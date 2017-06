Mediu poluat

Situaţie stânjenitoare la Bosanci, unde primarul Neculae Miron a dispus ca gunoiul adunat de la oamenii din comună să fie depozitat pe amplasamentul fostei gropi de gunoi, în zona imaşului, deşi acest lucru este interzis categoric de normele actuale de mediu. Aşa se face că de la începutul săptămânii trecute pe imaş au fost depozitate circa 15 maşini de gunoi, iar vântul care a suflat în ultima perioadă, dar şi animalele care circulă pe acolo au împrăştiat pe o zonă destul de mare pungi şi peturi.

Culmea ironiei, chiar acolo unde sunt depozitate acum gunoaiele tronează un mesaj postat de Primăria Bosanci încă din 2009, care are următorul text: „Atenţie, începând cu data de 16.07.2009 este interzisă depozitarea gunoaielor conform legii. Amenda 50.000 Ron. Primăria”. Curat-murdar se poate spune fără teama de a greşi.

În cursul zilei de sâmbătă am ajuns în locul unde sunt depozitate ilegal gunoaiele, iar un bărbat care păzea vacile a mărturisit că totul este de dată recentă, pentru că în urmă cu o săptămână totul era în regulă.

Nu a trecut prea mult timp şi la groapa de gunoi improvizată fără nici un fel de aviz a apărut o maşină a Primăriei Bosanci care aducea gunoaiele adunate de la sătenii din Cumpărătura.

În maşină erau doi angajaţi ai Primăriei Bosanci care au poziţionat maşina pentru a descărca sacii cu deşeuri. Au observat că sunt fotografiaţi şi filmaţi, motiv pentru care au întrebat despre ce este vorba. Din discuţia cu şoferul am aflat că transportul gunoiului în această zonă se face din ordinul primarului comunei şi că primele curse au fost la mijlocul săptămânii trecute.

Primar Bosanci: „Nu este nici un aviz de la APM pentru acest depozit temporar”

Între timp, impacientat, omul a sunat la primar, iar Neculae Miron a ajuns în câteva minute în zonă şi a explicat ce se petrece.

„Este o depozitare temporară, urmează să fie depozitată la rampele autorizate, iar aici se va face o sortare a materialelor reciclabile, iar mai apoi nu se va mai depozita nimic. Contractul pe care fostul primar l-a făcut cu firma Florconstruct era la sume colosale, duble faţă de alte comune alăturate. În ultima lună am plătit 41.000 de lei, penultima lună a fost 28.000 de lei, iar în luna martie suma plătită a fost de 31.000 de lei. Datorită acestor sume exorbitante plătite am ajuns la concluzia că este necesară achiziţionarea unei autospeciale pentru colectarea gunoiului, şi din acest motiv am ajuns săptămâna aceasta să-l depozităm aici pentru că am rămas descoperiţi”, a spus primarul comunei Bosanci.

Neculae Miron a recunoscut că depozitul de gunoi funcţionează fără a exista actele necesare, dar promite că va igieniza zona într-un timp cât mai scurt.

„Nu este nici un aviz de la APM pentru acest depozit temporar. Toate deşeurile vor fi ridicate de aici şi duse la firma Ritmic, dar pentru că nu avem nici un contract momentan nu suntem primiţi acolo. Oricum, vom face curăţenie aici şi vom transfera toate deşeurile într-un depozit autorizat”, a concluzionat Neculae Miron.

Primarul din Bosanci nu a uitat nici de conflictul pe care îl are cu viceprimarul Aleodor Nichifor şi crede că acesta se face vinovat de faptul că presa a aflat de această problemă de mediu, una reală şi extrem de neplăcută, mai ales că se face conştient cu încălcarea legislaţiei.

Contactat telefonic, Aleodor Nichifor a spus că nu are nici un conflict cu primarul, dar a refuzat să pună în aplicare ceea ce i-a solicitat acesta, şi anume să depoziteze gunoiul într-o anumită zonă fără a avea aviz de la instituţiile de mediu.

Rămâne de văzut ce părere vor avea şi comisarii de la Garda de Mediu Suceava referitor la acest subiect, unul evident de poluare a mediului înconjurător.