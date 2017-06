Nemulţumire

Preşedintele Consiliului Judeţean, Gheorghe Flutur, şi-a exprimat îngrijorarea în legătură cu întârzierea demarării proiectelor depuse de judeţul Suceava la Ministerul Dezvoltării în vederea finanţării prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL). El a declarat că până în prezent nu se ştie nimic despre proiectele aprobate, deşi nu cu mult timp în urmă cei de la putere afirmau că judeţul Suceava va beneficia de cea mai mare sumă la nivel naţional. Flutur a precizat că multe dintre proiectele depuse pentru a fi finanţate prin PNDL vizează modernizări de drumuri judeţene.





Drumurile judeţene Stulpicani-Broşteni, Panaci-Bilbor şi Vicov-Straja-Brodina-Ulma, pe lista trimisă de CJ la Ministerul Dezvoltării



„Îmi exprim speranţa că vom fi auziţi cu urgenţa mare a judeţului Suceava, şi mă refer în primul rând la drumuri. Amintesc aici drumul care leagă Stulpicani de Ostra şi Broşteni, care e într-o stare foarte avansată de degradare. Acela a fost un drum tehnologic betonat pe care se transportau minereurile de cupru de la mina Leşu Ursului, iar acum e de investit foarte mulţi bani pentru modernizare şi Consiliul Judeţean nu are de unde. Sper ca Ministerul Dezvoltării să aprobe investiţia. Apoi, drumul care leagă Vicov de Straja, Brodina şi Ulma, un drum foarte circulat care are nevoie de modernizare urgentă”, a spus Flutur. Şeful administraţiei judeţene a mai amintit de drumul de la Mălini până la limita cu judeţul Neamţ sau de drumul Panaci-Bilbor. „Noi am început modernizarea drumului de la Mălini spre Stânişoara, spre Borca, dar am depus proiect pe PNDL pentru porţiunea de drum rămasă prin pădure, un drum foarte frumos care să ne lege de judeţul Neamţ spre coada lacului Bicaz. Sper să fie aprobat. Apoi, porţiunea de drum Panaci-Bilbor care a mai rămas pe serpentine să ne lege de judeţul Harghita şi să scutim cu peste 100 de kilometri drumul dintre Vatra Dornei şi Bucureşti. De asemenea, am cerut modernizarea drumului care să lege Grădiniţa de Coșna, spre Ilve, pe Valea Someşului. Am cerut de asemenea modernizarea drumului care leagă Câmpulungul de masivul Rarău pe la Izvorul Alb, vechiul drum spre Pietrele Doamnei. Noi l-am profilat, l-am pietruit, dar nu avem resurse şi am depus proiect pe PNDL să ne aprobe modernizarea. Este un drum turistic extrem de important pentru că Transrarăul este deja foarte aglomerat, iar numărul turiştilor va creşte exploziv”, a spus şeful administraţiei judeţene.



Flutur vrea să facă Sala Unirii cu bani de la bugetul de stat

Gheorghe Flutur a mai amintit că printre proiectele foarte importante depuse pe PNDL se află şi cel referitor la modernizarea Palatului Administrativ. Conform proiectului, curtea interioară va fi acoperită cu o cupolă, iar în spaţiul respectiv va fi amenajat un amfiteatru. Noua sală care va rezulta se va numi Sala Unirii, iar acolo se va sărbători anul viitor Centenarul Marii Uniri. În timpul anului sala va găzdui şedinţele Consiliului Judeţean, dar, aşa cum a spus Flutur, „dacă ne gândim în viitor, cândva poate fi sala de şedinţe a Consiliului Regional cu capitala la Suceava”. Gheorghe Flutur a subliniat că printre proiectele importante depuse la Ministerul Dezvoltării se află şi cele care vizează investiţii în şcoli proiecte care trebuie demarate urgent.