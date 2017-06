Proiect Erasmus+

Şase elevi ai Colegiului Naţional „Petru Rareş” Suceava, însoţiţi de profesorii Marius Cazacu şi Mariana Roşca, au avut parte, timp de o săptămână, de o experienţă multiculturală în cadrul unui stagiu din Beaupreau, Franţa, alături de colegi din Polonia, Germania, Olanda, mobilitatea fiind integrată în programul Erasmus+ „A new energy for new European citizens”.

Proiectul se înscrie în lunga serie a proiectelor Erasmus în care este implicat colegiul sucevean, desfăşurându-se în perioada 2016-2019. Prin intermediul acestuia, elevii din cele cinci ţări au oportunitatea de a studia într-un cadrul formal, dar şi de a culege informaţii „din teren”, despre tipuri de energii, cum se produce energia electrică în Europa, despre inovaţiile şi invenţiile din acest domeniu, despre energiile regenerabile, avantajele şi dezavantajele utilizării acestor tipuri de energii.

Vizita în Franţa a fost prima mobilitate din cadrul proiectului, iar premergător acesteia au fost programate o serie de activităţi de pregătire, de informare cu privire la tema de interes, vizite la centrala de biogaz de la Vorniceni, la o turbină eoliană, studii comparative etc.

Potrivit prof. Anca Greculeac, coordonatoarea proiectului, „a mai fost şi întâlnirea coordonatorilor de proiect din Olanda, unde fiecare partener şi-a asumat rolul pe care îl are în cadrul proiectului. Am stabilit modul în care se va face deplasarea elevilor, am stabilit de comun acord că elevii se vor caza în familii din ţara gazdă, astfel să aibă contact deplin cu limba, cultura şi obiceiurile specifice. Echipa care manageriază proiectul este cea franceză, însă toţi cei implicaţi au fost consideraţi parteneri cu drepturi depline în luarea deciziilor”. Aceasta a mai menţionat că elevii suceveni sunt responsabili de construcţia site-ului proiectului, ce va pune la dispoziţie atât informaţii, cât şi dovezi de activitate. Totodată, cei implicaţi în proiect şi-au mai propus încă o miză, şi anume amenajarea unui parc educaţional de tip energetic în foişorul şcolii. Parcul va avea şi o staţie eoliană de dimensiuni mici, precum şi staţii de informare despre principiile după care aceasta funcţionează, avantaje, dezavantajele utilizării acestui tip de energie etc.

Mărturii

Referitor la mobilitatea din Franţa, prof. Mariana Roşca a mărturisit că „schimbul a fost extraordinar, îmbogăţit de activităţi frumoase, activităţi de socializare, deplasări în teren. Elevii au învăţat despre alternativa energiilor regenerabile la modul tradiţional de producere a energiei”.

În ceea ce îi priveşte pe elevii care au trăit în această primăvară experienţa Erasmus - Matei Barbă, Elena Miruna Biholaru, Ştefan Biholaru, Alina Ştefania Doboş, Ştefan George Martin şi Maria Tudora Mitulschi - aceştia au arătat că implicarea în proiectele europene poate deschide noi orizonturi şi că dobândirea unei astfel de experienţe este deosebit de valoroasă pentru parcursul lor. Lucrul într-un mediu intercultural, divers, exersarea şi dezvoltarea competenţelor lingvistice şi sociale au fost doar câteva dintre avantajele evidenţiate de elevii beneficiari.

„Au fost elevi de-o seamă cu noi. Ne-am simţit bine, n-am fost constrânşi de nimic, poate prima zi a fost puţin mai greu”, ne-a povestit Maria Mitulschi.

De asemenea, vizitele şi informaţiile primite i-au determinat pe adolescenţi să-şi formeze propria opinie argumentată cu privire la tipul de energie pe care îl preferă.

„Pe lângă scopul propriu-zis al proiectului, formele alternative de producere a energiei, mi-a plăcut partea de multiculturalizare, am ajuns să cunosc oameni din alte ţări, cum sunt şcolile lor, cum studiază. Ca parte a proiectului, mi-a plăcut şi modul de producere a biogazului pentru că sunt pasionat de chimie, de felul în care nu poluează arderea biogazului. Aş mai merge în proiecte europene”, a mai mărturisit un alt elev.

La rândul său, Miruna Biholaru a menţionat că „am vizitat o centrală pe biogaz şi ne-au fost date foarte multe explicaţii, am vizitat eoliene, am înţeles mai bine raţionamentele după care funcţionează acestea. Totodată, mi-a plăcut şi faptul că am vizitat două oraşe importante din Franţa - Nantes şi Angers”.

Totodată, proiectul le-a oferit elevilor oportunitatea de a vedea „pe viu” cele învăţate la şcoală.

„Îmi place fizica şi cel mai interesant a fost că am văzut şi practic ceea ce am învăţat la şcoală”, ne-a declarat Matei Barbă.

„Am vrut să merg în Franţa, mi s-a părut o oportunitate foarte bună. Mi-a plăcut şi tema. Cât priveşte concluziile mele, eu consider că energia regenerabilă e foarte importantă şi ar trebui să o folosim din ce în ce mai mult”, a subliniat Alina Doboş.

„Mie mi-a plăcut ideea transformării deşeurilor în energie. Asta mi se pare extraordinar. La biogaz se aruncă nişte deşeuri în cavităţi cilindrice, se mixează, rezultă un gaz, gazul este împins pe conducte, învârte nişte turbine care sunt ataşate de nişte generatoare electrice, iar ele produc energie termică sau electrică. Aş mai merge şi la alte experienţe Erasmus”, a mai mărturisit un alt elev.

De asemenea, prof. prof. Marius Cazacu a mai adăugat că „la final întâlnirilor şi vizitelor s-au făcut echipe mixte, multinaţionale, care purtau numele unor capitale europene. Fiecare echipaj a realizat un produs final cu privire la temă (film, PowerPoint), cu referire directă la vizita făcută la o centrală de biogaz. Copiii noştri sunt foarte buni în informatică, în tot ce ţine de utilizarea calculatorului, au fost apreciaţi şi chiar s-au ocupat în mare parte de aceste aspecte, având o contribuţie mare în realizarea sarcinilor”.