centenar 2018, implicarea în realizarea Festivalului de Artă Medievală, a concursului naţional "Lira de aur", a programelor "Crăciun in Bucovina", "Paşte în Bucovina" şi Revelion aer liber, dar şi sărbătorirea a 110 Cupluri de Aur sunt menţionate în bilanţul realizărilor acestui an de mandat.

Conform edilului sucevean, cea mai mare nerealizare a acestei perioade este cea legată de întârzierea fondurilor europene.

„Proiectul de buget făcut în acest an se leagă de accesarea fondurilor europene. Din păcate, ultimele guverne nu au mişcat nimic în acest domeniu. Suntem la jumătatea exerciţiului financiar 2014 – 2020, nu s-a accesat nici un leu şi nu avem nici o şansă în acest an să luăm bani europeni, ci doar să depunem proiecte. Această problemă ne-a îngreunat foarte mult, la fel şi acest blocaj guvernamental. Zona de agrement Tătăraşi era finalizată până în luna iunie dacă Guvernul ne lăsa să folosim banii ce îi aveam obţinuţi prin credit. Dar nu ne lasă să tragem nimic din el pentru că se depăşeşte 3% deficitul bugetar. Totuşi, anul de mandat iunie 2016 – iunie 2017 rămâne unul pe plus, din tot ce am prezentat rezultă clar că <Suceava merge înainte>, conform sloganului cu care am câştigat acest mandat”, a concluzionat Ion Lungu.