Tensiuni

Comuna Stulpicani, una în care mai sunt încă mulţi crescători de bovine, se află din 2015 în mijlocul unui puternic scandal, care se reactivează la fiecare sezon de păşunat. Un bărbat din Stulpicani, Gheorghe Lehaci, a licitat şi încheiat la acea vreme un contract cu autoritatea locală din Stulpicani, privind închirierea unei suprafeţe de 30,5 hectare de păşune, pentru ferma sa de 34 de bovine. Imediat după semnarea contractului, în comună a început un imens scandal, zeci de proprietari de vaci din comună refuzând să cedeze păşunea şi reclamând că sunt împinşi de la spate să-şi dea animalele la abator. Au urmat scandaluri în stradă, în faţa Primăriei Stulpicani, intervenţii ale Poliţiei şi Jandarmeriei şi plângeri penale depuse la Poliţie. Acum, în 2017, nimic nu s-a schimbat în bine, din contră.

De la firmă de pază la gard electric

Gheorghe Lehaci, beneficiarul contractului pentru suprafaţa de 30,5 hectare, spune că nici în 2015 şi nici în 2016 nu a beneficiat efectiv de păşune pentru animalele sale, fiind nevoit să împartă suprafaţa cu micii crescători, mulţi la număr, care i-au intrat abuziv cu animalele pe păşune.

În 2017, decis să pună piciorul în prag, fermierul a apelat la o firmă de pază, care să nu permită ca alţi localnici să mai vină cu animalele pe păşunea închiriată de el, în baza unui contract în vigoare.

18.000 de lei l-a costat pe bărbat paza păşunii în ultima perioadă de timp.

„Sunt disperat, pur şi simplu nu mai ştiu ce să fac. Am depus reclamaţii încă din 2015 la Poliţia Frasin, pentru tulburare de posesie, încă nu am primit nici un răspuns. Nu se respectă nici o lege, eu m-am bazat pe acel contract de închiriere când am luat animalele, contractul este valabil 7 ani, am plătit chiria, însă nu am putut să folosesc păşunea. Sunt silit să duc animalele la abator, nu ştiu ce să mai fac’, a declarat Gheorghe Lehaci.

Agenţii firmei de pază cu care Lehaci a încheiat contract au consemnat zilnic efectivele de bovine care au pătruns ilegal pe suprafaţa de păşune închiriată de Lehaci, proprietarii fiind identificaţi după seriile de pe crotalii şi fiind încheiate zilnic procese verbale în acest sens.

Mai nou, de la finele săptămânii trecute, bărbatul a montat un gard electric, pentru a-şi proteja păşunea.

O variantă de compromis care nu pare să aibă viitor

În urma întâlnirilor de mediere pe care le-a avut cu reprezentanţi ai Primăriei Stulpicani şi ai Prefecturii Suceava, acesta a acceptat totuşi ca bovinele celorlalţi crescători să treacă pe păşunea sa, pentru a ajunge la un loc de adăpare. Această variantă de compromis nu este încă deloc pe placul fermierului.

„Ceea ce mi s-a cerut şi am acceptat din cauza presiunilor nu este legal, tot mi se foloseşte abuziv păşunea. Ei trebuie să intre în legalitate, să intre într-o asociaţie, nu se poate ca eu să plătesc, iar alţii să beneficieze gratuit de păşune”, şi-a spus nemulţumirea bărbatul.

Primarul a scos în evidenţă partea socială a cazului: „Sunt oameni care au o văcuţă de pe urma căreia trăiesc”

Actualul primar din Stulpicani, Vasile Zamcu, era în 2015 chiar unul dintre crescătorii de vaci care protesta împotriva lui Lehaci. Ca primar, acesta a moştenit contractul de închiriere semnat din perioada mandatului predecesorului său. Vasile Zamcu spune că nu poate lăsa zeci de familii fără laptele de la vaca pe care o cresc pentru hrană proprie.

„În 2015 şi 2016 crescătorii au avut o înţelegere, însă domnul Lehaci nu a mai dorit să respecte înţelegerea. Sunt în jur de 50 de familii care au una-două vaci. Fiecare vacă este sursă de hrană pentru 3-4 oameni, sunt oameni care au o văcuţă de pe urma căreia trăiesc”, a prezentat partea socială a cazului primarul.

Cât despre contractul în vigoare pe care Gheorghe Lehaci îl are, primarul spune că a solicitat sprijin juridic de la Prefectura Suceava. Primarul a dat de înţeles că respectivul contract ar putea fi reziliat dacă beneficiarul nu a respectat condiţiile de întreţinere şi utilizare a păşunii.

Prefectul se va deplasa la Stulpicani pentru a se căuta soluţii

Prefectul de Suceava, Mirela Adomnicăi, ne-a declarat că este la curent cu problemele de la Stulpicani şi va ajunge cât de curând acolo, în încercarea de a găsi o soluţie de mediere. Ea a precizat că problema contractelor pentru suprafeţele de pajişti din domeniul privat al comunelor este rezolvată în mare parte din unităţile administrativ teritoriale din Suceava, mai fiind doar câteva probleme, una fiind cea de la Stulpicani.

„Legislaţia este de aşa natură încât crescătorii cu una-două animale nu au avut cum participa la licitaţii. Vom încerca să găsim o soluţie pentru dezamorsarea acestui conflict”, a precizat prefectul Sucevei. Din punctul de vedere al celor de la Prefectura Suceava, conflictul este deja în mare aplanat după ultimele discuţii dintre părţi.

Diferenţa dintre normele UE şi realitatea din sate

Noţiunea de asociere, de creştere a animalelor doar în mod organizat, în ferme mari, este încă foarte departe de realitate, astfel că prevederile Uniunii Europene necesită adaptări, măcar provizorii, la specificul zonei.

La Stulpicani, problemele sunt mai acute ca în alte localităţi în condiţiile în care aici sunt multe animale şi puţină păşune. Marea majoritate a crescătorilor de bovine au una-două vaci, invocă dreptul strămoşesc asupra păşunii şi nu pot concepe că nu-şi mai pot duce vaca din bătătură pe imaş.