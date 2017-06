La Ipotești

În apropierea Căminului de Bătrâni al Arhiepiscopiei de la ieșirea din municipiul Suceava spre Ipotești au demarat,luni,lucrările de construcție a noului sediu al Seminarului Teologic Liceal ”Mitropolitul Dosoftei”. Construcțiile reprezintăun ansamblu mixt de clădiri cu funcțiuni diferite, care vor acoperi toate activitățile celor care vor alege săstudieze în cadrul școlii. Ansamblul arhitectonic este format din Corpul A, care reprezintăȘcoala Seminar Teologic cu funcția de învățământ, care va avea o suprafațăde aproximativ 850 de metri pătrați, corpul B, care va fi destinat unei capele-paraclis cu funcțiunea de servicii religioase, având o suprafațăde 214 metri pătrați. Urmeazăcorpul C, care va constitui căminul internat, având funcția de locuit în 60 de camere cu douăpaturi și baie proprie, în suprafațăde 1040 de metri pătrați, precum și corpul D, care reprezintăcantina, cu o suprafațăde 561 de metri pătrați. Corpul E e format dintr-un amfiteatru în aer liber pentru manifestări educaționale și culturale, având un portic acoperit la parter cu clopotniță.

Cu toate autorizațiile obținute, Arhiepiscopia a demarat lucrările de construcție

Arhiepiscopia a obținut autorizația de construcție de la Primăria Suceava din luna mai 2017. Proiectul a fost elaborat de S.C. Arhitectura, Grafica, Design SRL Suceava aparținând arhitectului Constantin Gorcea, iar termenul de execuție propus a fost de 60 de luni calendaristice. Conducerea Arhiepiscopiei sperăînsăca proiectul săfie finalizat în circa trei ani de zile. Dupălicitația organizatăpentru desemnarea constructorului, la care au participat patru firme de construcții din Moldova, a fost încheiat un contract cu S.C. General Construct SRL Suceava, firma care s-a ocupat și de ridicarea Centrului Eparhial. Consilierul economic al Arhiepiscopiei, părintele Gheorghe Saftiuc ne-a relatat:

”Lucrările au demarat începând cu 12 iunie, prima etapăpropusăfiind realizarea demisolului pânăla prima cotă, pentru toate corpurile de clădire. Fundațiile și elevațiile pânăla cota zero vor fi gata pânăîn luna octombrie a acestui an, dupăcare va începe construcția corpului A, a școlii seminar teologic. Va fi urmatăde o parte din corpul C, căminul internat, și corpul D, cantina, dupăcare partea a doua a internatului (C) și Capela vor fi făcute în etapa a doua. În zonăexistăasiguratăenergie electricăde la un transformator amplasat în curtea Căminului de Bătrâni, canalizarea existăîn zonă, gazul metan este în apropiere, iar apăcurentăexistă. Suprafața construităva fi de 7.000 de metri pătrați, inclusiv parcarea și baza sportivă, cu terenuri de handbal și volei. Va fi cea mai frumoasășcoalăteologicădin țară, dupăcum aratăși acest proiect. Legătura între școală, cămin și cantinăse va face printr-un portic de sticlăcare va avea și o clopotnițăîntr-un colț, fiind înconjurat de mult spațiu verde. Biserica va avea la demisol bibliotecăcu 200 de locuri, paraclisul propriu-zis fiind la parterul clădirii.”

Acest spațiu generos va putea fi fructificat de Arhiepiscopie și pe timpul verii, având în vedere cele 120 de locuri de cazare care ar putea fi folosite în scopuri filantropice, culturale, religioase, pentru pelerinii ajunși în zonă, fiind foarte multe solicitări de acest fel.

Numărul înscrierilor pentru Seminarul Teologic a crescut mult în ultimul an

Văzând oferta prezentatăde conducerea școlii confesionale, în acest an foarte mulți tineri cu rezultate foarte bune la învățăturăs-au înscris la Seminarul Teologic. Aceastătendințăde creștere a cererii pentru învățământul ortodox a încurajat conducerea Arhiepiscopiei în demersul parcurs pentru construcția unui nou sediu modern, care săpoatăacoperi cerințele actuale. Școala va fi una confesională, începând cu clasa a V-a și pânăla clasa a XII-a, elevii fiind copii proveniți din întreg județul, fiind în același timp asigurate și burse pentru elevii cu mai puține posibilități. Înscrierile s-au făcut deocamdatădoar pentru Seminarul Teologic Liceal, locurile pentru clasele V-VIII nefiind scoase încăpentru școlarizare. Dacăritmul construcției va fi susținut, în anul școlar 2018-2019 copiii se vor putea muta în noul sediu al Seminarului Teologic.