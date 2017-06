Necesitate

Comandamentele de gestionare a lucrărilor de investiţii din municipiul Suceava au fost reluate începând de ieri, reprezentanţii a numeroase firme care pun în aplicare proiectele administraţiei locale fiind prezenţi pentru a da raportul despre gradul de execuţie, pentru a prezenta graficul la zi şi problemele cu care se confruntă şi la care necesită să fie sprijiniţi.

„În fiecare zi de marţi o să avem comandament pentru a rezolva problemele care apar, dar şi pentru a accelera execuţia lucrărilor de implementare a lucrărilor de investiţii pe care le avem în derulare. Anul trecut nu am mai ţinut comandamente pentru că foarte multe proiecte erau blocate prin contestaţii. Acum avem mai multe investiţii în derulare, acest portofoliu urmează să crească în perioada următoare, pentru că s-au mai clarificat câteva licitaţii şi urmează să mai semnăm câteva contracte în perioada următoare”, a explicat primarul Sucevei, Ion Lungu.

Acesta i-a certat pe unii constructori pentru că situaţia prezentată de ei nu coincide cu ceea ce a constatat el în teren, pentru că nu au început unele lucrări sau le-au raportat ca începute, dar în teren nu au nici un om sau utilaj.

„Trebuie să batem fierul cât e cald, să ne ţinem de capul firmelor care execută aceste lucrări, să facă cât mai mult în perioada de vară, din iunie până în septembrie inclusiv, pentru că din octombrie apar alte riscuri”, a spus Lungu.

Printre lucrările urmărite la comandament se numără ridicarea a patru blocuri ANL, cu 80 de apartamente, în zona Metro.

„La blocurile ANL am fost ieri în teren, ele sunt deja conturate, la faza de schelet sunt finalizate, în perioada următoare se va lucra la partea de zidiri şi de interioare. Constructorul s-a angajat că până la sfârşitul acestui an vor fi încheiate lucrările la ANL-uri. Alte proiecte importante sunt cele de reabilitare a iluminatului public, lucrările merg binişor, dar şi acolo totul se învârte în jurul banilor. Noi am achitat ce a ţinut de noi, am avut discuţii cu reprezentanţii elveţieni şi cei care monitorizează proiectul, să ne ajute să grăbim aceste rambursări. Documentele au trecut de filtrele necesare şi au ajuns deja la partea elveţiană, pentru plată. La proiectul de realizare a infrastructurii de încărcare a maşinilor electrice cablurile sunt trase în 70% din cele 28 de puncte de încărcare de la nivelul municipiului, urmează ca primele staţii de încărcare să sosească în luna august. Cele 14 staţii de încărcare – prima tranşă, au fost comandate deja în străinătate, alte 14 urmând să fie furnizate la finele lunii septembrie. Sunt în grafic cu lucrările, în paralel lucrăm şi cu E.ON, să alimenteze cu energie electrică aceste staţii de încărcare pentru transportul electric”, a precizat edilul sucevean, la finele primului comandament din acest an.

În cadrul şedinţei respective s-a discutat şi despre lucrările de termoficare demarate, precum şi cele de amenajare a zonei de agrement Tătăraşi, dar şi despre drumuri, parcări şi energie electrică în cartierul Europa.