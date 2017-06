Şcoala Altfel

În cadrul Programului Naţional de Activităţi Extraşcolare ”Să ştii mai multe, să fii mai bun!” desfăşurat recent în şcolile sucevene, voluntarii organizaţiei Salvaţi Copiii, filiala Suceava, au fost oaspeţii Şcolii Gimnaziale ”Ion Muceleanu” din Fântâna Mare. Proiectul s-a derulat în urma încheierii unui acord de parteneriat privind colaborarea în cadrul proiectelor ”Şi noi avem drepturi”, ”Alegeri sănătoase”, ”Ora de net” sau ”Not for sale - say stop to human trafficking”, pe care organizaţia Salvaţi Copiii le derulează în întreg judeţul.

Aceste proiecte au drept scop promovarea drepturilor copilului în şcoli gimnaziale şi se derulează în cadrul unor ateliere şi dezbateri organizate de tinerii studenţi voluntari cu elevii şcolilor sucevene. La campania de la Şcoala Gimnazială Fântâna Mare au participat elevii de la ciclurile primar şi gimnazial, coordonaţi de directoarea şcolii, profesoara Andreea Ionela Dohotaru, şi de profesoara Irina Biciuşcă, reprezentantă a organizaţiei Salvaţi Copiii Suceava, alături de cadrele didactice ale şcolii şi voluntari, care au purtat discuţii despre programele aflate în derulare.

Elevii şcolii au învăţat lucruri noi prin intermediul unor jocuri prezentate acestora de voluntari în curtea şcolii şi în cadrul unor activităţi interactive. Dintre aceste activităţi, povestea ”Băiatului cu doi ochi” vrea să le deschidă ochii copiilor în privinţa persoanelor cu dizabilităţi, care au dreptul de a fi tratate la fel ca toate celelalte. În cadrul unor activităţi prezentate sub forma unor jocuri şi denumite generic ”Măştile” sau ”Ghiceşte ce-ţi spun”, s-a urmărit identificarea diferenţelor din viaţa cotidiană şi găsirea soluţiilor de eliminare a prejudecăţilor în ceea ce priveşte argumentarea valorii fiecărei persoane, iar identificarea calităţilor unui bun prieten le-a fost prezentată copiilor în cadrul unui joc denumit ”Atomul social”. Atmosfera creată a fost apreciată de toţi copiii participanţi, care şi-au făcut noi prieteni şi s-au distrat, în cadrul unei experienţe unice.

Colaborarea dintre Şcoala Gimnazială ”Ion Muceleanu” Fântâna Mare şi Organizaţia Salvaţi Copiii durează de trei ani de zile, în cadrul ei derulându-se şi alte proiecte. Proiecte precum ”Participare şi transparenţă pentru o mai bună asigurare a drepturilor copilului”, derulat cu filiala Suceava a organizaţiei, şi ”Gândeşte în afara stigmei”, desfăşurat în parteneriat cu filiala Iaşi, au fost bine primite de toţi cei implicaţi şi de comunitatea locală din Fântâna Mare.