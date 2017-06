Oameni de bine

Un pensionar sucevean care a găsit ieri dimineaţă un portofel plin cu bani, carduri şi alte acte a demonstrat că cinstea şi buna-credinţă nu au dispărut.

Venind de la cumpărături, acesta a găsit un portofel uitat pe un pervaz, în zona sediului CEC din centrul Sucevei.

„Când să intru pe scurtătura din spatele CEC-ului, pe un gemuleţ acolo văd acest portofel. M-am uitat în dreapta, în stânga, am zis să văd ce e cu el, dacă o fi careva care să-l revendice. Nimic. Nici nu l-am deschis. Aveam bagajul greu, şase sticle de ulei, am zis că mă uit când ajung acasă. Când am văzut o grămadă de bani, nici nu i-am numărat, până când nu am ajuns la poliţie. Singurul lucru care mi-a sărit în ochi a fost acel tichet de masă”, a povestit Vasile Strugariu, pensionar, care împlineşte anul acesta 72 de ani.

Împreună cu prietenul său, inginerul Croitoru, Vasile Strugariu a mers la sediul Poliţiei Locale Suceava, unde, în baza tichetului de masă care era emis pe numele unui salariat, s-a mers pe fir, fiind descoperit rapid proprietarul portofelului.

Portofelul îi aparţine unei femei din cartierul sucevean Obcini, care a mers la bancomatul CEC-ului şi a scos banii din pensia ce îi vine pe card.

Bucuroasă, femeia, care s-a întâlnit la sediul Poliţiei Locale cu binefăcătorul său, a vrut să îl răsplătească, oferindu-i 200 de lei, dar acesta a refuzat, zicându-i „noi să fim sănătoşi!”.