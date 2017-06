Sărbătoare

Primăria şi Căminul Cultural al comunei Șaru Dornei, Administraţia Parcului Naţional Călimani şi Asociaţia de Ecoturism “Ţara Dornelor” au organizat în perioada 10-11 iunie a XII-a ediţie a manifestării cultural-artistice şi turistice „La poale de Călimani” – sărbătoarea bujorului de munte, ocazie cu care cunoscutul solist de muzică populară Benone Sinulescu a fost numit ambasador al Parcului Naţional Călimani.

Dacă pentru localnicii din comuna Şaru Dornei expoziţiile şi spectacolele artistice au fost principalul punct de atracţie, pentru turiştii veniţi în Bazinul Dornelor şi care au dorit să ajungă în aceste două zile la Şaru Dornei principalele atracţii au fost excursiile organizate în munţii Călimani, fiecare grup fiind însoţit de un ghid al Parcului Naţional Călimani. Pe lângă peisajele superbe, mulţi au putut admira pentru prima oară Rezervaţia Geologică 12 Apostoli, Rezervaţia Ştiinţifică Jnepeniş cu Pinus cembra, bogăţia de culori oferită de secţiunea muntelui Călimani în zona fostei exploatări miniere de sulf, lacul Iezer de la poalele Vârfului Răchitiş şi bujorul de munte, o floare inedită care timp de două săptămâni formează „covoare” unicat şi care în zonele expuse la soare a înflorit deja.

Pentru copiii veniţi în excursie din mai multe judeţe ale ţării, dar şi pentru un grup de studenţi poteca tematică special amenajată pentru o incursiune de o oră în lumea nevăzută a tinovului Şaru Dornei şi jocurile organizate de rangerii Centrului de vizitare a Parcului Naţional Călimani au constituit un alt mod de a interacţiona cu natura.

Benone Sinulescu va contribui la promovarea Parcului Naţional Călimani şi a ecoturismului

Printre cei care au admirat frumuseţile acestor locuri, au vizitat expoziţia despre valorile din Parcul Naţional Călimani din interiorul Centrului de vizitare a parcului s-a numărat şi cunoscutul solist de muzică populară Benone Sinulescu. Din partea directorului Centrului de vizitare a Parcului Naţional Călimani, Basarab Bîrlădeanu, Benone Sinulescu a primit titlul de Ambasador al Parcului Naţional Călimani. Îndrăgitul solist a făcut cunoscut că va promova atractivitatea destinaţiei şi capacitatea parcului de a comunica vizitatorilor valorile sale naturale şi culturale într-un mod plăcut şi interesant.

Benone Sinulescu ne-a spus: „Când eram mic tata îmi spunea <Bujor>. Mai umbla şi pe la diminutive şi îmi spunea şi <Bujorel> când eram mai cuminte, dar când îmi spunea <Bujor> ceva era în neregulă şi de aceea mă bucur că am fost invitat la Sărbătoarea bujorului de munte.

Pe mine m-a impresionat totul la Centrul de Vizitare a Parcului Naţional Călimani, ordine, disciplină. Multe lucruri pe care nu le cunoşteam mi le-am însuşit. De la intrare am găsit răspuns la un mic detaliu: pe geamurile centrului sunt desenate multe rândunele şi mi s-a spus că acele păsări desenate le apără pe celelalte păsări să nu se lovească de geam, evitându-se accidentarea lor. Sunt multe lucruri pe care le afli aici şi pe care nu le ştim. Nu mă întrebaţi ce mi-a plăcut cel mai mult pentru că sunt impresionat de tot ceea ce am văzut. Promit să vin aici de fiecare dată când trec prin zonă. Dintotdeauna am iubit Bucovina, am mai hălăduit pe aici pentru fel de fel de evenimente, până astăzi consideram că Bucovina nu mai este o noutate pentru mine, dar ceea ce am văzut aici, ceea ce am văzut într-o mică parte din această arie protejată a rămas în sufletul meu şi mi-am dat seama că această zonă mai are multe de arătat, că pot contribui la efortul Administraţiei Parcului Naţional Călimani de promovare a acestei zone, de promovare a ecoturismului şi pot trage un semnal privind necesitatea protejării şi conservării habitatelor şi speciilor”.

Mesaj pentru iubitorii de natură

Directorul Parcului Naţional Călimani, Basarab Bîrlădeanu,a precizat: „Suntem foarte bucuroşi că domnul Benone Sinulescu a acceptat invitaţia noastră de a vizita acest loc, dar şi de a se implica în promovare. Ne propunem să-l ducem să revadă toată Bucovina, dar mai ales să ajungă în Parcul Naţional Călimani, să îl vadă îndeaproape şi să ducă mesajul parcului către toţi iubitorii de natură. A promis că va reveni şi cu siguranţă se va ţine de cuvânt”. Bîrlădeanu i-a invitat pe toţi care ajung în Bucovina să viziteze Munţii Călimani, cei mai impunători munţi vulcanici din ţară.

După vizitarea centrului, Benone Sinulescua plecat la Neagra Şarului pentru a susţine spectacolul mult aşteptat de localnici, dar şi de turiştii aflaţi în zonă.