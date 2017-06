Interpretare instrumentală

Clara Sofia Lupaşcu, elevă în clasa a IX-a la Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă” Iaşi, a câştigat trofeul celei de-a 38-a ediţii a Concursului Naţional de Interpretare Instrumentală „Lira de Aur”, de la Suceava, în valoare de 1.000 de euro.

Adolescenta studiază violoncelul încă din primul an de şcoală, începând sub coordonarea prof. Liliana Baciu, în prezent fiind pregătită de prof. Florin Sandu.

Eleva a mărturisit că Trofeul „Lira de Aur” este important pentru palmaresul său, aceasta fiind cea de-a treia participare a sa în cadrul concursului de la Suceava.

Totodată, violoncelul i-a adus şi alte distincţii notabile, cele mai recente fiind Premiul I la Olimpiada Naţională de Interpretare din acest an şi Marele Premiu la Olimpiada Naţională de Interpretare din 2016, de la Piatra Neamţ.

Referitor la ediţia din acest an a „Lirei de Aur”, Clara a arătat că ”a fost la un nivel ridicat, iar condiţiile au fost foarte bune”.

Preşedintele juriului, prof. Gabriel Croitoru, a declarat despre Clara că „are o tehnică deosebită, chiar dacă instrumentul nu prea o ajută. Îi doresc succes, sunt convins că va face o carieră dacă se va ţine de treabă pentru că are toate datele necesare, este talentată, are tehnică, are sunet. Cred că va merge pe urmele celor mai mari violoncelişti din România”.

Marele premiu în valoare de 1.000 de euro a fost oferit de Consiliul Judeţean Suceava, prin Centrul Cultural Bucovina Suceava, fiind înmânat de Petre Horvat.

La cea de-a 38-a ediţie a Concursului Naţional de Interpretare ”Lira de Aur”, concurs organizat de Colegiul Naţional de Artă ”Ciprian Porumbescu” Suceava, în parteneriat cu Primăria şi Consiliul Local Suceava, s-au înscris 180 de elevi.

Concurenţii au fost împărţiţi pe trei secţiuni - Pian, Vioară – corzi grave, Instrumente de suflat şi percuţie.

Premii speciale

Iaşiul a obţinut o nouă recunoaştere a valorii artistice a elevilor săi, prin câştigarea şi a altor premii speciale importante din concurs.

Premiul Asociaţiei de Părinţi şi Absolvenţi ai Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, în valoare de 200 de euro, a mers către Alexandru Ştefan Plăcintă (clasa a IX-a, pian), de la Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă” Iaşi, coordonat de prof. Roxana Ota.

Premiul Asociaţiei Culturale ”Lira de Aur”, de 650 de lei, a fost oferit elevului Alexandru Ciotloş (clasa a VI-a, pian), de la Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă” Iaşi, pregătit de prof. Carmen Şoltuz.

Premiul din partea Radio România Iaşi a mers la câştigătoarea Clara Sofia Lupaşcu.

De menţionat că opt competitori au obţinut din partea juriului punctaj maxim. Finaliştii cu 100 de puncte sunt: Alexandru Ştefan Plăcintă (pian, Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă” Iaşi), Ioana Ailenei (percuţie, Iaşi), Robert Marian Sumanariu (trompetă, Colegiul Naţional de Arte „Dinu Lipatti” Bucureşti), Mihaela Mitrofan (vioară, Colegiul Naţional de Muzică „George Enescu” Bucureşti), Ştefan Ionel (clarinet, Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava), Clara Sofia Lupaşcu (violoncel, Iaşi), Alexandru Ciotloş (pian, Iaşi) şi Cristina Diana Covaci (vioară, Colegiul de Muzică „Sigismund Toduţă” Cluj-Napoca).

Preşedintele juriului, Gabriel Croitoru, a arătat că ediţia din acest an s-a desfăşurat la 45 de ani de la prima ediţie a concursului, din 1972.

„Concursul este în continuare unul dintre reperele muzicale pentru copiii de liceu şi nu numai. Participarea de anul acesta a confirmat acest lucru. Este o participare record, ceea ce dovedeşte implicarea din toate punctele de vedere şi a liceului şi a oficialităţilor locale”.

La rândul său, prof. Alexandra Bejinaru, directoarea Colegiului de Artă din Suceava, a arătat că „a fost o ediţie complexă cu copii extrem de bine pregătiţi, cu mari emoţii. Au avut pentru prima dată după mulţi, mulţi ani opt finalişti. Eram obişnuiţi cu cinci – şase. Ne-au impresionat toţi dimineaţă, la Gala finaliştilor”.

Cât priveşte prestaţia concurenţilor suceveni, aceasta a specificat că „anul acesta avem premii I la violă, nu am mai avut de foarte mulţi ani. La Suceava predomina clasa de suflători, anul acesta se pare că viola, chitara, vioara, percuţia s-au ridicat foarte mult. Toate cele trei secţiuni au fost onorate cu brio de elevii suceveni”.