Autori necunoscuţi

Un bărbat din Gura Humorului aproape că şi-a luat gândul de la banii şi bijuteriile care i-au fost furate din casă în luna august a anului trecut, la aproape un an de atunci poliţiştii neavând încă vreo pistă concretă privind autorii. Pentru păgubit, Ilie Rusu, care a estimat prejudiciul la 15.000 de euro, faptul că autorii nu au fost depistaţi este inexplicabil, din punctul său de vedere existând suficiente detalii care ar fi putut să ducă la prinderea hoţilor, dacă ancheta ar fi fost una serioasă încă din primele zile după sesizare. Furtul a fost comis în mod evident la pont, în ziua în care Ilie Rusu şi membrii familiei sale au plecat în vacanţă la mare.

Hoţii au neutralizat toate camerele video

Ilie Rusu are o casă pe strada Mănăstirea Humorului, la numărul 33. Lângă casa sa stă o familie cu care acesta este într-un vechi conflict de ani de zile. Pe 21 august 2016, dimineaţă, familia Rusu s-a urcat în maşină şi a plecat în concediu. Bărbatul avea instalate mai multe camere de supraveghere, iar de pe telefonul său avea acces la imagini.

„Chiar în ziua în care am plecat, seara, după lăsarea întunericului, pe camere nu se mai distingea nimic, erau doar nişte linii. Iniţial nu am realizat despre ce este vorba, abia când am revenit acasă am constatat că pe camere au fost puse prosoape ori au fost întoarse, în afara zonelor de observaţie”, a relatat Ilie Rusu.

Revenit acasă, acesta a alertat Poliţia oraşului Gura Humorului. O echipă de judiciarişti de la Biroul de Investigaţii Criminale Gura Humorului a constatat că locuinţa a fost spartă şi răvăşită pe interior.

„Au avut tot timpul să scormonească după bani şi bijuterii. Pe o cameră exterioară s-au văzut două siluete şi s-a stabilit că au stat în casă vreo două ore şi jumătate”, a declarat Ilie Rusu.

Indiciile că cine a acţionat a avut informaţii detaliate

Având în vedere cum s-a produs furtul, spargerea s-a dat la pont, în baza informaţiei certe că Ilie Rusu a plecat de acasă. Acesta nu a ascuns că îi bănuieşte pe vecini, cel puţin de vinderea de informaţii, şi spune că a dat declaraţii clare în acest sens. El le-a mai explicat poliţiştilor că hoţii au mutat inclusiv o cameră amplasată într-o zonă foarte puţin vizibilă, în spatele casei, despre care nu putea şti decât cineva care cunoştea bine configuraţia proprietăţii sale.

„Nu ştiu ce anchetă au făcut cei de la Poliţia Gura Humorului, cred că dosarul a fost tratat cu dezinteres. Cred că dacă se dorea se puteau pune unele informaţii cap la cap”, şi-a spus nemulţumirea Ilie Rusu.

Două siluete nerelevante şi verificări fără rezultat la casele de amanet

Contactat cu privire la acest caz de reporterii Monitorului de Suceava, comisarul Ionuţ Epureanu, din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava, a precizat că singurele imagini video care au surprins două siluete de bărbaţi nu au fost relevante, neexistând semnalmente care să aducă vreun indiciu, iar la casele de amanet la care s-au făcut verificări nu s-au găsit bunuri din cele reclamate ca furate de proprietar. El a mai arătat că cercetările continuă, urmărirea penală fiind continuată in rem, faţă de faptă, cu AN (autori necunoscuţi).

Având în vedere timpul scurs de la data furtului, şansele ca hoţii să mai fie prinşi sunt mici, iar cele de recuperare a prejudiciului şi mai mici.

Din păcate, nu este nici pe departe singurul furt cu prejudiciu mare rămas cu autori necunoscuţi.