Ca în fiecare din ultimii mulţi ani, festivitatea închiderii anului şcolar şi de acordare a tradiţionalelor premii la Colegiul Naţional "Ştefan cel Mare" din Suceava este dublată de acordarea unor premii deosebite acelora dintre elevii colegiului care la rândul lor au demonstrat că sunt deosebiţi, în sensul că obţin performanţe şcolare remarcabile, unele chiar greu de imaginat, aşa cum este calificarea în şase finale naţionale ale Olimpiadelor (Astronomie/Astrofizică, Fizică, Ştiinţe, Lingvistică, Informatică şi Chimie) reuşită de Corneliu David Turturean, care a mai obţinut şi medalia de bronz la Olimpiada Internaţională de Astronomie. Am uitat ceva? Da: fenomenul în discuţie este elev în ... clasa a 8-a! Şi încă ceva: s-a calificat în lotul de seniori al României pentru Astronomie şi astrofizică, deşi vârsta zice că mai are mult până la seniorat. Se cuvine spus că întregul eveniment se intitulează Gala Olimpicilor Ştefanişti. De ce o gală a olimpicilor? Răspunde directorul colegiului, profesorul de matematică Dan Popescu: "Pentru că, printre altele, olimpismul luptă cu spiritul limitativ al legilor! Una din aceste legi este a lui Murphy: Un expert este o persoană care ştie din ce în ce mai mult despre din ce în ce mai puţin, până când ştie totul despre nimic!". În mod logic, Corneliu David Turturean a primit cea mai preţioasă distincţie a colegiului, Diploma de Onoare, fiind desemnat elevul anului la gimnaziu. Aceleaşi distincţii şi onoruri, dar la nivelul liceului, a primit şi Paul Florin Rebenciuc, elev în clasa a 9-a şi finalist în 3 Olimpiade, la rându-i calificat şi la Olimpiada Internaţională de Astronomie. Bonus: întrucât în cadrul Galei s-a acordat şi tradiţionala Bursa Profesor Gheorghe Marchitan, Paul Florin Rebenciuc s-a numărat şi printre cei patru cărora le-a fost acordată, ceilalţi trei fiind Bogdan Rusu, Eduard Valentin Dumitrescu şi Ştefan Ciprian Cojocariu (acesta din urmă obţinând bursa cea mai consistentă, toate fiind atribuite de un comitet alcătuit din şase străluciţi absolvenţi ai colegiului, "veritabile repere identitare ale instituţiei noastre", după cum a declarat directorul Dan Popescu). Şi dacă tot am ajuns aici, atunci să menţionăm şi că printre premianţii de ieri s-a numărat şi un alt Marchitan: Teodor, absolvent în acest an, devenit campion naţional la înot seniori anul acesta şi cooptat în lotul Stelei, dar şi în lotul naţional, la fel ca Daria Antonia Nitu, din clasa a 9-a. De altfel, cei doi campioni de înot au fost ultimii premiaţi în cadrul Galei, ca o dovadă vie că la CN "Ştefan cel Mare" cartea şi sportul sunt înfrăţite.

În finalul evenimentului, directorul Dan Popescu ne-a mai declarat: "Cu sprijinul sponsorului tradiţional şi generos TEHNO WORLD FĂLTICENI, Asociaţia Profesioniştilor C.N. Ştefan cel mare a acordat tuturor celor 42 de olimpici naţionali ştefanişti premii stimulative în bani şi cărţi". Ar mai fi de adăugat doar că acest număr, 42, reprezintă un record chiar şi pentru "Ştefan", colegiul unde olimpicii sunt la ei acasă, şi totodată dovada vie că până şi în România mai sunt locuri unde chiar se învaţă, culmea!, chiar cu plăcere. Şi, implicit, cu eficienţă.