Mișcare în natură

Cea de a VI-a ediţie a concursului MTB Dragomirna powered by ASSIST a fost un adevărat succes și în acest an, bucurându-se de prezenţa a peste 250 de concurenţi din diferite colţuri ale ţării. Concurenţii care au ocupat un loc pe podium au fost răsplătiţi cu premii valoroase și de calitate, demne de orice competiţie naţională.

Participarea la aceastănouăediţie a fost peste așteptări, la start aliniindu-se participanţi din Suceava, Botoșani, Dorohoi, Cluj-Napoca, Roman, Iași, Bacău, Onești și Baia Mare. Cel mai mare concurs de mountain-bike din Bucovina a fost organizat și în acest an de magazinul de biciclete Monti Cond Serv și s-a adresat atât profesioniștilor cât și celor care vor săse bucure de mișcare și aventură, într-un peisaj superb oferit de pădurea Dragomirna. Înscrierile s-au făcut online, însămulţi dintre participanţi s-au putut înscrie înainte de concurs, în parcarea Camping Dragomirna.

Organizatorii au deschis standul pentru înscrieri de dimineaţăși ne-au declarat:

„E a șasea ediţie, joi aveam deja 200 de înscriși online, mai avem locuri pentru înscrieri la faţa locului. La traseul lung de aproximativ 55 de kilometri off-road sunt înscrise deja 44 de persoane, iar la tura scurtă, cu o lungime de 35 de kilometri, s-au înscris deja 100 de participanţi. În pădure am fost ieri și la umbrăeste noroi, traseul va fi astfel o provocare pentru participanţi.”ne-a declarat Sebastian Bădescu, organizator din echipa Monti Cond Serv. Competiţia a beneficiat în acest an de implicarea firmei Assist Software, cu o participare importantăa bikerilor din clubul firmei.

„Este primul an în care Assist este sponsor principal al competiţiei și ne-am dorit sădepășim numărul de participanţi din anii precedenţi. Vremea ţine cu noi, din partea Assist Biking Club sunt peste 30 de membri care se alăturăși ei astăzi competiţiei și sper ca toatălumea săse bucure de mișcare în aer liber. Ca noutate, Assist Software a elaborat o aplicaţie specialăpentru aceastăcompetiţie, prin care spectatorii care stau în zona de camping își pot urmări participanţii, prietenii, pe traseu. Astfel, în timp real, persoanele care își înregistreazănumărul de concurs în aplicaţia noastrăvor fi vizibile pe harta traseelor, chiar în zona de camping pe un ecran la standul Assist, astfel încât fiecare va ști unde este fiecare participant pe traseu. Ideea este inovativă, nu s-a mai aplicat așa ceva la nici o competiţie Mountain Bike din ţarăși sperăm săfie pe placul participanţilor”, ne-a declarat Cătălina Roșu, reprezentant al Assist Software.

Competiţia reușităa fost plinăde entuziasmul participanţilor

Participanţii adunaţi în parcarea Camping Dragomirna au optat pentru unul dintre cele patru trasee special amenajate, unii dintre ei fiind la prima participare. Robert Dalas din Iași a venit pentru prima dată în competiţie împreunăcu fetiţa sa și ne-a spus: „La Dragomirna sunt pentru prima dată, am văzut traseul doar pe internet, urmeazăsă-l văd și live, pe roţi. Zona e superbăca și vremea de altfel, organizarea pare a fi ok, rămâne de văzut cum va fi dupăședinţa tehnicăși finalizarea competiţiei. Eu am venit cu fetiţa și participăm la categoria Family.”

La concurs au venit mulţi tineri de pretutindeni, care cred în beneficiile mișcării: „A venit foarte multălume, cunosc multe persoane dornice săparticipe și consider căe o mișcare foarte bunăpentru judeţul Suceava. O ocazie pentru copii săiasădin casăcu bicicletele, alături de părinţi la categoria Family, chiar eu venind cu o familie din bloc, copii și părinţi.”ne-a povestit Vlad Crâșmaru, un participant în vârstăde 15 ani.

Chiar dacătraseul se anunţa unul destul de dificil din cauza ploilor căzute în ultima săptămână, nici fetele nu s-au lăsat mai prejos și au venit cu drag în competiţie:„Nu știu traseul, dar am auzit căse face un instructaj, eu particip la traseul scurt de 35 de km și sper să-l pot face. Fac spinning la Monti Cond de vreo câteva luni și am bicicleta asta de douăluni de zile, antrenându-măde 2-3 ori pe săptămână”, ne-a spus Alexandra Galin.

Alţi participanţi care au experienţăștiu la ce săse aștepte: „Ca de fiecare dată,la Dragomirna competiţia e organizatăfoarte bine, iar locaţia este cea mai potrivităpentru ciclism și în special pentru mountain-bike. Dupăatâtea zile de ploaie traseul va fi plin de surprize și va fi interesant pentru toţi cei care practicăacest sport. Un coleg de-al meu spunea cătraseul este perfect, exact ca la Techirghiol, iar noi de asta am venit și asta așteptăm de la traseu pentru un astfel de sport.”ne-a mărturisit Remus Radeș, participant la concurs.

Premiile pe măsurăau încununat reușita unei competiţii de excepţie

Concurenţii care au ocupat un loc pe podium au fost răsplatiţi cu premii valoroase și de calitate, demne de orice competiţie naţională. Câștigătorii au primit produse Generali și Monticond în valoare de 10.000 lei, vouchere Monticond în valoare de 6.000 lei, șampanie şi ulei Castrol pentru locul întâi de la fiecare categorie. Dintre câștigători îi amintim la traseul lung, unde au participat 44 de bicicliști, pe Ionuţ Alexandru Roman, categoria 19-29 ani, Andrei Tofan la categoria 30-39 ani, precum și Adrian Mihai Gălăţanu din cadrul Assist Biking Club, la categoria 40-49 de ani. La traseul scurt, unde au participat 134 de bikeri, locul întâi a fost adjudecat de Vlad Valentin Pintea la categoria 15-18 ani, Sebastian Cirdeiu pentru 19-29 ani, Ștefan Onica pentru 30-39 de ani și Cosmin Gabriel Ilie la categoria de vârstă40-49 de ani. Open-ul feminin a fost câștigat de Mihaela Bejan, în timp ce câștigători la categoria Family au fost Tudor Maidaniuc și Bogdan Spatariu.

Zeci de susţinători au fost alături de participanţi pe tot parcursul evenimentului, bucurându-se de peisajul Dragomirnei.Alături de ei a fost şi viceprimarul comunei Mitocu Dragomirnei, Radu Reziuc, care i-a așteptat pe participanţi în mod tradiţional cu pâine și sare și ne-a spus entuziasmat: „Comuna Mitocu Dragomirnei a fost inundatăde sănătate, de oameni sănătoși, care promoveazămișcarea în aer liber. Tot ceea ce fac acești oameni și toatăpromovarea pe care o aduc acești cicliști astăzi, dăgreutate turismului din comuna noastră.”O competiţie reușită, care atrage în frumoasa zonăa Dragomirnei, de la an la an, mai mulţi bicicliști dornici de mișcare.