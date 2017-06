Cultural

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Suceava a organizat serbarea „Jocurile copilăriei”, eveniment prezentat de Mateia Bilic Ieremie şi Cezar Gabriel Stanciu. Organizatorul întregului eveniment a fost prof. Liliana Timofti, iar conducerea muzicală a fost asigurată de prof. Daniel Aneculăesei, coordonatori fiind director prof. Gabriela Mihai şi director adj. prof. Lăcrămioara Toma.

„Jocurile copilăriei” a debutat cu un Dans medieval – Menuet - Grupa mijlocie, prof. Damaschin Rodica, urmat de Ritmuri clasice - Recital la pian - Siminiceanu Andrei şi Dans rusesc - Dans tematic - Clasa PB, prof. Grigoraş Adina; Katiuşa - Soliste vocale: Grădinariu Victoria şi Grădinariu Anastasia; Michael Jackson - Dans: Severin Sofia Maria, clasa PA, prof. Găitan Lucica; Disco dance - Dans modern - Clasa PC, prof. Mânican Ileana; Glume în engleză - Moment satiric - Siminiceanu Andrei, Jucan Alexandru, Schipor Maria, prof. Crihan Dan; Ritmuri pe coardă - Dans tematic - Crăciun Daria Alexandra; CUPS - Solist vocal - Caraciuc Arina Emilia; Dansul babelor de la Bilca – Arcanul - Dansuri populare, Grupa mare, prof. Lelcu Stelica; „Cu Nică la cireşe” - Monolog - Serediuc Luca; Hora, Trandafirul - Dansuri populare, Clasa PA, prof. Găitan Lucica; „Horă moldovenească” - Dansuri populare - Grupa mare, prof. Lelcu Stelica; „Năzdrăvăniile lui Nică” - Monolog - Iavni Sebastian, prof. Dulceac Dorina; „Hai la hora mare!” - Dans popular, Clasa I A, prof. Lucasevici Cătălina; „Soldățeii veseliei” - Dans modern, Clasa a II-a D, prof. Dulceac Dorina; Ritmuri tematice - Grigoraş Maria Iustina, Grigoraş Marta Ionela, Purice Mara Ioana; „Inima mea nu e întreagă” - solist vocal Iacob Iustina; Cha-Cha - dans sportiv - Botoşan Răzvan, Coşoreanu Răzvan; Zunea-Zunea - solist vocal Giurcă Erika Maria, Clasa a II-a A, prof. Andronache Maricica; „Samba Florilor” - Dans modern, Clasa a II-a B, prof. Coțovanu Adriana; „Coşarul” - solist vocal Tulvinschi Andreea, Clasa I B, prof. Pintilie Liliana; „Country dance” - Fantezie coregrafică - Clasa a II-a C, prof. Căldăruş Anca; Qwan Ki Do - Demonstrație de arte marțiale, prof. Andrei Vasile; „Citeşte-mi, mamă, o poveste!”, scenetă cu Mihai Maria, Grădinariu Anastasia, Clasa I A, prof. Lucasevici Cătălina; „Piticii nebunatici” - Dans tematic, Clasa I C, prof. Rusu Mihaela; „Jocul clapelor” - Recital la pian cu Pop Amalia; Coco Roco - solist vocal Mihai Maria, prof. Aneculăesei Daniel; „Dansul umbreluțelor” - Fantezie coregrafică, Clasa a II-a A, prof. Andronache Maricica; „Are mama o fetiță” - Solist vocal Munteanu Miruna; „Valsul frumuseții” - Dans tematic, Clasa I B, prof. Pintilie Liliana.