Fonduri europene

Municipiul Suceava, Graz (Austria), Porto (Portugalia), Cork (Irlanda) şi Valetta (Malta) sunt parteneri discipoli în cadrul proiectului „Dezvoltare inteligentă pentru oraşe europene”, având de învăţat din exemplele de bune practici ale oraşelor lider - Stockholm (Suedia), Barcelona (Spania) şi Koln (Germania).

Tocmai de aceea, primarul Sucevei, Ion Lungu, s-a aflat săptămâna trecută în Irlanda, în oraşul universitar Cork, cu o populaţie de peste 125.000 de locuitori, în calitate de partener la implementarea proiectului finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Cadru Horizon 2020.

Acesta este programul cadru al Uniunii Europene în domeniul cercetării şi inovării şi reprezintă instrumentul economic pentru asigurarea competitivităţii pe plan mondial a spaţiului european comun.

„Am avut discuţii la primăria din Cork, unde m-am întâlnit cu primarul oraşului, Excelenţa Sa, Lord Mayor of Cork, Ard-Mhéara Chathair Chorcaí, Des Cahill. De asemenea, am avut discuţii la Universitatea din Cork şi am vizitat mai multe obiective din oraş, care folosesc soluţii inteligente în gestionarea energiei, reciclarea deşeurilor, în domeniul parcărilor.

Am prezentat strategia municipiului Suceava privind energia verde (biomasă, iluminat cu leduri, transport electric), care a fost apreciată în cadrul proiectului şi în discuţiile bilaterale avute cu primarul oraşului Cork”, a declarat edilul sucevean.

Proiectul ”Dezvoltare inteligentă pentru oraşe europene 2014 – 2020” are ca obiectiv principal transferul de experienţă şi bune practici, dar cele trei scopuri ale proiectului sunt de a îmbunătăţi calitatea vieţii pentru cetăţenii europeni, de a reduce impactul asupra mediului al activităţilor economice şi de a crea o dezvoltare economică durabilă.

Bugetul total al proiectului este de 32.521.771 de euro, din care contribuţia Uniunii Europene este de 24.999.450 de euro. În cadrul acestui proiect municipiul Suceava va beneficia de 53.325 de euro nerambursabili, finanţaţi în proporţie de 100% de Uniunea Europeană.

Activităţile proiectului includ:

- realizarea în colaborare cu experţii tehnici din oraşele partenere a consultanţei pentru sprijinirea implementării in municipiul Suceava a proiectelor care presupun eficienţa energetică;

- realizarea de campanii de informare locală în vederea schimbării mentalităţii cetăţenilor în activităţi care presupun eficienţa energetică;

- participarea la seminarii şi conferinţe locale, naţionale şi europene;

- realizarea de studii şi analize la nivelul municipiului Suceava pentru identificarea nevoilor locale şi a proiectelor viitoare ce trebuie implementate în domeniul eficienţei energetice (ex: transport public local cu autovehicule electrice, reabilitarea termică a clădirilor, mobilitate urbană, producerea de energie din surse alternative).

În parteneriat mai există şi parteneri firme private din ţări precum Ungaria, Suedia, Finlanda, Germania, Spania, Belgia, Danemarca şi Franţa care vor pune în aplicare 12 soluţii inteligente în ceea ce priveşte eficienţa energetică.