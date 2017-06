RoSEF 2017

Tineri inteligenţi şi talentaţi, din Suceava dar şi din alte judeţe, au participat la finele săptămânii trecute la un concurs naţional de ştiinţă şi tehnologie, găzduit de Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava – RoSEF.

Aceştia au venit în faţa publicului şi a juriului, prezidat de îndrăgitul jurnalist şi scriitor Alexandru Mironov, cu fel de fel de invenţii şi cercetări cu aplicabilitate practică într-o mulţime de domenii.

Maşina inteligentă, carduri de călătorie contactless, valabile în trenuri, autobuze sau metrou, boxa care pluteşte, luminează şi eventual dansează, nave cu propulsie fotovoltaică ori dispozitive electrice alimentate cu clorofilă sunt doar câteva din minunăţiile produse de elevi, sub îndrumarea profesorilor, care, în perioada următoare, ar putea deveni tehnologii ce fac parte din viaţa noastră de zi cu zi.

De exemplu, Transit Kit-ul dezvoltat de Claudiu Bogdan Minea şi Ana Maria Radu este o soluţie completă pentru operatorii de transport public. Utilizatorul, având un card de transport, îl apropie de aparatul de citire şi poate administra şi plăti călătoriile mai uşor. Pe cardul respectiv se încarcă o sumă sau poate fi înregistrat un abonament, localizarea se face prin GPS, posesorul alege staţia de destinaţie şi apoi costul călătoriei este extras din cont. Acelaşi card poate fi folosit şi pentru călătoriile cu trenul, metroul, dar şi pentru transportul urban.

Doi elevi din Iaşi au venit cu încărcătoare solare pentru telefonul mobil, făcute sub forma unor figurine decorative, obţinute cu o imprimantă 3D, care se ataşează la poşetă ori la rucsac, încât telefonul se încarcă în timp ce posesorul se deplasează pe stradă.

Tot ei au adus şi un dispozitiv prin care produc energie electrică din energie termică – de exemplu, de la o lumânare.

O baterie interesantă este şi cea creată de două eleve din Bucureşti, cu care extrag energie electrică din clorofilă.

Primul pas a fost extragerea clorofilei, prin adăugarea de pătrunjel crud într-un recipient, fiind adăugat apoi alcool izopropilic.

„Este o alternativă foarte bună pentru crearea de energie, deoarece există aproximativ 1.800 de miliarde de tone de biomasă terestră, încât putem produce foarte multă energie ecologică”, spun Vlada Andreea Verdes şi Iasmin Zarifeh, eleve de clasa a X-a.

Un produs cu priză la tineri este LeviBox-ul făcut de sucevenii Ştefan Brădăţan şi Mihai Hulubeac, sub coordonarea profesoarei Anca Greculeac, de la Colegiul Naţional „Petru Rareş”. Cu cât muzica se aude mai tare, cu atât mai mult şi luminează ledurile ataşate acelei boxe care levitează, fiind construită pe un sistem de magneţi. Sistemul urmează să fie îmbunătăţit prin montarea unei bobine care să permită ca aceasta să „danseze” în ritmul muzicii.

Doi elevi din Tulcea, Alexandru Pocora şi Laura Muşat, au venit la Suceava cu prototipul navei cu propulsie fotovoltaică „Delta Dunării”. Principala ei caracteristică este că nu poluează, deci se integrează perfect în ecosistemul Deltei. Nu foloseşte deloc combustibil, prin urmare nu degajă nici noxe. Nava este utilizabilă şi pe timp de noapte, având prevăzut şi un sistem de acumulare a energiei electrice din timpul zilei într-un acumulator. „Este o idee simplă dar contează foarte mult pentru natură”, spun cei doi inventatori.

Impresionantă este şi cercetarea unei eleve de clasa a V-a din Siret, Iuliana Paula Huţanu, care a testat efectele medicamentelor pe organismele vii, folosind elemente avansate de chimie, chiar de nu are încă această materie printre cele studiate la şcoală.

O altă tânără prezentă la concurs de la o vârstă fragedă a venit din Capitală cu proiectul unei case ecologice inteligente. „La baza proiectării sale a stat deviza <Nimic nu se pierde, totul se câştigă!> şi am aplicat filozofia proprie a celor 6 Re – Reducere, Reciclare, Refolosire, Reparare, Regândire şi Refinanţare”, a explicat Viviana Purcărea.

Concursul Naţional de Ştiinţă şi Tehnologie pentru Elevi – RoSEF este singura competiţie naţională organizată în România după standardele internaţionale, acesta făcând parte din Calendarul concursurilor Ministerului Educaţiei Naţionale fără finanţare, dar cu fază internaţională. Acest concurs a fost afiliat la olimpiade şi concursuri internaţionale de prestigiu încă de acum opt ani.

Competiţia este iniţiată şi organizată anual, în colaborare, de Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Societatea Ştiinţifică Cygnus, sub egida Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO.

Concursul reuneşte cele mai importante realizări inovative şi studii realizate de elevii din România, grupate în patru domenii majore: Ştiinţe (fizică, chimie, matematică, biologie, ecologie, ştiinţe ale pământului, economie etc.), Ştiinţe aplicate (energie neconvenţională, electronică, mecanică, robotică, medicină etc.), Informatică şi tehnologia informaţiei şi Robotică.

Astfel, Suceava este, de peste nouă ani, promotorul celor mai interesante proiecte de ştiinţă ale elevilor din România şi centrul în care se pregăteşte participarea României la competiţiile internaţionale. La ediţia de anul acesta a participat şi Antoine van Ruymbeke, preşedintele MILSET Europa, instituţie care se ocupă cu organizarea concursului internaţional MILSET (Expo Science International of International Movement for Leisure Activities in Science and Technology).

Câştigătorii competiţiei naţionale RoSEF vor forma echipa reprezentativă a Românei pentru concursul mondial International Science and Engineering Fair (ISEF), Environmental Sciente Fair (I-SWEEEP), organizat anual în Houston (Statele Unite), International Environment Sustenability Project Olimpiad (INESPO), organizat anual la Amsterdam, şi Expo Science International of International Movement for Leisure Activities in Science and Technology (MILSET), organizat anul acesta la Fortaleza, în Brazilia.