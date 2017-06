Evaluare naţională

6.066 de absolvenţi de clasa a VIII-a din judeţ au susţinut luni, 19 iunie, proba scrisă la Limba şi literatura română din cadrul Evaluării Naţionale 2017. De la proba de ieri au absentat 122 de elevi,iar doi absolvenţi, unul din Dumbrăveni şi altul de la Broşteni, au susţinut examenul în condiţii speciale din motive medicale.

Inspectorul şcolar judeţean adjunct, prof. Gabriela Scutaru, ne-a spus că „un elev de la Liceul Tehnologic <Mihai Eminescu> din Dumbrăveni şi unul de la Liceul Tehnologic <Nicolai Nanu> din Broşteni au susţinut examenul în condiţii speciale din cauze medicale, adică într-o sală separată, sub supraveghere audio-video. În rest, nu s-au înregistrat incidente de nici un fel şi nu au fost elevi eliminaţi din examen. La proba de Limba şi literatura română s-au înscris în judeţul Suceava 6.181 de elevi, dar au intrat în examen 6.066”.

Elevii suceveni au spus că subiectele de la Limba şi literatura română au fost uşoare, doar că nu se aşteptau la genul liric. Absolvenţii au primit un fragment din poezia "Ploaie", de Magda Isanos, având de răspuns la mai multe întrebări referitoare la elemente ale textului. De asemenea, li s-a cerut să redacteze o compunere de minimum 150 de cuvinte în care să motiveze apartenenţa poeziei la genul liric. La al doilea subiect, elevii au primit un text la prima vedere la care au avut două cerinţe principale, una vizând înţelegerea şi una privind elemente de gramatică. De asemenea, li s-a cerut să redacteze o naraţiune de 150-300 de cuvinte în care să prezinte o întâmplare reală sau imaginară petrecută în timpul unei competiţii sportive.

Examenul de Limba şi literatura română a început la ora 09.00, dar candidaţii au trebuit să fie în sălile de concurs cu cel puţin o jumătate de oră înainte şi să prezinte buletinul sau certificatul de naştere. Proba a durat două ore, iar după o oră, orice elev a putut părăsi sala de examen. Elevilor li s-a interzis să intre în clasă cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care pot fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile şi cu orice instrument electronic de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare.

Entuziasm la ieşirea din examen

Elevii care au susţinut proba scrisă la Limba şi literatura română din cadrul Evaluării Naţionale 2017 la Şcoala Gimnazială Nr. 3 Suceava s-au arătat destul de entuziasmaţi la ieşirea din sala de examen. „A fost foarte uşor. Am terminat pe la ora 10:30 şi am ieşit din sală pe la ora 11 fără un sfert. Am stat şi m-am gândit la unele subiecte, dar a fost foarte uşor. Mă aştept la o notă mare. Eu nu sunt cel mai bun elev..., de 10, dar având în vedere că am ştiut cam tot, sper să iau peste 9. Eu aş fi vrut basmul popular sau fabula, dar e bine şi genul liric”, ne-a spus Diana Jijie.

O altă elevă de la Gimnazială Nr. 3, Andreea Burlacu, cu care am stat de vorbă după examenul la Limba şi literatura română, ne-a spus că subiectele au fost relativ uşoare. „Sincer, nu mă aşteptam la genul liric, pentru că a fost şi la simulare, dar am ştiut să-l fac. Mă aştept la o notă mare, pentru că a fost uşor şi nu a fost nimic la care să nu ştiu să scriu. Şi la gramatică a fost uşor”.

Am întâlnit şi un elev care a presimţit că unul dintre subiecte va fi genul liric şi cu o zi înainte i-a avertizat şi pe colegi. „Mă aştept la o notă mare, de la 9,50 în sus, 9,60, 9,70. Eu le-am spus încă de ieri colegilor că o să dea liricul...”, ne-a spus Alexandru Asmarandei. Mama lui Alexandru, Beatrice Asmarandei, a trecut prin mari emoţii până să iasă fiul ei din examen. „Am mare încredere în copilul meu, dar tot sunt emoţii. La proba scrisă la Matematică voi avea mai puţine emoţii, pentru că se descurcă foarte bine”, a completat Beatrice Asmarandei.

Un alt elev de la Şcoala Gimnazială Nr. 3 Suceava care a ieşit din examen după o oră şi jumătate ne-a spus că „nu au fost subiecte foarte grele. Genul liric şi să descriem o întâmplare reală sau imaginară din timpul unei competiţii sportive. Sper să iau o notă între 7 şi 8”.

„Şi basmul ar fi fost o alegere deosebită, dar genul liric, din punctul meu de vedere, a fost mult mai ok. Iar la compunerea despre întrecerea sportivă a fost foarte uşor, pentru că eu fac fotbal. Mă aştept la o notă destul de bună. Vreau să intru la Liceul Pedagogic”, ne-a spus Carol Badiu.

Şi Şerban Adrişan era ieri optimist: „Eu cred că m-am descurcat destul de bine. Mi-a picat bine liricul. Mă aşteptam la cu totul altceva, dar a fost bine. A fost un subiect ok. Mă aştept să iau măcar 8,50. Vrea să urmez Colegiul <Mihai Eminescu> Suceava, secţia Mate-Info”.

Afişarea rezultatelor se va face pe 26 iunie

Potrivit calendarului publicat de Ministerul Educaţiei, următoarea probă la Evaluarea Naţională 2017 va fi proba scrisă la Matematică, pe 21 iunie, urmând ca pe 22 iunie să aibă loc examenul la Limba şi literatura maternă pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale. Afişarea rezultatelor se va face pe 26 iunie, până la ora 16:00, iar depunerea contestaţiilor se va face în aceeaşi zi, între orele 16:00-20:00. Rezolvarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale după contestaţii se vor face pe 30 iunie. După afişarea rezultatelor finale de la evaluarea naţională, elevii au la dispoziţie doar câteva zile pentru a se hotărî la ce liceu ar fi bine să se înscrie.

În perioada 3-6 iulie, absolvenţii de gimnaziu şi părinţii acestora vor completa opţiunile în fişele de înscriere, asistaţi de diriginţi, în acelaşi interval fiind programată şi introducerea datelor în baza de date computerizată. Verificarea fişelor şi corectarea eventualelor greşeli vor avea loc între 4 şi 7 iulie. Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor claselor a VIII-a este programată pentru 12 iulie. Repartizarea se realizează în funcţie de opţiunile elevului, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. Situaţiile speciale vor fi rezolvate de comisia specială de admitere după etapa de repartizare computerizată.

Admiterea la liceu: 20% ponderea mediilor din clasele gimnaziale, 80% - media de la evaluarea naţională

Miza la evaluarea naţională este una importantă pentru candidaţi, pentru că de acest examen, în proporţie de 80%, depinde admiterea lor la liceu. Ministerul Educaţiei a anunţat modificări la metoda de calcul pentru admiterea la liceu. Din anul acesta, ponderea mediilor din clasele gimnaziale scade la 20%, faţă de 25%, cât a fost până acum, restul de 80% fiind reprezentat de media de la evaluarea naţională. Tot o modificare foarte importantă este şi cea care priveşte metodologia de desfăşurare a examenului de evaluarea naţională, dar şi a bacalaureatului, care prevedea ca după rezolvarea contestaţiilor să se modifice nota doar dacă diferenţa între nota iniţială şi cea de după contestaţie este de 0,5 puncte. Din acest an, nota de după contestaţie se va modifica indiferent de diferenţă.