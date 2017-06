Tragic

Un subofiţer de poliţie în vârstă de doar 41 de ani a murit fulgerător, joi seară, în sala de sport din Păltinoasa, în timp ce juca fotbal. Viorel Nuţu lucra de mai bine de zece ani la Postul de Poliţie Ciprian Porumbescu, însă locuia la Păltinoasa. Era căsătorit şi avea doi băieţi, unul în vârstă de 11 ani şi unul de 18 ani.

Martorii oculari au relatat că bărbatul nu făcuse prea mult efort, stând în poartă. Ca din senin, acesta s-a prăbuşit pe podea, iar în cel mult două minute deja nu mai avea puls. Ambulanţa sosită la faţa locului după aproximativ 15 minute nu a putut decât să constate decesul bărbatului.

Viorel Nuţu avea o serie de probleme cardiace, care însă erau sub control.

A murit sub ochii băieţilor

Primarul comunei Păltinoasa, Eduard Wendling, a relatat că localnicii se mai adună seara în sala de sport, la mişcare, iar Viorel Nuţu nu se băga de regulă la joc. Nici joi seară nu ar fi intrat decât în poartă.

„E o mare nenorocire, un şoc, mai ales că în sală erau şi copiii lui. Știu că se plângea foarte mult de muncă, era stresat şi obosit după turele de noapte. Chiar joi spunea că este obosit după tura de noapte”, a relatat primarul, care îl cunoaşte pe Viorel Nuţu din copilărie.

La Postul de Poliţia Ciprian Porumbescu lucrau trei oameni, şeful de post, ajutorul de şef de post (Viorel Nuţu) şi o agentă detaşată de puţin timp în localitate. O perioadă, Postul de Poliţie Ciprian Porumbescu a fost asigurat doar de şeful de post şi de ajutorul de şef de post dispărut prematur.

Medicii legişti se vor pronunţa astăzi, în urma autopsiei, cu privire la cauza decesului.

A doua tragedie recentă printre poliţişti

Tragedia de joi seară vine la aproximativ o lună de zile după ce un alt poliţist a murit foarte tânăr, la doar 38 de ani. Cristian Vasile Hlaghi, din Gura Humorului, care lucra la Postul de Poliţie Ulma, a pierdut lupta cu o boală necruţătoare. Tânărul avea un copil, iar soţia sa urma să-i aducă pe lume şi al doilea copil. Deşi bolnav, acesta a continuat să lucreze până cu puţin timp înainte de a muri.

Lider de sindicat: munca şi stresul îmbolnăvesc poliţişti foarte tineri

Vasile Grumăzescu, şeful Postului de Poliţia Păltinoasa şi şeful Sindicatului Naţional al Agenţilor de Poliţie, filiala Suceava, şi-a exprimat regretul profund pentru pierderea colegului şi a consăteanului şi a tras un semnal de alarmă cu privire la stresul provocat de munca de poliţie în mediul rural.

„Mulţi colegi se plâng de fel de fel de boli şi credem că stresul muncii de poliţist şi numărul mare de ture de noapte au legătură directă cu aceste probleme. Oameni tineri, cum au fost şi cei doi colegi, erau deja bolnavi cu mult înainte de 40 de ani. Cel mai mult se resimte problema la poliţiştii din mediul rural, lucrăm foarte mult, timpul liber nu prea este liber, pentru că oamenii ne caută acasă şi când suntem liberi, plus că presiunile sunt din ce în ce mai mari. Poliţiştii sunt ameninţaţi, sunt victime ale infracţiunilor de ultraj din ce în ce mai des, iar tot timpul sunt sub stresul celor pe care i-au anchetat. Poliţiştii din mediul rural, care au locuinţe în apropiere de posturi, sunt cei mai expuşi la presiuni psihice de acest gen”, a declarat Vasile Grumăzescu. Liderul de sindicat a mai arătat că poliţistul nu se poate detaşa aproape niciodată de problemele de serviciu, mai ales dacă locuieşte în localitatea unde îşi are serviciul.

Acesta a mai spus că din punctul său de vedere pensionarea poliţiştilor la 50 de ani ori chiar mai repede, criticată de unii, este perfect justificată pentru cei care lucrează în domeniul operativ. Liderul de sindicat este de părere că după vârsta de 50 de ani foarte puţini poliţişti mai pot face faţă la intervenţii dificile, la stări conflictuale şi scandaluri care uneori necesită intervenţii în forţă.