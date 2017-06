Distracţii periculoase

Un tip de divertisment greu de înţeles dă de lucru chirurgilor şi ORL-iştilor din Spitalul de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava. Este vorba despre înghiţirea sau introducerea în urechi, nas sau anus a tot felul de obiecte de diverse dimensiuni, pe care ulterior nu le mai pot scoate şi este nevoie de intervenţia medicilor. Dacă la ORL ajung mai mult copii cu astfel de probleme, la chirurgie pacienţii sunt majoritar adulţi şi majoritatea bărbaţi.

Chirurgul Octavian Diaconu, de la secţia Chirurgie generală a spitalului sucevean, are o vastă experienţă cu astfel de pacienţi. El spune că cele mai multe cazuri au fost de bărbaţi care la beţie şi-au introdus în anus tot felul de obiecte, pe care apoi nu le-au mai putut scoate. „Din cauza dimensiunii obiectelor şi fenomenelor inflamatorii locale apare blocajul şi singura soluţie este să apeleze la medic. Am extras capete de păpuşă, tuburi de spray cu tot cu capac, pahare, sticle de suc... De la o doamnă am extras un vibrator, recent am mai avut o pacientă cu ruptură de vagin provocată de corp străin... Femeile ajung la noi cu manifestări de peritonită, de regulă fără corpul străin care a provocat ruptura”, a spus dr. Diaconu.

Chirurgul a arătat că de obicei se încearcă extragerea corpului străin pe cale naturală, dar de multe ori acest lucru este imposibil, blocajul necesitând intervenţie chirurgicală cu deschiderea abdomenului şi secţionarea intestinului pentru scoaterea obiectului. În cazul în care corpul străin introdus în anus este din sticlă, manevrele de extragere necesită o foarte mare atenţie pentru a evita spargerea. Dr. Diaconu, a avut un astfel de caz în urmă cu câteva săptămâni, când a operat un bărbat din Vatra Dornei pentru a extrage din anusul acestuia o sticlă de suc.

Statistica indică faptul că aproximativ 1% din cazuistică o reprezintă pacienţii cu corp străin în anus sau vagin.

În ceea ce priveşte corpurile străine înghiţite, pacienţii ajung la chirurgie doar în cazul în care obiectul înghiţit trece de esofag şi rămâne blocat în stomac. Din stomacul pacienţilor dr. Diaconu a extras ace, linguri, furculiţe, cuţite, bijuterii sau ghemuri de păr. „Am avut un pacient care înghiţea păr. I-am extras din stomac un fitobezoar (n.r. un ghem de păr) de mărimea unei mingi de tenis. În general, pacienţii adulţi care înghit tot felul de obiecte au o afecţiune psihică”, a mai spus dr. Octavian Diaconu.

Procentual, ei reprezintă tot 1% din cazuistică.

În fiecare sesiune, doi, trei studenţi ajung la ORL din cauza echipamentelor cu care copiază la examen

În situaţia în care corpul străin rămâne blocat în faringe sau esofag, pacientul ajunge la ORL. Şeful secţiei ORL din Spitalul de Urgenţă din Suceava, dr. Corneliu Dumitrescu, afirmă că cele mai multe cazuri sunt de copii. Dacă blocajul este în esofag, copilul are nevoie de anestezie generală pentru extracţie. Cele mai periculoase sunt monedele de 10 bani, care sunt şi cel mai frecvent găsite în gâtul copiilor cu vârste cuprinse între trei-patru ani, dar şi la copii mai mari. Cel mai mic pacient al doctorului Dumitrescu a fost un copil de opt luni, care a înghiţit o monedă de 10 bani.

Din nasurile micilor pacienţi, medicul a extras mărgele, bucăţi mici de jucării şi diverse obiecte metalice, bucăţi de hârtie, de burete, seminţe de fasole sau de măr, baterii de ceas. „Bureţii sunt foarte periculoşi deoarece produc infecţii rapid, la fel şi bateriile de ceas. Dacă stau mai mult, pierd acid şi produc răni foarte urâte”, explică medicul.

Doctorul Corneliu Dumitrescu a început să colecţioneze, în urmă cu câţiva ani, obiectele pe care le-a extras din nasurile, urechile şi gâturile pacienţilor săi, şi ni le prezintă.

Potrivit medicului, simptomele care indică prezenţa de corp străin sunt următoarele: nas - începe să curgă puroi dintr-o singură nară; ureche - obiectul deranjează şi de regulă copilul spune; esofag - copilul nu poate mânca din cauza obiectului care obturează parţial.

O categorie aparte de pacienţi o reprezintă studenţii care copiază la examene cu ajutorul a diverse dispozitive care se introduc în ureche. „Nu este sesiune fără doi-trei studenţi la care le-au rămas în ureche bateria unui astfel de aparat şi ajung la noi pentru extracţie”, afirmă dr. Dumitrescu.

Persoanele vârstnice ajung în calitate de pacienţi la ORL cu boluri alimentare care le rămân în gât pentru că au lipsuri dentare şi nu mestecă suficient hrana.

Chiar dacă ingestia de corpi străini nu pune imediat în pericol viaţa pacientului, prezentarea cât mai rapid la medic reduce riscul complicaţiilor. Indiferent de calea pe care obiectele străine au ajuns în corpul pacienţilor, un diagnostic corect şi o intervenţie promptă diminuează trauma la care sunt expuşi cei care ajung în astfel de situaţii, indiferent dacă este vorba despre copii sau despre adulţi. Sinceritatea şi cooperarea din partea pacienţilor sunt esenţiale în rezolvarea acestui tip de cazuri.