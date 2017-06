Comportament hoţesc

Comportament copilăresc al primarului din Bosanci, care, după ce sâmbătă a recunoscut că a dispus ca sacii cu gunoi care se adună de la cetăţenii comunei să fie aruncaţi pe amplasamentul fostei gropi de gunoi, în mai puţin de 36 de ore a găsit o soluţie de rezolvare a acestei probleme. Din păcate, este o soluţie la fel de neinspirată ca şi cea de săptămâna trecută, prin care s-a decis transferul gunoaielor pe imaş, de unde hârtii, nailoane şi peturi au fost împrăştiate pe câmp de vântul care a suflat cu putere.

Mai exact, prin decizia primarului Neculae Miron, munţii de gunoaie au fost împinşi câţiva metri mai încolo şi apoi acoperiţi cu pământ. Cel puţin aşa au dedus comisarii de la Garda de Mediu Suceava care s-au deplasat ieri la faţa locului. De altfel, din analiza fotografiilor realizate sâmbătă şi a celor de ieri se vede că pietrele au dispărut, ceea ce înseamnă că suprafaţa pe care se aflau acestea a fost acoperită. Iar dacă gunoaiele ar fi fost transportate în altă parte, nu exista nici o logică pentru a acoperi pietrele care apar în fotografia de sâmbătă.

Pentru neregulile constatate, comisarii de la Garda de Mediu Suceava au aplicat o amendă de 15.000 de lei Primăriei Bosanci şi au trasat ca măsură igienizarea zonei, ceea ce înseamnă că gunoiul trebuie dezgropat şi transportat ulterior la un depozit autorizat.

De asemenea, s-a stabilit că maşina de salubrizare achiziţionată de Primăria Bosanci nu poate fi utilizată atâta vreme cât nu are avize şi licenţă. Comisarii de la Garda de Mediu au mai trasat ca obligaţie ca în termen de 30 de zile să se încheie un nou contract cu o firmă de salubrizare, care să se ocupe cu strângerea gunoiului de la populaţie.

Gunoiul a fost depozitat ilegal timp de mai multe zile

Zeci de tone de gunoaie au fost aruncate pe imaşul comunei Bosanci şi au fost aduse acolo cu maşinile primăriei timp de mai multe zile. Unul din aceste transporturi am reuşit să-l surprindem sâmbătă în direct, iar şoferul de pe maşină, şi el angajat al Primăriei Bosanci, a explicat că a descărcat gunoaiele în acel loc pentru că aşa a fost dispoziţia primarului Neculae Miron.

De altfel, primarul, care a ajuns şi el la depozitul ilegal de deşeuri, a recunoscut că el este cel care a decis depozitarea temporară a gunoaielor în acel spaţiu.

„Este o depozitare temporară, urmează să fie depozitată la rampele autorizate, iar aici se va face o sortare a materialelor reciclabile, iar mai apoi nu se va mai depozita nimic. Contractul pe care fostul primar l-a făcut cu firma Florconstruct era la sume colosale, duble faţă de alte comune alăturate. În ultima lună am plătit 41.000 de lei, penultima lună a fost 28.000 de lei, iar în luna martie suma plătită a fost de 31.000 de lei. Datorită acestor sume exorbitante plătite am ajuns la concluzia că este necesară achiziţionarea unei autospeciale pentru colectarea gunoiului, şi din acest motiv am ajuns săptămâna aceasta să-l depozităm aici, pentru că am rămas descoperiţi”, a spus primarul comunei Bosanci.

Trebuie spus că preţurile „colosale” reclamate de primar nu sunt nici pe departe atât de mari, iar comunele învecinate au preţuri chiar mai mari pentru tona de gunoi ridicată de firmele de salubrizare. De exemplu, la Moara şi Ipoteşti pentru fiecare tonă de gunoi ridicată se plăteşte suma de 149 de lei, în timp ce la Bosanci preţul era de 140 de lei.

Neculae Miron a mai recunoscut că depozitul de gunoi funcţionează fără a exista actele necesare, dar a promis că va igieniza zona într-un timp cât mai scurt, ceea ce s-a şi întâmplat, numai că nu aşa cum prevede legea.

„Nu este nici un aviz de la APM pentru acest depozit temporar. Toate deşeurile vor fi ridicate de aici şi duse la firma Ritmic, dar pentru că nu avem nici un contract momentan nu suntem primiţi acolo. Oricum, vom face curăţenie aici şi vom transfera toate deşeurile într-un depozit autorizat”, a concluzionat Neculae Miron.