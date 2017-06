Direct în apă

Râul Bistriţa a fost poluat în două zile de firma care se ocupă cu exploatarea cuprului la mina Mănăila, din comuna Iacobeni. S-a întâmplat atât pe data de 31 mai, cât şi pe 2 iunie, şi de fiecare dată reprezentanţii SC Sinarom Mining Group SRL „au uitat” să raporteze acest eveniment către Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava.

La primul eveniment, apele poluate au fost deversate din staţia de epurare de la Iacobeni a societăţii miniere, la fel cum avea să se întâmple şi două zile mai târziu. Din fericire, în nici unul din cazuri nu s-a înregistrat mortalitate piscicolă sau alte probleme de mediu deosebite.

Totuşi, pentru că nu au raportat poluarea, chiar şi accidentală, aşa cum susţin cei de la Sinarom Mining Group, SGA Suceava a aplicat o amendă de 35.000 de lei. În plus, activitatea firmei a fost monitorizată timp de mai multe zile, fără a se mai constata abateri de mediu.

Mina Mănăila a fost achiziţionată de compania britanică Vast Resources, care după preluarea a 49,9% din acţiuni a devenit unicul proprietar al firmei Sinarom Mining Group SRL. În acelaşi timp, compania britanică a preluat şi plata datoriilor istorice înregistrate de Sinarom Mining Group înainte ca Vast Resources să devină acţionar. Astfel, încheierea tranzacţiei a atins o sumă totală de 2,5 milioane de dolari, ducând investiţia totală în Sinarom Mining Group la 7,5 milioane de dolari.

„Mina din Mănăila a evoluat extrem de mult în ultimii doi ani, de când Vast Resources a devenit acţionar. 2016 a fost un an de referinţă pentru acest proiect, având în vedere că am găsit modalităţi eficiente de creştere a calităţii minereului şi de a extrage două tipuri diferite de concentrat, de cupru şi de zinc. În plus, în luna decembrie am obţinut şi două noi licenţe de prospectare în proximitatea minei, la Piciorul Zimbrului şi Măgura Neagră. În acest context, deţinerea minei din Mănăila în proporţie de 100% ne va permite să dezvoltăm proiectele desfăşurate în zonă şi să creăm un complex metalurgic extins”, a spus Andrew Prelea, reprezentantul Vast Resources.

Compania Vast Resources a fost fondată la sfârşitul anului 2005, având ca obiect de activitate explorarea zăcămintelor minerale din Zimbabwe şi Africa de Sud. În completarea activităţii din Africa, în mai 2013, Vast Resources şi-a îndreptat atenţia către România, în vederea dezvoltării strategiei de business.