În weekend

Centrul comercial Shopping City Suceava a fost weekendul trecut gazda celui mai mare campionat de baschet din judeţul Suceava, Phoenix Cup - Baschet 3 x 3, organizat cu scopul de a promova baschetul în rândul tinerilor, precum şi dezvoltarea stilului de viaţă sănătos.

A IV-a ediţie consecutivă a competiţiei de baschet a fost din nou atracţia verii pentru pasionaţii de sport şi a asigurat porţia de mişcare, distracţie şi voie bună pentru tinerii sportivi. Competiţia a integrat, pe lângă două zile pline de meciuri de baschet, şi concursuri individuale, precum aruncări de 3 puncte, aruncări libere şi concurs de slam-dunk la care au putut participa atât sportivii înscrişi în campionat, cât şi spectatorii. Pe lângă competiţia de baschet publicul a fost invitat să participe la concursuri de skate, role, BMX şi Kendama, precum şi activităţi de badminton, aruncări la coş şi tir cu arcul, organizate de voluntarii Asociaţiei New York Crew Suceava, în parteneriat cu Decathlon.

Competiţia Phoenix Cup s-a desfăşurat după regulamentul de joc aprobat la nivel european, fiind arbitrată de arbitri oficiali din Federaţia Română de Baschet.

Campionatul a început sâmbătă dimineaţa şi s-a încheiat aproape la lansarea serii.

Pe parcursul zilei au concurat 20 de echipe din Suceava, Focşani, Botoşani şi Iaşi. Peste 130 de jucători au concurat în echipe de 5 la 5 de la categoriile sub 10 ani, sub 12 ani şi sub 14 ani.

Câştigători:

1) U10 - categoria sub 10 ani : locul I – A.C.S. Phoenix Suceava, locul II – LPS Focşani, locul III – ACS Motric Suceava;

2) U12 - categoria sub 12 ani: locul I - CSS Focşani, locul II – Preventis Iaşi, locul III – Phoenix Suceava 1;

3) U14 - categoria sub 14 ani: locul I – LPS Focşani 1, locul II – LPS Focşani 2,

locul III – Preventis Iaşi.

Duminică s-au desfăşurat meciurile de 3 la 3 la categoriile sub 18 ani şi open masculin şi feminin, între 25 de echipe înscrise cu peste 100 de jucători, din Bucureşti, Iaşi, Vaslui, Suceava, Rădăuţi şi Botoşani.

Scorurile au fost strânse, iar tabela de arbitraj electronic a ajutat publicul să urmărească în timp real punctajele şi scorul, crescând astfel tensiunea.

Ziua s-a încheiat cu festivitatea de premiere, câştigători fiind:

1. Categoria sub 18 ani feminin - locul I – CS Triumph Rădăuţi, locul II – ACS Phoenix Suceava, locul III – CCS (Suceava);

2. Categoria sub 18 ani masculin - locul I – Rădauţi, locul II – Radăuţi, locul III –Suceava;

3. Categoria open - locul I – Iaşi, locul II –Iaşi, locul III – Botoşani.

La categoria Open echipa câştigătoare, din Iaşi, a avut în componenţă un tânăr sportiv ce locuieşte în prezent în SUA şi joacă în cadrul echipei Universităţii din Augusta.

Premiile pentru locurile I, II, III de la categoriile Open au fost în valoare de 3.000 de lei, plus vouchere de cumpărături în valoare de 100 de lei oferite de Shopping City Suceava, iar la categoria sub 18 ani, premiile au fost în valoare de 2.000 de lei, plus cupe şi medalii. Decathlon a oferit un coş de baschet ca premiu pentru locul I, la concursul de aruncări libere, dar şi mingi de baschet şi ghiozdane la locurile de pe podium la categoriile de vârsta sub 10,12 şi 14 ani.

Toţi participanţii au primit medalii, diplome, răcoritoare şi surprize dulci din partea hypermarketului Carrefour Suceava.

Evenimentul a fost susţinut de municipalitate, Shopping City Suceava, Direcţia Judeţeană de Sport şi Tineret Suceava, Decathlon Suceava, Carrefour Suceava şi Asociaţia New York Crew Suceava.