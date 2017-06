În grabă

Un accident care putea avea un deznodământ tragic s-a petrecut vineri la prânz, în apropierea sensului giratoriu de pe Mărăşeşti, din municipiul Suceava. Un bărbat aflat pe bicicletă, care circula pe trotuarul bulevardului George Enescu prin faţa Catedralei ”Naşterea Domnului”, a încercat să traverseze brusc bulevardul pe o trecere pentru pietoni, aflată în preajma sensului giratoriu. În acel moment bărbatul aflat pe vehiculul pe două roţi a văzut autobuzul apropiindu-se şi, în încercarea de a evita impactul, a căzut de pe bicicletă, aceasta ajungând sub roţile maşinii care circula spre intersecţia Nordic din oraş. Şoferul autobuzului nu a mai apucat să frâneze, dar, din fericire, biciclistul a reuşit în ultimul moment să se salveze. În urma căzăturii pe asfalt, acesta a fost rănit uşor, fiind preluat de un echipaj al ambulanţei care l-a transportat la spital.

Martorii spun că biciclistul a trecut strada în viteză, fără să se asigure

La faţa locului au ajuns în scurt timp poliţiştii, care au blocat circulaţia pe un sens şi au demarat măsurătorile, pentru a afla cum s-a petrecut accidentul. Martorii care au asistat îngroziţi la producerea accidentului au povestit: ”Eram pasager, mă pregăteam să cobor şi am văzut un bărbat care pur şi simplu venea pe trotuar pe bicicletă şi a încercat să treacă strada pe trecerea de pietoni fără să se asigure. El a trecut strada fără a se uita nici în stânga, nici în dreapta. S-a băgat în faţa maşinii, la un metru cred în faţa autobuzului. Biciclistul e la spital, avea doar nişte julituri, atâta tot, nu avea nimic altceva”, ne-a povestit Andrei Vrânceanu, un tânăr care a văzut cum s-a petrecut accidentul.

Şoferul autobuzului ne-a povestit cum i-a apărut biciclistul în faţă în ultimul moment, când nu mai putea face mare lucru: ”Venea pe bicicletă şi s-a băgat în faţa mea. Eu am dat prioritate la o fată şi apoi brusc a apărut el. Din cauza asta nu am frânat, pentru că totul s-a petrecut prea brusc. El a apucat să se arunce de pe bicicletă şi aceasta s-a dus sub autobuz, eu am dat peste bicicleta lui, ce să fac. Păi vă daţi seama, dacă autobuzul nu e lovit deloc, el a lăsat bicicleta şi s-a dus pe trotuar”, a povestit şoferul autobuzului implicat în accident.

Poliţiştii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cine e vinovat de producerea accidentului

Bărbatul căzut de pe bicicletă a fost transportat la spital pentru a primi îngrijiri medicale. Bicicleta distrusă după ce a fost călcată de una dintre roţile autobuzului a fost ridicată de poliţişti pentru continuarea cercetărilor. Comisarul Ionuţ Epureanu, purtătorul de cuvânt al IPJ Suceava, ne-a declarat: ”Poliţiştii au fost sesizaţi despre producerea unui accident rutier în zona unei treceri pentru pietoni din zona centrului municipiului Suceava, respectiv din zona Mărăşeşti. La faţa locului poliţiştii au constatat faptul că un autobuz condus de un bărbat din municipiul Suceava a surprins şi accidentat un biciclist, care, din declaraţia martorilor, s-a angajat în traversarea străzii pe trecerea de pietoni, dar conducând bicicleta în mare viteză. Biciclistul a fost acroşat uşor şi a suferit leziuni, fiind transportat la o unitate medicală pentru acordarea îngrijirilor de specialitate. Pentru a stabili circumstanţele în care a avut loc accidentul, poliţiştii au întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă, urmând ca după administrarea materialului probator şi studierea imaginilor de pe camerele video să se stabilească cu exactitate dinamica producerii accidentului rutier şi bineînţeles cui îi aparţine vinovăţia.”

Accidentele cu biciclişti s-au înmulţit în ultimele luni în Suceava, 60 de astfel de accidente având loc doar în ultimele cinci luni pe drumurile din întreg judeţul.