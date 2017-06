„Şcoala altfel”

În perioada 22 - 26 mai, la Colegiul Naţional „Dragoş Vodă” Câmpulung Moldovenesc, în cadrul programului „Şcoala altfel”, elevii, coordonaţi de profesorii diriginţi, au participat la multiple activităţi informaţional-educaţionale, culturale, sportive, în parteneriat cu alte şcoli şi instituţii din oraş. Marţi, miercuri şi joi, 23 - 25 mai, clasele a IX-a C, a IX-a D şi a IX-a E au plecat în excursie şcolară pe traseul Câmpulung Moldovenesc - Bicaz - Sighişoara - Braşov, cu profesorii Mihai T. Piticari, Ionela Ştefăroi şi Octavian Ştefăroi. Clasele a X-a A şi a XI-a A au plecat în excursie de studiu pe Masivul Rarău, iar elevii clasei a XI-a F s-au deplasat la Vatra Dornei, în excursie tematică, cu prof. Emilia Cîrdeiu. Clasele a VII-a, a VIII-a şi a IX-a au desfăşurat activităţi de voluntariat la Şcoala Specială şi Asociaţia „Freamăt de Speranţă” din Câmpulung Moldovenesc, împreună cu profesoarele Alina Bodea şi Adelina Nistor. Alte activităţi de voluntariat au avut loc marţi şi miercuri, cu tema „Popasuri prin locuri legendare”, coordonate de profesoarele Angela Cârloanţă, consilier educativ, Anca Niga, Dorina Ghidion, Maria Ghiţă, la Librăria Alexandria şi la biblioteca şcolii. Elevii colegiului, împreună cu invitaţii de la şcolile din oraş şi de la Moldova Suliţa, însoţiţi de profesoarele Andreea Bedrulea, Corina Budnaru, au luat parte la jocuri interactive, de echipă, Team Building, hand made, scriere creativă, ateliere de lectură şi creaţie, activităţi de cercetăşie. În sala de sport, s-au desfăşurat competiţii sportive la şah, handbal, fotbal, sub îndrumarea profesorilor Bogdan Ştefan şi Bogdan Lupu.

Curs festiv

Profesorii Cătălin Mihăilescu, Nicolae Debren, Mariana Ciubotariu, recent reveniţi din Finlanda, şi Daniela Zancu, Roxana Iosep, Ciocan Petrică, întorşi din Spania, au diseminat informaţii din programul Erasmus Plus. Activităţi recreative, atractive şi interesante au desfăşurat şi clasele a X-a B, a XI-a E, a XI-a D, vizionare de filme, audiţii muzicale - karaoke, drumeţii, cercetăşie, dezbateri, dezvoltarea abilităţilor de lider, jocuri în aer liber, sub îndrumarea profesorilor Doiniţa Vasiliu, Annemarie Penteleiciuc, Alexandru Cojocari, Laura Moruzi, Adina Ciobanu. Joi 25 mai, elevii claselor a XII-a au participat la „Cursul festiv”. La serbarea de bun-rămas şi la premierea absolvenţilor au luat parte toţi elevii colegiului, părinţi şi invitaţi. În cuvântul rostit din partea diriginţilor, prof. Iulia Niţă a exprimat regretul despărţirii de elevii pe care i-a îndrumat, în cei patru ani de liceu, le-a urat succes la toate examenele vieţii, îndemnându-i să urmeze cuvântul hristic: „În lume necazuri veţi avea, dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea!”, şi le-a sugerat să nu uite şcoala care i-a pregătit şi format. Tot joi 25 mai, de Înălţarea Domnului, s-a sărbătorit Ziua Eroilor. Ceremonialul religios a avut loc la Cimitirul Eroilor. Elevi şi profesori au depus coroane de flori. În Anul Omagial al Sfintelor Icoane, prof. Iulia Niţă a deschis o expoziţie personală, cu tema: „Iconar sub Omoforul Maicii Domnului”, la Muzeul Arta Lemnului. Vernisajul a avut loc joi, ora 17.00, în prezenţa publicului câmpulungean iubitor de artă sacră. Sâmbătă 27 mai, la Colegiul Naţional „Dragoş Vodă” a avut loc concursul judeţean Info-Educaţia. Elevii au fost îndrumaţi de prof. Marieta Sabie şi Gabriel Anastasiu, împreună cu profesori din judeţ.