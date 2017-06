Piscine

Complexul de agrement „Nada Florilor”, cel mai nou şi mai modern din judeţul Suceava, s-a redeschis în totalitate pentru perioada sezonului estival. Sucevenii, şi nu numai, au astfel din nou la dispoziţie toate facilităţile oferite de complexul de agrement din Fălticeni, piscinele exterioare, piscina interioară, sălile de fitness şi sauna, dar şi alte posibilităţi pentru petrecerea timpului liber. Primarul din Fălticeni, Cătălin Coman, a declarat că după un an de funcţionare, complexul „Nada Florilor”, a devenit, fără doar şi poate, unul dintre cele mai importante puncte de atracţie, atât pentru suceveni, cât şi pentru locuitorii din judeţele învecinate.

Complexul de agrement dispune de trei piscine exterioare, o piscină interioară, un teren de sport multifuncţional şi o pistă de biciclete. Dintre cele trei piscine exterioare, una are o suprafaţă de 325 mp, o adâncime de patru metri, fiind dotată cu o trambulină pentru sărituri, pe două niveluri. O altă piscină exterioară este destinată copiilor, aceştia având la dispoziţie şi două tobogane. Piscina exterioară pentru adulţi are şi aceasta un tobogan, suprafaţa ei fiind de 300 mp. Piscina interioară, cu apă încălzită, are o suprafaţă de 1.130 de metri pătraţi. Tot în interiorul clădirii complexului de agrement se află o saună şi două săli de forţă, dotate cu echipamente de ultimă generaţie. Cei care vor folosi piscinele vor avea la dispoziţie şezlonguri şi baldachine din lemn. Fără doar şi poate, unele dintre principalele atracţii sunt toboganele piscinelor exterioare, dar şi cele două trambuline de la piscina adâncă de patru metri. De precizat că la Fălticeni este singura piscină exterioară din judeţ cu trambuline pentru sărituri.

Complexul de agrement dispune şi de un teren de sport multifuncţional, pe care se pot practica mai multe sporturi. În apropierea complexului a fost amenajat şi un teren de tenis pe zgură. De asemenea, în parcul din apropierea bazei a fost amenajat un traseu pentru biciclete, acestea putând fi închiriate din incinta complexului de agrement.

Cătălin Coman îi îndeamnă pe suceveni să vină în număr cât mai mare la baza de agrement

Primarul din Fălticeni a subliniat că pentru confortul celor care vin la complexul de agrement "Nada Florilor" au fost achiziţionate şezlonguri, baldachine şi umbrele de soare.

„Îi aşteptăm pe toţi cei care vor să-şi petreacă timpul liber într-un mod cât mai plăcut la complexul de agrement <Nada Florilor>, care a fost redeschis deja pentru perioada sezonului estival. Trebuie spus că acest complex asigură maximul de siguranţă şi igienă, sistemele de curăţare a apei fiind dintre cele mai performante”, a arătat Cătălin Coman, care a mai adăugat că toate piscinele sunt monitorizate în permanenţă, pe perioada cât sunt deschise, de salvamari specializaţi.

Primarul din Fălticeni a făcut referire şi la tarifele practicate la acest complex de agrement, precizând că o intrare la piscina acoperită costă în timpul săptămânii 21 de lei/3 ore, sâmbătă şi duminică tariful fiind de 24 de lei, în preţ fiind inclus şi accesul la saună. Pentru acces la piscinele exterioare, fără şezlong, se va plăti 10 lei pe zi, iar sâmbăta şi duminica 15 lei. Cei care doresc să închirieze un şezlong vor mai plăti în plus 5 lei, tariful pentru închiriatul unei umbrele este tot de 5 lei, iar pentru un baldachin 10 lei. Abonamentele pentru piscina acoperită variază între 90 lei (5 intrări) şi 180 de lei (15 intrări) indiferent dacă este în timpul săptămânii sau în weekend. Pentru acces la bazinele exterioare preţul unui abonament variază între 50 lei (5 intrări) şi 140 de lei (15 intrări). Copiii sub 6 ani beneficiază de gratuitate şi vor fi însoţiţi obligatoriu de adulţi. Închirierea unei biciclete pentru copii cu vârsta până la 16 ani este de 3 lei/oră, iar un adult poate închiria o bicicletă cu suma de 5 lei/oră.

Programul de funcţionare a Bazei de agrement “Nada Florilor” din Fălticeni este de luni până vineri între orele 10:00 – 22:00, sâmbăta şi duminica între orele 9:00 – 22:00.