Viaţa în alergare

S-a tras cortina peste cea de-a patra ediţie a ultra-maratonului internaţional Ultrabug de la Fundu Moldovei, dar povestea merge mai departe. Iar emulaţia acestui eveniment pornit la iniţiativa jurnalistei britanice Anne-Marie Lategan, în urma unei vacanţe petrecute la Fundu Moldovei în 2013, pare tot mai molipsitoare cu fiecare an care trece.

Ediţia din acest an nu a făcut excepţie de la regulă, iar atmosfera de dinainte, din timpul şi de la finalul cursei, care a avut două secţiuni, 100 de km în trei zile şi 8 km în ultima zi, la care au concurat inclusiv participanţii de la prima secţiune, arată că la Fundu Moldovei s-a format o mare familie, una care se îmbogăţeşte an de an şi cu alţi pasionaţi de mişcare.

Portrete în sepia şi transpiraţie

Duminică a fost ziua finalei, una în care concurenţii au avut de alergat 8 km. Pentru cei care au alergat vineri 42 de km, iar o zi mai târziu au bifat alţi 50 de km, finalul de „numai” 8 km ar părea la prima vedere doar o bagatelă. Oboseala şi băşicile (apropo, a fost premiat şi cel mai băşicat concurent) s-au dovedit adversari incomozi şi greu de contracarat.

Printre căruţele venite să preia laptele vacilor care pasc pe coamele munţilor din Fundu Moldovei, concurenţii şi-au făcut apariţia către linia de start. Cu o precizie de ceas elveţian, la ora 10.00 s-a plecat în cursa de 8 km. Pe feţele concurenţilor nici urmă de încrâncenare, ci doar bucuria simbiozei în alergare cu natura.

Iar pe traseu, fiecare a mers după propriile limite şi posibilităţi, într-o cursă în care principiul olimpismului, „important e să participi”, a fost poate mai presus de orice. Voluntarii care au asigurat bunul mers şi al ediţiei din acest an şi-au făcut simţită prezenţa pe traseu, iar ochiul vigilent al camerelor foto şi video i-a imortalizat pe concurenţi în sepia şi transpiraţie.

Atmosfera de sărbătoare s-a făcut simţită şi în Fundu Moldovei, acolo unde sătenii nu au părut deloc surprinşi de alergători şi de ţinutele acestora (la cursa de cros a existat şi un concurs pentru cele mai trăsnite costumaţii). Iar finalul a fost într-un sunet specific zonei montane, concurenţii fiind întâmpinaţi în zgomot de talangă.

Cursa bebeluşilor

La finalul ultrabugului a existat şi o cursă dedicată copiilor. Bebeluşii care încă nu au învăţat mersul au fost punctul de maximă atracţie, iar ajutorul părinţilor s-a dovedit esenţial. Am văzut şi lacrimi de supărare la copii care nu au reuşit să prindă primele locuri din cauza unor probleme tehnice. E clar că din rândul lor se vor alege viitorii concurenţi la alergările montane, şi nu numai.

Din centrul comunei Fundu Moldovei totul s-a mutat în vârf de munte, la Stâna Vancea, acolo unde gazdele au pregătit un adevărat festin culinar pentru concurenţi şi organizatori. Tot aici s-a derulat şi festivitatea de premiere, în timpul căreia ropotele de aplauze aproape că nu au contenit.

La masculin, în cursa de 100 km, câştigătorul a fost acelaşi de anul trecut, Robert Hajnal, în timp ce la fete s-a impus Cristina Cecan. Cursa de 8 km a adus pe prima treaptă a podiumului un alt câştigător din 2016, de această dată la fete, în persoana lui Mari Găleanu, pentru ca în concursul băieţilor să existe un alt câştigător: Nicolae Bălan.

Între două pahare de afinată, un balmoş sau o gogoaşă, limbile s-au dezlegat, iar prieteniile vechi s-au consolidat, iar altele abia au prins rădăcini care se vor cimenta la următoarele curse de alergare.

Sărbătoarea a fost totală, iar ediţia de anul viitor promite că va fi şi mai intensă.

Ultrabug 2017, în date tehnice

La concursul din acest an, ajuns la ediţia cu numărul patru, s-au înscris 150 de concurenţi. Pentru cursa de 100 de km s-au alergat 42 de km în prima zi, 50 de km în ziua a doua, iar finalul de duminică a adus alţi 8 km pentru competitori. Punctul de plecare a fost la altitudinea de 720 m, iar concurenţii au parcurs o diferenţă de nivel totală de 3.860 m.

La competiţia din acest an s-au înscris alergători din România, dar şi din alte ţări, respectiv Marea Britanie, Cehia, Africa de Sud, Germania, Slovacia, Italia, Republica Moldova, unii dintre ei revenind pentru a treia oara la ultra-maratonul de la Fundu Moldovei.

Sponsori ai ediţiei din acest an a Ultrabug au fost Aqua Carpatica, Ciuc Radler, Calcarul Pojorâta, Domeniul Cerbilor, Edelweiss Outdour Shop, Gu Energy, Casa Vânătorului, 360sport.ro şi Primăria Fundu Moldovei.

Ideea de a organiza un ultra-maraton la Fundu Moldovei aparține jurnalistei britanice Anne-Marie Lategan. În urma unei vacanţe petrecute la Fundu Moldovei în 2013, Anne-Marie a rămas impresionată de frumusețea peisajelor, de tradițiile și obiceiurile păstrate de oamenii locului și, nu în ultimul rând, de delicioasele bucate bucovinene și s-a gândit că această zonă trebuie promovată și în rândul iubitorilor curselor de alergare de anduranță.