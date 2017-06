Bărbat prins sub tractorul care s-a răsturnat după ce i-a sărit o roată

Accident pe ogor

Un bărbat din Moara, care conducea un tractor pe un teren din localitate, a fost implicat într-un accident care îi putea fi uşor fatal, după ce una din roţile din faţă ale vehiculului a sărit, iar tractorul s-a răsturnat, bărbatul fiind prins sub utilaj. Incidentul s-a petrecut ieri, în jurul orei 14.00, Gheorghe Tcaciuc rămânând imobilizat, cu picioarele prinse sub tractor.

Oamenii care se aflau în apropiere i-au sărit imediat în ajutor.

Petru Carvaţchi, care se afla la strâns fân pe ogor, a relatat: „Eram la faţa locului, tractorul s-a răsturnat deodată după ce i-a sărit o roată. Avea picioarele prinse, am încercat să ridicăm tractorul, dar nu am reuşit, apoi a venit un vecin cu alt utilaj şi am reuşit să-l scoatem după vreo 20 de minute”.

Când echipajul de la Detaşamentul de Pompieri Suceava a ajuns la faţa locului, bărbatul era deja scos. Acesta avea traume la ambele membre inferioare, însă era conştient, în stare bună.

Gheorghe Tcaciuc a fost transportat cu o ambulanţă la Spitalul Judeţean Suceava, pentru investigaţii suplimentare.

Roata sărită a ajuns la câteva zeci de metri de locul în care tractorul s-a răsturnat.