Verificări

Preşedintele Organizaţiei Judeţene Suceava a PNL, Gheorghe Flutur, a declarat, la sfârşitul săptămânii trecute, că se va prezenta în faţa Comisiei de anchetă parlamentară privind alegerile prezidenţiale din 2009 ”cu sufletul deschis” şi ”fără nici un fel de emoţii”. Flutur a afirmat că a avut trei mandate de parlamentar, a făcut parte din comisii de anchetă parlamentară, astfel încât consideră verificările efectuate de această comisie drept ”ceva firesc şi democratic”.

”Eu mă bucur că se doreşte elucidarea unei astfel de probleme. În 2009 am fost solicitat de partid să fiu coordonator, ca om cu experienţă. Sigur că timpul mi-a permis destul de puţin să fiu la Bucureşti, mergeam în weekend, în general, pentru că eram preşedinte la Suceava. De multe ori coordonam prin telefon. Au fost mulţi care au răspuns de domenii, ne-am ocupat de calendarul de evenimente. Eu sunt convins că sută la sută s-a respectat legislaţia în ceea ce priveşte desfăşurarea alegerilor. Acest lucru îl voi spune şi la comisia parlamentară”, a declarat Gheorghe Flutur.

Mai mult, liderul liberal a afirmat că salută această iniţiativă ”pentru a lămuri situaţia, să nu planeze suspiciuni, cel puţin în ceea ce priveşte PDL-ul de la acea vreme şi persoana mea”. ”Salut această iniţiativă, sunt bucuros şi voi merge cu sufletul deschis. Voi spune acelaşi lucru şi comisiei. Nu am nici un fel de emoţii. Am luptat cum a luptat fiecare lider politic ca formaţiunea lui să câştige alegerile, dar am luptat cu armele legale”, a mai spus Gheorghe Flutur.

Alegerile din 2009 sunt investigate de Parlament şi de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Reamintim că majoritatea parlamentară a votat la începutul lunii mai înfiinţarea Comisiei de anchetă parlamentară privind alegerile prezidenţiale din 2009. Printre obiectivele comisiei se numără verificarea existenţei unor mecanisme paralele de influenţare a rezultatului votului, implicarea unor instituţii în decizii politice, determinarea practică a capacităţii de procesare în timp real a solicitanţilor care au votat în unele secţii de vot, în special din afara graniţelor, şi verificarea modului în care au fost stabiliţi preşedinţii şi locţiitorii acestora pentru secţiile de vot din străinătate.

Printre cei invitaţi la audieri în faţa membrilor din comisia parlamentară se mai află Emil Boc, Adriean Videanu, Radu Berceanu, Dan Șova şi Dan Nica şi au fost audiaţi deja Mircea Geoană, directorul STS, Marcel Opriş, şi fostul şef de campanie al lui Traian Băsescu, Vasile Blaga.

Desfăşurarea alegerilor prezidenţiale din 2009 este investigată şi de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care a anunţat, în data de 24 aprilie a.c., că a deschis un dosar penal cu privire la acest scrutin, "ca urmare a informaţiilor făcute publice de jurnalistul Dan Andronic". Cercetările sunt efectuate in rem şi vizează infracţiunile de abuz în serviciu şi de falsificare a documentelor şi evidenţelor electorale.