Incident

Incident violent în sediul Orange Suceava, episod continuat apoi la sediul Poliţiei Suceava, între doi agenţi şi Vladimir Prisacă, fost fotbalist la Cetatea Suceava, în Liga a II-a, actualmente la Moldova Drăguşeni, în Liga a IV-a. Totul s-a întâmplat pe data de 1 iunie şi s-a finalizat cu plângeri şi dosare penale.

Vladimir Prisacă îi acuză pe poliţişti că l-au bătut fără vreun motiv, iar ulterior l-au supus umilinţelor fizice şi verbale.

Încleştarea s-a petrecut în jurul prânzului, după ce fotbalistul s-a prezentat la sediul Orange nemulţumit că într-un timp scurt cartela telefonului mobil i s-a blocat pentru a treia oară.

„Deşi un operator mi-a schimbat cartela blocată, tot nu am reuşit să apelez un client la care trebuia să ajung cu mobilă. În acel moment am spus că vreau să renunţ la abonament şi am cerut să trimit un fax la Bucureşti prin care să-mi exprim nemulţumirile faţă de serviciile Orange”, a povestit Vladimir Prisacă.

Fotbalistul recunoaşte că a vorbit pe un ton mai ridicat, dar a ţinut să specifice că nu a jignit pe nimeni şi nu a fost agresiv.

Totuşi, la scurt timp, în sediul Orange au apărut doi poliţişti, iar lucrurile s-au precipitat rapid.

„Doi poliţişti tineri m-au legitimat, le-am arătat buletinul, şi m-au luat de pe scaun, trântit la pământ, călcat pe mână şi pe cap, mi-au rupt ceasul de la mână şi sistemul hands free pe care îl aveam asupra mea, m-au încătuşat cu cătuşele strânse la maxim, rănindu-mi mâinile. Unul dintre poliţişti mi-a dat cu picioarele în stomac înainte să mă urce în maşină pentru a merge la sediul Poliţiei”, a rememorat Vladimir Prisacă.

„Cei doi poliţişti m-au umilit şi jignit în ultimul hal, făcându-mă <gunoi ordinar, jegos, beţiv>”

Şi era abia începutul, pentru că momentele de calvar au continuat şi după plecarea de la sediul Orange. Potrivit lui Prisacă, al doilea poliţist din echipaj i-a dat cu spray lacrimogen în ochi şi în gură de la o distanţă foarte mică, provocându-i usturimi foarte mari.

„Ajuns în secţie, am căzut de durere şi de usturime, am vomitat, dar chiar şi aşa am fost ţinut în cătuşe o oră, cu cătuşele strânse la maxim, motiv pentru care nici acum nu îmi simt două degete de la mâna dreaptă şi un deget de la mâna stângă. Cei doi poliţişti m-au umilit şi jignit în ultimul hal, făcându-mă <gunoi ordinar, jegos, beţiv>”, a amintit Vladimir Prisacă.

Fotbalistul spune că în tot acest interval poliţiştii nu s-au legitimat, iar la final l-au amendat cu 1.800 de lei. În plus, au chemat o ambulanţă cu intenţia de a-l interna la Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean „Sf. Ioan cel Nou” Suceava.

„Nu ştiu din ce motive au chemat ambulanţa pentru a mă interna la Psihiatrie. Asistenta de pe ambulanţă a observat că sunt liniştit şi singura problemă este cea de la rănile pe care le aveam, aşa că am mers la urgenţe la spital, iar în felul acesta am scăpat de iadul din secţia de Poliţie”, a completat Vladimir Prisacă.

Bărbatul s-a prezentat şi la Serviciul de Medicină Legală Suceava, de unde a primit un certificat medico-legal în care se menţionează că are nevoie de 3-4 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare.

Poliţiştii spun că Prisacă a avut un comportament agresiv şi violent

De cealaltă parte, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Suceava au o cu totul altă versiune a incidentului din data de 1 iunie.

Mai exact, poliţiştii au fost chemaţi la magazinul Orange prin dispeceratul unei firme de pază şi protecţie. La faţa locului, cei doi agenţi i-au solicitat lui Vladimir Prisacă să-i însoţească la sediul Poliţiei Municipiului Suceava pentru stabilirea identităţii și a situaţiei de fapt.

„Bărbatul a continuat să adreseze cuvinte și expresii jignitoare operatorului Orange, dar și lucrătorilor de poliţie care au intervenit la eveniment. Persoana recalcitrantă a refuzat să se deplaseze de bunăvoie la sediul poliţiei, motiv pentru care a fost somată și încătușată de patrula de poliţie. Întrucât a adoptat un comportament violent a fost solicitată o ambulanţă în vederea internării sale la Secţia de Psihiatrie Burdujeni. În urma intervenţiei la sesizare s-a întocmit raport de folosire a forţei și s-a procedat la sancţionarea contravenţională conform Legii 61 din 1991 republicată, cu amendă în valoare de 1.800 lei”, a declarat comisarul Ionuţ Epureanu, purtătorul de cuvânt al IPJ Suceava.

El a mai menţionat că a fost sesizat şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava pentru continuarea cercetărilor. În paralel, o plângere împotriva celor doi poliţişti a depus şi fotbalistul Vladimir Prisacă. Cel mai probabil cele două plângeri vor fi conexate şi se va da o singură soluţie.