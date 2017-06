Finanţare necesară

Lucrările de reabilitare a reţelelor de termoficare din municipiul Suceava, începute săptămâna trecută, cu săpăturile din Zamca, vor beneficia de o finanţare de minimum şapte milioane de lei de la bugetul de stat.

La comandamentul de ieri dimineaţă, convocat la sediul municipalităţii, primarul Ion Lungu a anunţat că are noutăţi de la București, unde a fost la finele săptămânii trecute:

„Avem o veste bună, este pregătit ordinul de ministru pentru acordarea sumei de 7 milioane de lei, problema e că mai trebuie semnat de un secretar de stat. Acești bani vor veni la Suceava în prima etapă, plus contribuţia primăriei, încât sunt asigurate 95% din fondurile necesare lucrărilor din acest an. Am primit asigurări că vom primi bani și mai mult de atât, numai să fim în stare să îi cheltuim”.

El a solicitat firmei Consix Construcţii București să înceapă cât mai rapid lucrările pe toate trei fronturile, adică și în Centru și în Obcini.

„Aţi licitat trei puncte termice, pe trei să se lucreze! În trei luni de zile, până la venirea sezonului rece, trebuie să avem finalizate toate lucrările”, a spus Lungu, care a cerut ca atunci când va merge în teren săptămâna viitoare, să vadă că se lucrează la toate cele trei puncte termice prinse în programul de modernizare.

La PT Zamca 4 lucrările de modernizare a reţelelor de termoficare sunt programate pe străzile Grigore Ureche, Ion Neculce și Octav Băncescu, pe o lungime de 2126 de metri, în Obcini, pe o lungime de 2877 metri - pe străzile Staţiunii, Victoriei și Măgurei, iar la PT Parc, lucrărilor vor afecta strada Ion Vodă Viteazu, pe o lungime de 115 metri.

Durata de execuţie a lucrărilor este de trei luni de la începere, valoarea contractului fiind de 10,3 milioane de lei fără TVA.