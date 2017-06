Sentinţă

Suceveanul care a condus în stare avansată de ebrietate un Mercedes pe străzile Sucevei şi a provocat un accident în intersecţia de la Nordic, pe 27 decembrie 2016, distrugând semaforul şi acroşând un pieton, a fost condamnat de Judecătoria Suceava la 1 an şi 5 luni de închisoare cu executare. Inconştienţa inculpatului, Cristian Bordeanu, care avea o alcoolemie enormă, în jur de 2,5 la mie alcoolemie în sânge, a fost taxată de magistraţi, care i-au aplicat 9 luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis, şi 1 an şi 2 luni de închisoare pentru infracţiunea de conducere sub influenţa alcoolului. În urma contopirii pedepselor a rezultat condamnarea la 1 an şi 5 luni de închisoare cu executare. Lui Bordeanu i s-a mai impus şi interdicţia de a conduce vehicule timp de un an de zile după ispăşirea pedepsei. Sentinţa nu este definitivă şi poate fi atacată la Curtea de Apel Suceava.

Accidentul provocat de inculpat şi tragedia care avea să urmeze a doua zi, în intersecţia de la Nordic

În seara zilei de 27 decembrie, Cristian Bordeanu, zis „Ganţ”, conducea un Mercedes înmatriculat în Belgia. Înainte de accidentul de la Nordic, pe strada Aleea Lalelelor a acroşat şi avariat cu maşina sa mai multe autoturisme. Din păcate, Bordeanu nu s-a oprit aici. Pe bulevardul George Enescu, în timp ce circula dinspre Mobilă spre Mărăşeşti, ajuns în intersecţia de la Nordic, a pierdut controlul asupra vehiculului. Maşina a intrat în plin în semaforul de la intersecţia dintre bulevardul George Enescu şi strada Universităţii, făcând praf instalaţia. În zonă erau şi mai mulţi pietoni. Printre ei şi o femeie care se afla pe insula separatoare de sensuri destinată pietonilor. Ea a suferit leziuni traumatice care au necesitat 1-2 zile de îngrijiri medicale. Aceasta s-a constituit parte civilă în dosar, însă ulterior şi-a retras plângerea.

Pentru că era încarcerat, confuz şi cu leziuni, bărbatul nu a putut fi verificat pe loc cu etilotestul. I s-au recoltat însă probe biologice de sânge, iar rezultatele sunt elocvente. În rechizitoriul de trimitere în judecată al Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava se arată că la prima probă a rezultat o alcoolemie de 2,55 g/l alcool în sânge, în timp ce la proba II analiza toxicologică a arătat valoarea de 2,40 g/l alcool în sânge.

Inculpatul a recunoscut, în timpul urmăririi penale, faptele pentru care este cercetat. El a încercat să încheie un acord de recunoaştere a vinovăţiei, însă procurorul de caz a respins această variantă.

A doua zi după accidentul provocat de Cristian Bordeanu, pe 28 decembrie 2016, tot în intersecţia de la Nordic, a avut loc unul din cele mai grave accidente petrecute în ultimii ani în municipiul Suceava. Un autoturism taxi care circula dinspre Mărăşeşti a virat la stânga, spre strada Universităţii, după ce unul dintre şoferi îi făcuse taximetristului semn să treacă. De pe prima bandă, dinspre Curcubeu, a venit însă cu viteză un autoturism de teren, care a lovit extrem de violent taxiul în partea lateral-spate. Cei doi bătrâni care erau pasageri în taxi, pe bancheta din spate, au murit. Faptul că semaforul distrus nu mai funcţiona a fost probabil un factor favorizant al tragediei.