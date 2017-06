Nereguli

Acuzaţii grave aduse de un localnic din Zamostea conducerii primăriei din localitate. Sorin Şandru îi acuză pe cei din conducerea primăriei, în frunte cu primarul Vasile Haliuc, că folosesc terenurile primăriei din preajma râului Siret după bunul plac. Reclamantul spune că primarul a dat acces liber unei firme de exploatarea balastului din judeţul Botoşani să sape fără noimă şi fără nici o regulă în apropierea imediată a albiei râului, distrugând păşunea şi punând în pericol digul construit cu ani în urmă pentru noua acumulare de la Vârfu Câmpului. În acelaşi timp, bărbatul spune că extinderea necontrolată a albiei râului ar putea crea probleme, după ce structura malului iniţial a fost distrusă în mai multe locuri, probleme care sunt de competenţa Sistemului de Gospodărire a Apelor.

Sorin Şandru ne-a povestit chiar de la faţa locului următoarele: ”Acest teren a fost trecut de la teren productiv la teren neproductiv. S-a închiriat, iar primarul nu dă date când este întrebat de consilierii locali despre ce bani s-au încasat şi cum s-a închiriat. Ba s-a vândut, ba s-a închiriat, ba s-a concesionat, ba e productiv, ba e neproductiv, ba lumea spune că se suprapun suprafeţele şi s-a încasat subvenţie pe acest teren ca pentru păşune. Primarul l-a trecut apoi ca fiind neproductiv şi l-a închiriat la balastiera asta, la care este Agachi patron, cu numele de Aga Trans. Acesta exploatează balastru din toate gropile astea, după ce a distrus malul râului. Încarcă maşinile cu excavatorul, după care acestea trec apa prin vad, pe partea cealaltă a râului. Exploatările sunt făcute de firmă după bunul plac, gropile săpate având adâncimi de peste 10 metri. După exploatarea unei suprafeţe, au obligaţia de a readuce suprafaţa la acelaşi nivel şi de a <îndulci> malul, însă nu o fac niciodată. Din această cauză i-au murit 16 oi ciobanului din vale, după ce au căzut în apă şi s-au înecat. Am cerut o explicaţie patronului balastierei, de ce distruge structura malului aici şi pune în pericol toate proprietăţile, stânele şi animalele oamenilor şi mi-a spus că în două ore vine să vorbim. Nu a mai venit nici până în ziua de astăzi, iar când am răspuns la telefon m-a întrebat cu ce mă ocup şi mi-a vorbit pe un ton ameninţător.”

O altă acuzaţie este legată de faptul că încărcătura multor maşini de gunoi este îngropată pe malul apei

Bărbatul aduce şi alte acuzaţii grave edilului din Zamostea, între care faptul că depozitează în mod sistematic gunoiul în gropi acoperite cu pământ pe malul râului Siret.

Sorin Şandru a mai relatat: ”Mai grav este că în toate gropile astea care se excavează se aduce gunoiul din comună şi apoi fie i se dă foc, fie se acoperă cu pământ, folosind o wollă de la balastieră, în urma unei înţelegeri cu patronul Agachi. Fiecare cetăţean plăteşte taxa de salubrizare mărită la 30 de lei şi primăria a făcut un contract cu o firmă din Botoşani, pentru depozitarea gunoiului. Însă o maşină se duce la Botoşani, patru maşini se aduc aici, pe malul apei. Cam ăsta este procentajul. Când au văzut că sunt filmaţi şi sunt urmărite maşinile, fugeau cu 100 de km pe oră cu maşinile de gunoi. Am avut o discuţie cu primarul despre această problemă şi mi-a spus că doar nu era să plătească să ducă nişte celofane cu maşina până la Botoşani. Însă nu este vorba de o maşină, este vorba de zeci de maşini. Lunar se strânge gunoiul, din fiecare sat ridicându-se circa două maşini. Şi sunt nouă sate. Preţul ar fi de 1.800 de lei pe o maşină, iar dacă duci doar o maşină la Botoşani şi restul le descarci aici, pe malul apei, faci economie de bani mulţi. Nu mi se pare corect, pentru că eu plătesc 30 de lei pe lună, ca şi alţii, şi gunoiul se îngroapă aici. Atunci de ce să mai plătesc eu 30 de lei la Primăria Zamostea, când pot să-l aduc eu cu căruţa aici, pe malul apei, comiţând tot o ilegalitate?”

Bărbatul povesteşte că i-a surprins pe cei de la primărie dând foc gunoaielor pe malul apei, o altă practică folosită de ei.

”Eu când am ajuns, atunci plecau maşina de la primărie şi cea de gunoi, după ce dăduseră foc. În momentul în care au văzut că vin şi aveau certitudinea că eu voi filma, au încercat să se ferească de mine. Eu am venit, am filmat locul, am filmat urmele prin care se vedea exact că ei de aici veneau. În urma unei discuţii, primarul Vasile Haliuc a spus că nu avea nici un rost să plătească o maşină care nu era plină cu gunoi. Mie nu mi se pare corect acest lucru, pentru că în urma proiectului aprobat pentru aducţiune apă, aici va fi bazinul de decantare pentru apa curentă, pe care o să o bem. Am să pun la dispoziţie toate filmele făcute de mine în care se vede cum au fost acoperite încărcăturile de gunoi. De vreo lună de zile tot adun filmuleţe şi poze şi la fiecare două zile trec pe imaş şi verific. De vreo doi ani se întâmplă lucrul ăsta şi în toate găurile astea pe tot cursul apei s-a depozitat gunoi. Este economie de bani pentru conducerea primăriei. Pentru că sunt sigur 100% că transporturile de gunoi sunt confirmate toate că s-ar fi dus la Botoşani şi nu pe imaşul comunei”, a povestit Sorin Şandru.

Cei care fac aceste nereguli şi spală banii cu apa Siretului trebuie să răspundă. Pe malul râului Siret au ajuns marţi şi specialişti ai Gărzii de Mediu Suceava şi ai Sistemului de Gospodărire a Apelor, care au făcut fotografii la faţa locului şi au fixat o întâlnire cu primarul Vasile Haliuc pentru miercuri dimineaţă, pentru a discuta despre cele reclamate de Sorin Şandru. Cu această ocazie vor fi verificate aprobările de exploatare a balastului din apropierea albiei Siretului şi modul în care se face transportul gunoiului din comună.