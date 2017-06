Evaluarea Naţională

139 de elevi suceveni de clasa a VIII-a au lipsit miercuri, 21 iunie, de la proba scrisă la matematică. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratul Școlar Judeţean (IȘJ) Suceava, prof. Anuţei Ioan Cezar, inspector școlar, ne-a informat că din totalul de 6.188 de elevi de clasa a VIII-a înscriși la Evaluarea Naţională 2017, 6.049 de elevi au fost prezenţi miercuri la proba scrisă la matematică.

Un elev de la Liceul Tehnologic "Mihai Eminescu" din Dumbrăveni şi unul de la Liceul Tehnologic "Nicolai Nanu" din Broşteni au susţinut proba la matematică și proba la Limba și literatura română în condiţii speciale din cauze medicale, adică într-o sală separată, sub supraveghere audio-video.

Elevii suceveni cu care am stat de vorbă la ieşirea din examen, elevi de la Școala Gimnazială Nr. 9, ne-au spus că subiectele nu au fost grele, chiar mai uşoare decât cele de la simulare. Cu toate acestea, al treilea punct, de geometrie, a fost, după cum ne-au spus unii elevi suceveni, cu un grad de dificultate mai ridicat şi le-a pus ceva probleme.

Elevii au avut de rezolvat trei subiecte. Primele două subiecte au fost de aritmetică şi algebră, iar ultimul, cel mai greu, a fost de geometrie. După cum au povestit elevii, au avut de calculat, pe baza unei figuri, aria laterală a unui cilindru, dar şi valoarea sinusurilor unui unghi. Absolvenţii de clasa a VIII-a au mai avut de aflat perimetrul unui dreptunghi şi să demonstreze că două drepte sunt perpendiculare.

„Au fost foarte ușoare subiectele. Am ieşit destul de repede din examen. Nu am ştiut câteva puncte, dar chiar dacă stăteam mai mult, tot nu reuşeam să le rezolv. Au fost subiecte normale, din materia de bază. Sper să iau un 6 sau 7. Nu vreau să am aşteptări prea mari”, ne-a spus Ioana Jar.

Alţi elevi ne-au spus că examenul a fost „chiar lejer” şi se aşteptau la subiecte mai grele. „A fost destul de bine. Subiectul doi a fost puţin mai greu, dar până la urmă a fost bine. La geometrie a fost mai greu. Mă aştept să iau o notă de 7. Vreau să merg mai departe la Colegiul Economic”, ne-a spus şi Claudiu.

„Mă aştept să iau peste 9.50, chiar 10. La unele puncte m-am încurcat la început, dar am revenit la ele pe parcurs şi le-am rezolvat. La subiectul trei, la geometrie, a fost puţin mai dificil”, ne-a spus Adina.

Eleva Cristina Strugar era puţin dezamăgită că a greşit un exerciţiu la algebră şi unul la geometrie, dar speră să ia „un 9”.

Limba şi literatura maternă pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale, astăzi, începând cu ora 9:00

Examenul de matematică a început la ora 09.00, dar candidaţii au trebuit să fie în sălile de concurs cu cel puţin o jumătate de oră înainte şi să prezinte buletinul sau certificatul de naştere. Proba a durat două ore, iar după o oră, orice elev a putut părăsi sala de examen. Elevilor li s-a interzis să intre în clasă cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care pot fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile şi cu orice instrument electronic de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare.

Potrivit calendarului publicat de Ministerul Educaţiei, următoarea probă la Evaluarea Naţională 2017 va fi astăzi, joi, 22 iunie, la Limba şi literatura maternă pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale. Afişarea rezultatelor se va face pe 26 iunie, până la ora 16:00, iar depunerea contestaţiilor se va face în aceeaşi zi, între orele 16:00-20:00. Afişarea rezultatelor finale după contestaţii se va face pe 30 iunie.

După afişarea rezultatelor finale de la evaluarea naţională, elevii au la dispoziţie doar câteva zile pentru a se hotărî la ce liceu ar fi bine să se înscrie.

La prima probă scrisă de la Evaluarea Naţională 2017, Limba şi literatura română, examen care a avut loc luni, 19 iunie, au fost prezenţi 6.066 de absolvenţi de clasa a VIII-a din judeţ, dintr-un total de 6.188 înscrişi. Miza la evaluarea naţională este una importantă pentru candidaţi, pentru că de acest examen, în proporţie de 80%, depinde admiterea lor la liceu. Din anul acesta, ponderea mediilor din clasele gimnaziale scade la 20%, faţă de 25%, cât a fost până acum, restul de 80% fiind reprezentat de media de la evaluarea naţională. În perioada 3-6 iulie, absolvenţii de gimnaziu şi părinţii acestora vor completa opţiunile în fişele de înscriere, asistaţi de diriginţi, în acelaşi interval fiind programată şi introducerea datelor în baza de date computerizată. Verificarea fişelor şi corectarea eventualelor greşeli vor avea loc între 4 şi 7 iulie. Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor claselor a VIII-a este programată pentru 12 iulie. Repartizarea se realizează în funcţie de opţiunile elevului, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. Situaţiile speciale vor fi rezolvate de comisia specială de admitere după etapa de repartizare computerizată.